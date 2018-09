Der Hoffnungsträger

Und gerade da kommen die Geschehnisse in seinem Heimatverein Manchester City eigentlich zur Unzeit. Denn Klubcoach Pep Guardiola berief am vergangenen Wochenende den zum besten Jungprofi der Premier League gewählten Überflieger gegen Newcastle United (2:1) gar nicht in den Kader.



Guardiola soll von seinen Trainingsleistungen enttäuscht gewesen sein und das Trainerteam den Eindruck haben, dass der Jungstar seit der Ausbootung durch Löw vor der WM das Problem gehabt haben soll, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Citizens können sich solch einen Luxus locker leisten: An Sanés Stelle wirbelte eben Raheem Sterling auf dem Flügel. Der deutsche Nationalspieler hat in dieser Saison überhaupt nur drei Kurzeinsätze verbucht, wird aber aufgrund der Terminfülle sicher noch zu seinen Spielminuten kommen.