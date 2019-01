Einblick in die Zukunft

Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka und Thiago

Quelle: dpa

Mike Diehl heißt der Mann, der den Beginn der Zukunft verkünden wird. Zwar eher beiläufig, weil er sich vor allem für die TSG Hoffenheim interessiert. Doch als Stadionsprecher wird Diehl auch die Aufstellung und die Auswechselspieler des FC Bayern beim Rückrundenauftakt an diesem Freitagabend (ab 20:15 Uhr, live im ZDF und bei zdfsport.de) verlesen. Nach allem, was bekannt ist und sich darüber hinaus vermuten lässt, wird er dabei nicht die Namen der angeschlagenen und nicht einsatzfähigen Flügelspieler Franck Ribéry und Arjen Robben vortragen, sondern dafür jene von Serge Gnabry und Kingsley Coman. Hinzukommen könnte erstmals in der Bundesliga der Name Alphonso Davies. Das für zehn Millionen Euro verpflichtete und nun spielberechtigte Talent aus Kanada wird als Ergänzung auf der Bank erwartet.