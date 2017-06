Joshua Kimmich verpasste den Ball nach einer Plattenhardt-Flanke knapp (24.). Von Kamerun kam offensiv nichts, bis Christian Bassogog (35.) mit in den Strafraum stürmte. Er blieb kurz vor dem Abschluss an Plattenhardt hängen, dem bis dahin fast einzigen Lichtblick im lahmenden deutschen Spiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste ter Stegen glänzend gegen Andre-Frank Zambo Anguissa (45.) retten - Löw fasste sich entsetzt an den Kopf.



Kurz nach der Pause gab es allerdings Grund zum Jubel. Nach perfekter Vorlage Draxlers per Hacke durch die Beine von Siani zog Demirbay aus 18 Metern ab und traf in den oberen rechten Winkel. Es gab doch noch Fußballzauber. Werner und Kimmich scheiterten noch an Torhüter Fabrice Ondoa (54.), dann fielen die Tore. Beim Afrikameister schwanden die Kräfte.