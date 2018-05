Freitag auf der Jagd

Es wird allerdings ein hartes Duell gegen Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch. Der 30 Jahre alte Pole, der in seiner skisprungverrückten Heimat ein echter Star mit eigener Bekleidungslinie ist auf seinen Social-Media-Accounts Millionen begeistert, ist in aufsteigender Form. Nach den Plätzen drei und zwei bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg jeweils direkt hinter Freitag feierte er in Oberstdorf pünktlich zum Tournee-Auftakt seinen ersten Saisonsieg vor dem Deutschen.