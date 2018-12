90 Fazit

Tabellenführung ausgebaut: Borussia Dortmund schlägt Borussia Mönchengladbach vor heimischer Kulisse mit 2:1. Die Hausherren sind über 90 Minuten das aktivere Team, der frühe Ausfall von Torjäger Paco Alcácer schockt die Schwarz-Gelben nicht im geringsten. Einen Anteil daran hat Ersatzmann Mario Götze, der seinen starken Auftritt mit zwei Assists vergoldet. Mönchengladbach erspielt sich derweil kaum Torchancen, an der Strafraumkante ist zumeist Schluss. So bleibt der Anschlusstreffer aus Dortmunder Sicht nur ein Schönheitsfehler, nach der neuerlichen Führung bringt der BVB das Ergebnis souverän über die Zeit.

90 Spielende

90 Johnson taucht plötzlich in der linke Strafraumhälfte auf, Pléa hat die Kugel über die Abwehrreihe gehoben. Als es auf den Rängen bereits lauter wird, ertönt der Pfiff - Abseits!

90 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Jacob Bruun Larsen

90 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Raphaël Guerreiro

90 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Marius Wolf

90 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Jadon Sancho

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Starkes Dribbling von Cuisance, der Joker zieht von der rechten Seite nach innen. Er schüttelt Hakimi zunächst ab, braucht dann aber zu lange für ein Abspiel. Als er letztlich abspielt, grätscht der Linksverteidiger dazwischen.

88 Pléa wird mit dem Rücken zum Tor angespielt, er leitet direkt auf den rechten Flügel weiter. Traoré ist gestartet, Hakimi reißt jedoch im passenden Moment das Bein hoch und klärt.

86 Gelbe Karte für Mickaël Cuisance (Bor. Mönchengladbach)

Cuisance reißt und tritt von hinten gegen Götze. Damit hat sich der junge Franzose die erste gelbe Karte des Abends verdient.

84 Die Gäste belagern die Dortmunder Hälfte, haben aber keinerlei Lösungen. Zu häufig sind die einzelnen Spieler auf sich allein gestellt, so nun auch Hazard. Der Belgier will an Hakimi vorbei, lässt sich den Ball aber zu leicht abnehmen. Anschließend begeht er ein Offensivfoul.

82 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Mickaël Cuisance

82 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Florian Neuhaus

80 Neuhaus erhält die Kugel am rechten Strafraumeck, mit einer starken Bewegung schüttelt er Toprak ab. Dann zieht der Mittelfeldmann nach innen, zu einem Torschuss kommt es aber nicht. Weigl ist auf dem Posten.

77 Ein Querpass von Götze rollt ohne Kontakt durch den Strafraum, dann spielt Zakaria die Kugel nach vorne. Neuhaus kann den Konter aufziehen, allerdings sitzt bereits der erste Pass nicht. Das Leder rollt ins Seitenaus statt zu Traoré.

75 Der frische Traoré darf gleich sprinten, Neuhaus schickt ihn die rechte Linie runter. Aus vollem Lauf flankt der Flügelflitzer halbhoch in die Mitte, Bürki zieht im letzten Moment die Arme weg. Dann prallt der Ball vom Außenpfosten ins Toraus, mutige Aktion des Keepers.

73 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Ibrahima Traoré

73 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Patrick Herrmann

73 Freistoßflanke von der rechten Seite, Raphaël Guerreiro schlägt das Leder scharf vor den Kasten. Die Hintermannschaft kann zwar klären, der Ball kommt aber noch im Strafraum runter. Ömer Toprak kann einen Dropkick abfeuern, schießt aber deutlich zu hoch.

72 Bei einem Steilpass zeigt Raphaël Guerreiro sein feines Füßchen, das Leder landet exakt im Fuß von Hakimi. Der Linksverteidiger ist Herrmann entwischt, bleibt an der Strafraumkante aber an Beyer hängen.

70 Sancho findet Götze in der rechten Strafraumhälfte, sofort schaltet der Passempfänger. Er spielt einen klugen Rückpass auf den Elfmeterpunkt, Neuhaus klärt vor den einschussbereiten Nachrückern.

68 Das Comeback von Christoph Kramer ist beendet, der Torschütze lief gegen Ende nicht wirklich rund. Für ihn kommt ein anderer Rückkehrer, Jonas Hofmann ist nun im Spiel.

68 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Jonas Hofmann

68 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Christoph Kramer

65 Aluminiumtreffer! Marco Reus hebt den fälligen Freistoß über die Mauer, das Leder klatscht an den linken Pfosten. Yann Sommer wäre da nie und nimmer drangekommen.

64 Attraktive Freistoßposition für den BVB, Götze wird von Beyer gelegt. Die Experten stehen in halblinker Position, knappe 20 Meter vor dem Kasten.

61 Eine brettharte Flanke von Hazard findet keinen Teamkameraden, Toprak hat den Laden knappe drei Meter vor dem eigenen Kasten im Griff. Der Verteidiger köpft das Spielgerät raus.

58 Konter im eigenen Stadion, Hakimi legt sich den Ball auf der linken Seite weit vor. Er will Beyer schlichtweg überrennen, der junge Gladbacher kann aber mithalten.

54 Tooor für Borussia Dortmund, 2:1 durch Marco Reus

Erneute Führung der Dortmunder, 2:1! Die Hausherren kontern über Sancho, der Flügelspieler zieht in die Mitte. Dort wäre eigentlich Götze zuhause, die "falsche Neun" findet sich jedoch ersatzweise auf dem rechten Flügel wieder. Sancho spielt den Ball nach außen, Götze schlägt sofort eine halbhohe Flanke in die Mitte. Reus läuft passend ein und drückt das Leder aus kurzer Distanz über die Linie.

51 Feiner Pass von Axel Witsel, Mario Götze startet jedoch einen Hauch zu früh in die Tiefe. Assistent Marco Achmüller hebt zurecht die Fahne.

48 Delaney serviert für Götze in der rechten Hälfte des Sechzehners, der Joker läuft bis zur Torauslinie. Dann spielt er einen klugen Flachpass zum Elfmeterpunkt zurück, Raphaël Guerreiro bleibt mit seinem direkten Abschluss am grätschenden Johnson hängen.

46 Gleich nach vorne, Reus wird auf dem rechten Flügel bedient. Er hebt den Kopf und spielt einen Flachpass in die Mitte - unklar, wen er da gesehen hat. Das Leder rollt in den Fuß von Johnson.

46 Der Ball rollt wieder! Beide Mannschaften kommen unverändert aus den Kabinen, Dortmund hat angestoßen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Ereignisreiche Schlussphase in Dortmund: Das Spitzenduo der Bundesliga teilt späte Tore unter sich auf, zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach steht es 1:1. Die Hausherren haben im ersten Durchgang mehr vom Spiel, finden gegen tiefstehende Gladbacher aber nur selten ein Durchkommen. Die größte Chance hat Marco Reus, der in der 20. Minute von einem starken Anspiel profitiert und an Yann Sommer scheitert. Passgeber Paco Alcácer muss kurz nach seiner Vorlage raus, über Joker Mario Götze wird dann das 1:0 eingeleitet. In der Nachspielzeit markiert Christoph Kramer allerdings noch das 1:1, sodass im zweiten Durchgang Spannung garantiert ist.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Christoph Kramer

Schneller Ausgleich, 1:1! Zakaria erläuft sich einen hohen Steilpass auf der rechten Seite, aus vollem Lauf flankt er in die Mitte. Kramer steigt hoch und köpft sich an die eigenen, angewickelten Arme (!), schießt dann aus kurzer Distanz ein. Der Treffer hält der Überprüfung der Videoassistenten stand, weil der Ball von Kramer selbst kam.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Jadon Sancho

Die Hausherren führen, 1:0! Beyer spielt einen Fehlpass auf der rechten Seite, der abfangende Raphaël Guerreiro schickt sofort Reus auf die Reise. Es folgt ein Flachpass in die Mitte, Götze nimmt die Kugel mit dem Rücken zum Tor an. Er dreht sich und spielt zu Sancho ab, in der rechten Strafraumhälfte geht der junge Dortmunder an Wendt vorbei. Mit einem trockenen Flachschuss in das lange Eck überwindet der 18-Jährige dann Sommer.

40 Schönes Dribbling von Sancho, der Flügelflitzer lässt Zakaria aussteigen. Dann legt er per Hacke für Piszczek auf, dessen Flachpass in die Spitze wird an der Strafraumkante abgefangen.

36 Axel Witsel versucht es erneut aus der zweiten Reihe, er findet diesmal keinen Weg durch das Getümmel vor dem Kasten. Am Ende blockt Zakaria ab.

35 Der 200. Bundesliga-Einsatz von Mario Götze kommt früher als erwartet. Bei Paco Alcácer ist bereits Schluss.

34 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Mario Götze

34 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Paco Alcácer

33 Kaum spielt man in Überzahl, schon ergibt sich eine Abschlusschance für die Fohlenelf: Herrmann pflückt sich einen Diagonalball runter, legt dann zurück. Neuhaus zieht aus 19 Metern sofort ab, trifft das Leder aber nicht richtig. Bürki wirft sich auf das rollende Spielgerät.

32 Schlechte Nachricht für die Dortmunder: Paco Alcácer wird behandelt, es scheint nicht weiterzugehen. Er sitzt bereits draußen, Mario Götze läuft sich warm.

30 Versuch aus der Distanz, Axel Witsel kann allerdings nicht genügend Druck aufbauen. Yann Sommer hält den Aufsetzer mühelos fest.

29 Hakimki haut im Rücken von Johnson ab, prompt fliegt ein hoher Ball auf die linke Seite. Beyer sichert ab und spitzelt die Kugel ins Aus, ehe die Madrid-Leihgabe sie verarbeiten kann.

27 Eckball für den BVB, Sancho tritt das Leder von der linken Seite in die Mitte. Am zweiten Pfosten kann Zakaria per Kopf klären.

24 Da schaut Hecking nicht sonderlich erfreut aus, als Neuhaus einen Steilpass auf die linke Seite spielt. Hazard startet überhaupt nicht, das Spielgerät rollt direkt ins Toraus. So sorgt man nicht für Entlastung, Dortmund hat den Ball zurück.

21 Sancho bedient den auffälligen Raphaël Guerreiro auf der rechten Seite, es folgt eine direkte Flanke in die Mitte. Das Leder wird durch Wendt abgeblockt, da war auch der Arm im Spiel. Ein Strafstoßpfiff kommt aber nicht in Frage.

20 Dickes Ding für die Dortmunder! Auf der linken Seite zündet Raphaël Guerreiro den Turbo, dann spielt der Portugiese einen Flachpass zu Paco Alcácer. Der Angreifer lässt vor dem Sechzehner clever klatschen, Marco Reus stößt in den Strafraum und zieht direkt ab. Yann Sommer hechtet in die rechte Ecke und wehrt ab.

19 Erstmals taucht ein Gladbacher in Schussposition auf, Hazard wird von Johnson in die linke Strafraumhälfte geschickt. Aus 14 Metern zieht er ab, Weigl stellt sich in die Schussbahn und blockt zur Ecke.

18 Beide Defensivreihen machen bis hierhin einen guten Eindruck. Die Ausfälle scheinen nicht weiter ins Gewicht zu fallen.

14 Im Anschluss an eine Sancho-Flanke geht Raphaël Guerreiro im Strafraum zu Boden. Ein Elfmeter war das aber sicherlich nicht, der Einsatz von Johnson war völlig in Ordnung.

13 Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld, Hazard bringt die Kugel rein. Delaney kann zehn Meter vor dem Tor rausköpfen, hinzu kommt eine Abseitsstellung von Beyer. Keine Gefahr für das BVB-Gehäuse.

10 Chance für die Hausherren: Raphaël Guerreiro treibt den Ball durch das Zentrum, spielt dann den Steilpass durch die Schnittstelle zwischen Innen- und Außenverteidiger. Paco Alcácer nimmt die Kugel an, will sie aber auf dem linken Fuß haben. Also legt er sie mit dem Außenrist nach innen, Strobl passt 15 Metern vor dem Kasten auf. Er klärt flach in das Zentrum, ein Nachschuss von Hakimi kullert am linken Pfosten vorbei.

7 Nach einem Fehler im Aufbau wird es eng, Reus spekuliert auf einen Querpass von Zakaria. Dann springt ihm aber die Annahme vom Fuß, Beyer knallt das Leder vorsichtshalber raus.

4 Auf der anderen Seite rückt Piszczek weit auf, Hazard vermeidet an der Strafraumlinie einen Kontakt. Dadurch kann der Pole in die Gefahrenzone einziehen, eine harte Hereingabe fliegt dann an Paco Alcácer vorbei.

3 Hakimi erobert die Kugel auf der rechten Seite, will sich dann aber zu spät davon trennen. Er spielt einen Fehlpass zu Pléa, Weigl muss die Situation vor dem eigenen Strafraum löschen. Weil Pléa zu intensiv nachsetzt, erhält der Dortmunder Aushilfsverteidiger einen Freistoß.

1 ...und los! Die Gäste eröffnen das Spiel in weißen Trikots mit dem Anstoß, Dortmund ist traditionell in Schwarz-Gelb unterwegs.

1 Spielbeginn

Verdammt viel Weihnachtsbeleuchtung im Gästeblock, die Pyrotechnik wird den Verein einiges kosten.

Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer. Der 31-Jährige pfiff in dieser Saison bereits achtmal im Oberhaus, darunter das 0:0 von Borussia Dortmund in Hannover (2. Spieltag). Mit Mönchengladbach hatte er in dieser Spielzeit noch keinen Kontakt. An den Seitenlinien assistieren Thorsten Schiffner und Marco Achmüller, vierter Offizieller ist Johann Pfeifer. Sollte der Videobeweis zum Einsatz kommen, sind Daniel Siebert und sein Assistent Lasse Koslowski verantwortlich.

4:0, 4:1, 6:1: Die letzten drei Ausflüge nach Dortmund waren für Borussia Mönchengladbach alles andere als erfolgreich. Der letzte Auswärtserfolg datiert auf den 15.03.2014, damals setzte sich die Elf vom Niederrhein mit 2:1 durch.

Die Tabellensituation der Fohlenelf ist in Anbetracht der Verletztenliste umso beeindruckender. Für Dieter Hecking ist die Teamchemie ausschlaggebend für das Abschneiden. "Die Mannschaft hat ein sehr gutes Innenleben und geht mit den Rückschlägen, die wir auch schon einstecken mussten, sehr professionell um." Nun sollte man aber nicht übermütig werden, meint der Coach. "Es ist völlig normal, dass die Fans euphorisch sind und mit der Hoffnung nach Dortmund fahren, dass wir das Spiel dort rocken. Aber wir müssen realistisch bleiben und uns auf unsere Aufgaben konzentrieren."

Ausgerechnet gegen einen Aufsteiger setzte es die erste Saisonniederlage für den BVB. "Wir hassen es zu verlieren. Aber es war klar, dass es mal passieren würde", sagt Trainer Lucien Favre. "Wir müssen ruhig analysieren, was wir verbessern können." Viel Zeit hatten er und sein Trainerteam dafür nicht, schließlich waren nur zwei Tage Pause angesagt. Und nun kommt Favres Ex-Verein, dessen Leistung er in dieser Saison zu schätzen weiß. "Gladbach spielt eine sehr gute Saison. Sie haben 3:0 in München gewonnen, das meint alles!"

Die Winterpause sollten den Trainern gelegen kommen, personell sieht es auf beiden Seiten nicht rosig aus. Dieter Hecking ersetzt im Vergleich zur Vorwoche zwei Spieler, Kramer und Herrmann starten für Elvedi (nicht im Kader) und Traoré (Bank). Vermutlich rutscht Strobl dafür in die Innenverteidigung. Lucien Favre nimmt nach der Pleite in Düsseldorf gleich sechs Wechsel vor, drei davon betreffen die Viererkette: Hakimi, Toprak, Raphaël Guerreiro, Weigl, Sancho und Paco Alcácer nehmen die Plätze von Schmelzer, Diallo, Akanji (alle nicht im Kader), Bruun Larsen, Pulisic und Götze (alle Bank) ein. Damit könnte Weigl, der in dieser Saison kaum Spielzeit erhielt, heute in ungewohnter Position neben Toprak verteidigen. Alternativ wäre auch Piszczek innen und Raphaël Guerreiro als Außenverteidiger denkbar.

Mehr Topspiel ist nicht möglich: Herbstmeister Borussia Dortmund trifft heute auf seinen direkten Verfolger vom Niederrhein. Unter der Woche verkürzten die Gäste den Abstand, man behielt gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) drei Punkte. Borussia Dortmund verlor unterdessen überraschend in Düsseldorf (2:1). Nun trennen die Kontrahenten noch sechs Zähler, Mönchengladbach könnte es heute mit einem Sieg also richtig spannend machen.