Von Titelträumen und Abstiegsängsten

Interessant, dass Bundestrainer Joachim Löw jedoch nur "teils, teils" Fortschritte in der Liga sieht. "Bei einigen Vereinen steht noch die Arbeit gegen den Ball vornean." Gemeint könnte der FC Schalke 04 sein, der in der Liga mit nur 18 Punkten deutlich unter den Erwartungen blieb. Hat Manager Christian Heidel die falschen Spieler geholt oder ist Trainer Domenico Tedesco früh entzaubert? Nur 20 geschossene Tore sind nicht allein mit den vielen Ausfällen im Angriff erklärt. Auf Schalke wird im neuen Jahr auch die spielerische Armut bekämpft. Noch mehr Ernüchterung verträgt dieser Standort nicht. Aufsichtsratschef Clemens Tönnies ist bereits unruhig.



Nur ums Überleben geht es für den punktgleichen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Die Posse um die Vertragsverlängerung von Trainer-Routinier Friedhelm Funkel war ein klassisches Eigentor. Ähnliche Unruhe herrschte in der Hinrunde beim VfB Stuttgart, wo vor allem Manager Michael Reschke in der Kritik steht. Seine Nachverpflichtungen in der Winterpause müssen einschlagen. Oder zittern die Schwaben bis zum Schluss?