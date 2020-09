Schalke: Schubert will die Chance nutzen

Ohnehin dürften die Schalker nicht ohne ein wenig Genugtuung beobachtet haben, dass sich die Debatte um Nübels Wechsel, in die sich jüngst sogar Bundestrainer Joachim Löw mit recht skeptischen Worten einschaltete, verlagert hat: Für Unruhe sorgt der im Sommer anstehende Transfer des 23-jährigen Schlussmannes nach anfänglicher Aufregung rund um den Schalker Markt inzwischen nicht mehr in Gelsenkirchen, sondern in München. Spekulationen um garantierte Einsatzzeiten für Nübel und die Frage, was eigentlich Manuel Neuer von dem Transfer hält, beschäftigen die Beobachter derzeit stärker als die Umstände rund um den Abgang des Torwart-Talents aus königsblauer Sicht.