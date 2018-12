Hatte Favre bisher alles richtig gemacht beim magischen Aufschwung der Westfalen, so ging der Ausrutscher des frisch gebackenen Herbstmeisters bei Fortuna Düsseldorf (1:2) mit auf seine Kappe.



Erstmals in Favres halbjähriger BVB-Amtszeit lief der Liga-Matchplan aus dem Ruder. Vor allem die Rotation. Ob es so kurz vor der Winterpause wirklich nötig war, Stützen wie Jadon Sancho, Paco Alcacer oder Raphael Guerreiro zu schonen, stand nach der Niederlage als Vorwurf im Raum.