Zweikampf mit Trikottest - Norwegens Joshua King (li.) gegen Julian Draxler Quelle: dpa

Mesut Özil (10. Minute), Julian Draxler (17.), der neue Torjäger Werner (21. und 40.) und die in der zweiten Halbzeit eingewechselten Leon Goretzka (49.) und Mario Gomez (79.) sorgten für ein rauschendes Torefestival der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Es war bereits der achte Sieg im achten Ausscheidungsspiel des souveränen Tabellenersten (24 Punkte). Und 53 840 Fans in der voll besetzten Mercedes-Benz Arena setzten nach den schockierenden Vorkommnissen von Prag ein friedliches und stimmungsvolles Zeichen. Drei Tage nach dem unrühmlichen Vorkommnissen von Tschechien war es diesmal auch auf den Rängen ein Fußballfest. Waren in Prag noch Chaoten durch rechtsradikale Parolen und Schmähgesänge unangenehm aufgefallen, herrschte diesmal eine prächtige Stimmung. Sogar «Timo Werner»-Sprechchöre waren zu hören, was keineswegs selbstverständlich war. Schließlich hatte der Torjäger den VfB nach dem Abstieg 2016 in Richtung des ungeliebten Clubs RB Leipzig verlassen. Schon vor dem Spiel war ein großes Plakat mit der Aufschrift «Gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung - der Fanclub ist bunt und steht hinter der Mannschaft» in der Mercedes-Benz-Arena zu lesen. Dazu wurde das Publikum vom Stadionsprecher aufgefordert «ein klares Zeichen» zu setzen.