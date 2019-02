Sport | ZDF SPORTextra - Grindel: "Amateurfußball vor Ort stärken"

DFB-Präsident Reinhard Grindel betont am Rande des Amateurfußballkongresses in Kassel den hohen Stellenwert des Amateurfußballs in seinem Verband. Wichtig dabei sei, nie zu vergessen, wo die Wurzeln des Erfolges liegen.