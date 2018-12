Nach dem ersten schnellen Blick auf die rechte Schläfe seines Schweizer Innenverteidigers versprühte Dieter Hecking noch muntere Zuversicht. Gladbachs Cheftrainer berichtete, Abwehrmann Nico Elvedi habe beim 2:0 gegen Nürnberg in der Schlussphase wegen einer Risswunde über dem Auge genäht und ausgewechselt werden müssen. "Aber die Partie in Dortmund", mutmaßte der Coach, "wird er auch mit Turban spielen wollen".



Den speziellen Kopfschutz für den Eidgenossen können die Gladbacher beim Gipfeltreffen in Westfalen womöglich eingepackt lassen. Denn Elvedi klagte später auch über Übelkeit, was stets ein Hinweis auf eine Gehirnerschütterung ist. Sieht also eher nach Verletzungspause aus. Über den finalen Kader für das Duell mit dem torwütigen BVB wollte Hecking, dem ohnehin einige Leistungsträger abgehen, am Donnerstag keine Auskunft geben. Mit einer Ausnahme: "Der Einsatz von Matthias Ginter ist ausgeschlossen."