Riskante Reizpunkte vor dem letzten Tango

90 Fazit:

Borussia Dortmund schlägt RB Leipzig nach 90 packenden Minuten mit 4:1. Umso bemerkenswerter ist dieses Ergebnis, weil sich die Borussia einen eklatanten Fehlstart leistete. Die Dortmund lagen bereits nach 31 Sekunden mit 0:1 hinten und wackelten in der Anfangsphase bedrohlich. Mehr und mehr kamen die Schwarz-Gelben dann aber doch ins Rollen und lieferten eine Partie auf Augenhöhe. Dass es zur Pause dann noch zum 3:1 reichte, hatte man etwas Glück und zwei Standards zu verdanken. Auch im zweiten Abschnitt ging es lange hin und her, ehe sich Dortmund etwas zurückzog und sich auf die Hintermannschaft verließ, die abgesehen von der Anfangsphase einen ordentliche Eindruck machte. Dass man sich nun Tabellenführer nennen darf, hat man dem entscheidenden Konter zum 4:1 zu verdanken, den Reus sicher abschloß. Für Leipzig heißt es nun Wunden lecken, denn am Donnerstag kämpft man im Rückspiel der Europa-League-Quali um den Startplatz im internationalen Geschäft.

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Tooor für Borussia Dortmund, 4:1 durch Marco Reus

Das war's! Dortmund setzt den entscheidenden Konter und schießt sich an die Tabellenspitze. Dahoud erobert die Kugel und schickt Sancho auf die Reise. Der Engländer behält die Ruhe, legt Reus den Ball herrlich auf und darf zuschauen, wie sein Kapitän cool zum 4:1 einschiebt.

90 Die letzten Minuten laufen und Leipzig fällt nicht mehr viel ein. Der BVB verlegt sich nun ausschließlich auf die Defensive und aufs Konter.

88 Favre will die rechte Seite nun komplett dicht machen und ersetzt den erschöpften Schmelzer durch Guerreiro.

87 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Raphaël Guerreiro

87 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Marcel Schmelzer

85 Einwechslung bei RB Leipzig -> Bruma

85 Auswechslung bei RB Leipzig -> Diego Demme

85 Wieder muss Bürki retten! Forsberg hatte Werner auf die Reise geschickt, der in den Strafraum zieht und sofort abschließt. Bürki hat den Fuß aber richtig in Position bringen können und entschärft auch diese Szene.

81 Dortmund hingegen steht mittlerweile deutlich tiefer und überlässt den Gästen das Feld. Das Vertrauen in die eigene Abwehr und die Konterstärke ist groß.

78 Und die Zeit tickt weiterhin gegen Leipzig, die es zwar immer wieder in Richtung Strafraum, aber nun mal nicht hinein schaffen. Nach einem letzten Aufbäumen sieht das nicht aus.

77 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Jadon Sancho

77 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Christian Pulisic

75 Gelbe Karte für Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund)

Nach einem Foul von Piszczek und dem dazugehörigen Pfiff von Aytekin feuert Dahoud die Kugel auf die Tribüne. Das kann er sich sparen und wird natürlich mit Gelb bestraft.

74 So langsam muss Leipzig aber das Risiko erhöhen. Rund 15 Minuten sind noch zu gehen und momentan sind die Roten Bullen nicht wirklich nah dran an einem Anschlusstreffer.

72 Einwechslung bei RB Leipzig -> Matheus Cunha

72 Auswechslung bei RB Leipzig -> Jean-Kévin Augustin

71 Dortmund stellt etwas um. Für Philipp kommt Wolf, Reus rückt dafür in die Mitte. Wolf soll nun helfen, die linke Seite der Dortmunder zu sichern.

70 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Marius Wolf

70 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Maximilian Philipp

68 Gelbe Karte für Abdou Diallo (Borussia Dortmund)

Der Neuzugang langt an der Mittellinie etwas übermotiviert gegen Forsberg zu. Dafür muss es Gelb geben.

67 Nun aber kommt eine Klostermann-Flanke ganz gefährlich in die Mitte, wo Forsberg einläuft, im letzten Moment aber noch von Piszczek gestört wird. Das wäre eng geworden für die Borussia.

65 Leipzig spielt sich dennoch immer wieder auf die Außen, wo sich Räume ergeben und Platz zum Flanken ist. Einzig die Hereingaben lassen an Präzision vermissen und sind leichte Beute für die BVB-Hintermannschaft.

62 Bisher war die Partie beinahe über die ganze Spielzeit sehr fesselnd, nun aber gönnen sich die Teams eine kleine Auszeit. Das Spielgeschehen findet hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab.

59 Rund 60 Minuten sind gespielt und momentan ist es wieder der BVB, der dem fünften Treffer der Partie näher ist. Das Spiel schwappt immer wieder hin und her. Entschieden ist bei diesem Spielstand also noch nichts.

56 Und das muss die Vorentscheidung sein! Pulisic hebt die Kugel über die Abwehr zu Reus, der volley in die Mitte legt. Dahoud steht dort völlig blank, setzt das Leder aus sieben Metern aber über den Querbalken.

53 Leipzig steht nicht mehr ganz so hoch, wie im ersten Durchgang. Zwar hatte diese Ausrichtung meist funktioniert, hatte der BVB die erste Reihe überspielt ergaben sich aber große Räume.

50 Wieder Bürki! Nach einer Flanke von der linken Seite kommt am langen Pfosten Klostermann an den Ball und nimmt das Leder mit vollem Risiko volley. Der Schuss aus kurzer Distanz wäre wohl unter der Latte eingeschlagen, doch erneut zeigt der Keeper der Gastgeber einen starken Reflex und verhindert den Einschlag.

49 Dortmund gibt sich mit dem 3:1 nicht zufrieden und spielt auch zu Beginn der zweiten Hälfte nach vorne. Ein solchen Fehlstart wie im ersten Durchgang wollen sie sich nicht erlauben.

46 Weiter geht's! Ralf Rangnick reagiert auf den Rückstand und bringt mit Werner einen weiteren Stürmer. Für ihn muss Sabitzer weichen, der abgesehen von seinem unglücklichen Eigentor eher unauffällig geblieben war. Die Gastgeber verzichten vorerst auf einen Wechsel.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei RB Leipzig -> Timo Werner

46 Auswechslung bei RB Leipzig -> Marcel Sabitzer

45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt nach einer spektakulären Halbzeit mit 3:1 gegen RB Leipzig. Danach hatte es zu Beginn allerdings überhaupt nicht ausgesehen. 31 Sekunden nach Anpfiff war es Augustin, der den Borussen die gesamte Aufbruchstimmung nahm und zum 0:1 traf. Mit viel Mühe überstand der verunsicherte BVB die Anfangsphase ohne weiteres Gegentor und begann nach zehn Minuten selber Fussball zu spielen. Fortan entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, die Dahoud per Kopf ausgleichen konnte. Kurz vor der Pause schlugen die Hausherren dann gleich doppelt nach einem Standard zu. Ein Eigentor von Sabitzer nach Reus-Freistoß und ein herrlicher Witsel-Treffer nach einem Eckball stellten den 3:1-Halbzeitstand sicher.

45 Ende 1. Halbzeit

43 Tooor für Borussia Dortmund, 3:1 durch Axel Witsel

Und der BVB legt das 3:1 nach! Nach einem Eckball kommt Delaney frei zum Kopfball, scheitert aber an Gulácsi, der einen tollen Reflex zeigt. Witsel steht goldrichtig und versenkt die Kugel mit einem Seitfallzieher aus kurzer Distanz! Herrlicher Treffer!

40 Tooor für Borussia Dortmund, 2:1 durch Marcel Sabitzer (Eigentor)

Dortmund dreht das Spiel! Die Borussia bekommt einen Freistoß aus dem Halbfeld zugesprochen, den Reus vor den Kasten bringt. Sabitzer hält den Kopf in die Hereingabe und befördert das Leder in die lange Ecke des eigenen Gehäuses.

36 Forsberg versucht es nun aus 20 Metern mit dem Fernschuss, findet seinen Meister aber in Bürki, der diesen strammen Schuss sicher festhalten kann.

33 Eine gute halbe Stunde ist nun gespielt und Leipzig nimmt wieder die Zügel in die Hand. Die Gäste spielen munter nach vorne und haben dabei vor allem die rechte Seite der Dortmunder als Schwachstelle ausgemacht.

29 Jetzt kann sich der BVB bei Bürki bedanken, dass es hier nicht 1:2 steht! Augustin taucht nach einem tollen Pass von Forsberg frei vor dem Schweizer auf und macht das eigentlich nicht schlecht. Doch der Arm von Bürki schnellt nach oben und pariert diese Chance glänzend.

26 In den Jubel hinein kommt die Nachricht, dass es der BVB mit Union Berlin zu tun bekommt. Im heimischen Signal-Iduna-Park wird man es mit den Eisernen aufnehmen.

23 Gelbe Karte für Marcelo Saracchi (RB Leipzig)

Um diese Gelbe Karte hat der Neuzugang gebettelt. Zum dritten Mal langt der Linksverteidiger gegen Pulisic hin. In der Summe ist das Gelb.

21 Tooor für Borussia Dortmund, 1:1 durch Mahmoud Dahoud

Der erste strukturierte Angriff führt zum Ausgleich! Philipp legt das Leder hinaus auf Schmelzer, der mit dem zweiten Kontakt in die Mitte flankt. Dort steht ausgerechnet der kleine Dahoud frei und köpft mit einer tollen Flugeinlage zum 1:1 ein.

20 Doppelchance für den BVB! Zuerst geht Delaney von der linken Seite alleine auf das Tor zu, aus spitzem Winkel scheitert er aber an Gulacsi. Kurz drauf hat Reus die Gelegenheit, doch sein Schuss aus dem Zentrum wird geblockt.

19 Kleiner Ausflug zur DFB-Pokalauslosung. RB Leipzig hat soeben seinen Gegner zugelost bekommen. Es geht daheim gegen 1899 Hoffenheim!

17 Leipzig scheint hier mit einem klaren Plan in die Partie gegangen zu sein. Die Gäste stellen den Spielaufbau der Dortmunder vehement zu. Gerade das Spiel über die Außenverteidiger ist nahezu unmöglich für die Borussen.

14 Zum ersten Mal beruhigt sich die Partie etwas nach dieser hektischen Anfangsphase. Leipzig lässt den Borussen mehr Raum und der BVB ist bemüht Struktur in sein Spiel zu bekommen.

11 Leipzig versucht sich die Verunsicherung der Dortmunder zu Nutzen zu machen. Die Gäste laufen den BVB in hohem Tempo an und zwingen die Hausherren damit immer wieder zu langen Bällen.

9 So langsam wacht die Heimmannschaft aus der Schockstarre auf und sucht selber den Weg nach vorne und damit auch in das Spiel.

7 Gelbe Karte für Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Der Defensivmann räumt im Mittelfeld Delaney ab. Zunächst lässt Aytekin den Vorteil laufen, im Nachgang gibt es dennoch die verdiente Gelbe Karte.

4 Und von diesem Schock müssen sich die Borussen erstmal erholen. Die gesamte Hintermannschaft wirkt völlig verunsichert und Leipzig spielt munter weiter nach vorne.

1 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Jean-Kévin Augustin

Das gibt es doch nicht?! Es dauert 30 Sekunden, da schlagen die Gäste zum ersten Mal zu. Die Hintermannschaft des BVB bekommt die Kugel nicht richtig geklärt, Kampl leitet die Kugel zu Poulsen weiter, der sofort auf Augustin durchsteckt. Der Angreifer bleibt vor Bürki ganz cool und versenkt flach zum 1:0.

1 Auf geht'a! Der BVB stößt im traditionellen Gelb und Schwarz an, die Gegner agieren ganz in Weiß.

1 Spielbeginn

Bislang trafen die beiden Mannschaften lediglich vier Mal aufeinander. Zwei Duelle gewannen die Gäste, ein Spiel endete Remis. Das heutige Aufeinandertreffen steht unter der Leitung von Deniz Aytekin, der die Mannschaften zusammen mit seinen Assistenten Christian Dietz und Eduard Beitinger auf den Rasen führen wird.

Bei den Gästen ist Timo Werner nach seinem Magen-Darm-Infekt in der Vorwoche und dem Spiel am Donnerstag scheinbar keine Option für die Startelf. Er nimmt ebenso wie Willi Orban auf der Bank Platz. Für Offensivpower sollen heute Poulsen, Forsberg und Augustin sorgen.

Beim BVB bringt Lucien Favre seinen Pokalhelden Axel Witsel von Beginn an. Der Belgier hat zwar noch Trainingsrückstand, zeigte in Fürth aber bereits, wie wichtig er für die Borussia sein kann. Für ihn tritt Mario Götze den undankbaren Weg auf die Bank an. Zudem ersetzt Maximilian Philipp den angeschlagenen Wolf, der es aber immerhin in den Kader schafft.

90 Fazit:

Schluss in Mainz! Die Gastgeber feiern ein hart erkämpftes, aber verdientes 1:0 gegen den VfB Stuttgart. Die Gäste waren offensiv insgesamt zu harmlos und müssen die nächste Pleite nach dem Pokalaus hinnehmen. Bis auf den Abschluss von Gomez kurz vor der Pause kam nicht viel von den Gästen. Mainz hingegen gewinnt den Bundesliga-Auftakt durch das Tor von Joker Ujah und feiert einen gelungenen Saisonstart! Auch nach dem Treffer hatte Mainz das Geschehen im Griff und ließ nichts mehr zu. Das war es von einem spannenden Nachmittag in Mainz, bis bald!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Borna Sosa (VfB Stuttgart)

Sosa sieht Gelb nach einem Foul am Mittelkreis gegen Ujah.

90 Onisiwo kann den Deckel drauf machen. Nach einem Konter über Ujah ist aber der Winkel zu spitz und Zieler faustet die Kugel weg.

Auf der Gegenseite bietet sich ein ähnliches Bild. Auch in Leipzig konnte man mit der Vorsaison nicht zufrieden sein. Die Gäste wechselten im Sommer also ebenfalls den Trainer. Manager Ralf Rangnick agiert in dieser Spielzeit zum wiederholten Male in einer Doppelfunktion, ehe 2019 Julian Nagelsmann übernehmen wird. Die Erfolge halten sich allerdings in Grenzen, in der Europa-League-Quali bei Zorya Lugansk kam man nicht über ein 0:0 hinaus. Zu wenig für die Ansprüche der Roten Bullen, die heute das nötige Selbstvertrauen für das Rückspiel und am besten auch einen Sieg erringen wollen.

90 Stuttgart wirft nochmal alles nach vorne. Didavi sucht vorne Joker Akolo, aber im letzten Moment hat Niakhate den Fuß dazwischen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Karim Onisiwo kommt für den auffälligen Gerrit Holtmann in die Partie und soll mithelfen, das Spiel über die Zeit zu bringen.

89 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Karim Onisiwo

89 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Gerrit Holtmann

Es soll der Beginn des Neustarts sein auf Seiten des BVB. Nach der verkorksten Vorsaison hat man den Kader und auch die Werte im Verein kritisch hinterfragt und einige Anpassungen vorgenommen. Das Sagen hat beispielsweise Lucien Favre, der sein Team durch eine ordentliche Vorbereitung und am Montag auch in die zweite Pokalrunde führte. Dort taten sich die Westfalen allerdings schwer und brauchten gegen Fürth zwei Last-Minute-Treffer, eine Verlängerung und eine Portion Glück. Heute soll die neue Spielphilosophie deutlich mehr greifen und einen Auftaktsieg im ersten Heimspiel bringen.

86 Den Gästen läuft die Zeit davon. Aktuell finden sie keine Mittel, um die stabile Mainzer Defensive zu überwinden. Didavi versucht es immer wieder, beißt sich aber fest.

84 Letzter Wechsel beim VfB: Borna Sosa ersetzt Emiliano Insúa, es ist ein Wechsel in der Position.

84 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Borna Sosa

84 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Emiliano Insúa

82 Die Mainzer machen das sehr geschickt und setzen die Stuttgarter früh im Aufbau unter Druck. Sie selbst wollen dadurch zu Kontern kommen.

80 Neuer Schwung für die Aufholjagd: Tayfun Korkut schickt Chadrac Akolo, Erik Thommy muss dafür runter.

80 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Chadrac Akolo

80 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Erik Thommy

Guten Abend und herzlich willkommen zum Abschluss des ersten Spieltages. Hierzu empfängt Borussia Dortmund RB Leipzig im heimischen Signal-Iduna-Park. Um 18 Uhr steigt das Duell der beiden letztjährigen Champions-League-Teilnehmer.

79 Gelbe Karte für Santiago Ascacíbar (VfB Stuttgart)

Der Argentinier Ascacibar sieht Gelb nach Foulspiel an Bell.

78 Stuttgart muss nun aufziehen. Didavi hat die Kugel im Mittelfeld und sieht links draußen Gentner. Der findet aber mit seiner Flanke keinen Mitspieler.

76 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Anthony Ujah

Ujah trifft gegen den Lieblingsgegner! Zuvor sieht Badstuber ganz schlecht aus gegen Vorbereiter Quaison, der den Verteidiger locker abschüttelt. Er sieht dann links im Strafraum den mitgelaufenen Ujah, der nur noch in Mittelstürmer-Manier einschieben muss.

74 Mainz macht Dampf! Jetzt läuft der Angriff über den rechten Flügel. De Blasis sieht, dass Holtmann links völlig frei steht. Der Flügelmann nimmt die Flanke mit Risiko direkt und haut das Leder drüber. Der war nicht so einfach zu nehmen, gute Chance!

72 Die Opel-Arena jubelt, aber wieder zählt der Treffer nicht. Und wieder ist die Entscheidung korrekt. Beim schönen Zuspiel von Ujah steht der vermeintliche Torschütze Quaison einen Schritt im Abseits. Ujah winkt aber, aber das passt.

69 Und schon taucht Ujah gefährlich vor dem Tor auf. Nach Ablage von Quaison wird sein Schussversuch aber erfolgreich abgeblockt. Danach kontert der VfB, aber Didavi bekommt ein Zuspiel von Gentner nicht unter Kontrolle.

68 Ujah hat gegen den VfB insgesamt schon fünf Tore erzielt. Heute will er da sicherlich gerne nachlegen. Knapp 20 Minuten bleiben ihm dafür.

67 Neuer Offensivschwung bei Mainz: Anthony Ujah kommt für den glücklosen Jean-Philippe Mateta ins Spiel.

67 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Anthony Ujah

67 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Jean-Philippe Mateta

63 Gelbe Karte für Gerrit Holtmann (1. FSV Mainz 05)

Bislang war es ein faires Spiel, aber jetzt geht Holtmann mit gestrecktem Bein in den Zweikampf mit Pavard. Er sieht Gelb.

61 Aber Siebert bleibt bei seiner Entscheidung! Für ihn war die Berührung offenbar nicht strafbar, weiter geht es.

60 Aufregung bei de Blasis, der ein Handspiel von Insúa gesehen haben will. Und da war tatsächlich eine Berührung. Günther Perl meldet sich aus Köln und Daniel Siebert schreitet zum Videobildschirm.

59 Jetzt ist der Wechsel vollzogen, Nicolás González macht Platz für Daniel Didavi.

59 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Daniel Didavi

59 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Nicolás González

57 Auf der Stuttgarter Bank tut sich was. Daniel Didavi macht sich bereit und wird in wenigen Minuten ins Spiel kommen. Ein wenig kreativer Schwung tut dem Spie durchaus gut.

55 Der Ball ist im Tor der Gäste, aber der Treffer zählt zu Recht nicht. Pablo de Blasis war beim Zuspiel von Holtmann klar im Abseits.

54 Konter des VfB! González und Gomez haben drei Gegenspieler vor sich. Das Zuspiel vom jungen Neuzugang auf den erfahrenen Gomez ist dann zu ungenau und Niakhate kann klären.

51 Und da ist er auch schon! Der eingewechselte Malong verliert den Ball gegen González, der dann Gomez im Strafraum sieht. Der Stürmer dreht sich clever um Bell herum und zieht dann flach ab. Müller ist mit den Fingerspitzen dran, er lenkt das Leder knapp neben das Tor. Die Ecke bringt dann nichts ein.

50 In den Anfangsminuten tasten sich die Teams erstmal ab. Noch warten wir auf den ersten offensiven Vorstoß.

47 Wie schon in Durchgang eins hat Holtmann den ersten Auftritt in der Offensive. Er wird von de Blasis auf die Reise geschickt, aber Maffeo geht gut dazwischen und verhindert einen Durchmarsch des Mainzers.

46 Es geht weiter in Mainz. Beide Teams kommen unverändert aus den Kabinen zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einem 0:0 gehen Mainz und Stuttgart in die Kabinen. Der Halbzeistand geht in Ordnung, denn beide Teams hatten ihre Dominanzphasen. Beim VfB war es die Anfangsphase, in der González Müller zu einer Glanzparade zwang. Mainz kam dann besser ins Spiel und hatte durch Matetas Lupfer die Führung auf dem Fuß. In der Schlussphase neutralisierte sich das Geschehen. Pech hatte Gbamin, der verletzt kurz vor der Pause ausgewechselt werden musste. Hier ist noch einiges drin, bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Eine Minute wird nachgespielt und Mainz kommt nochmal über den schnellen Holtmann. Er flankt in die Mitte, wo Badstuber gerade noch vor Quaison klären kann.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 ...und Brosinski macht es gut! Sein scharfer Schuss wird von Zieler mit beiden Fäusten zur Ecke pariert. Die kommt jetzt von Aarón, dann wird Niakhate wegen Offensivfoul zurückgepfiffen.

43 Intensiver Zweikampf zwischen Mateta und Pavard, dann kommt auch noch BAdstuber hinzu. Der ehemalige Münchner rammt den Stürmer zur Seite, das gibt Freistoß etwa 25 Meter halblinks vor dem Tor. Brosinski und Aarón stehen bereit...

41 Es war heute kein auffälliges Spiel von Jean-Philippe Gbamin, der offenbar körperliche Probleme hat. Für ihn spielt nun Pierre Malong.

41 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Pierre Malong

41 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Jean-Philippe Gbamin

40 Das Spiel ist unterbrochen, weil Gbamin angeschlagen am eigenen Sechzehner sitzt. Es geht offenbar nicht weiter für den Nationalspieler der Elfenbeinküste.

39 Kurz vor der Pause trudelt das Spiel vor sich hin. Die Stimmung auf den Rängen ist prächtig, aber sicher würden auch die Zuschauer gerne wieder Abschlüsse sehen.

37 Mateta und Ascacibar duellieren sich links an der Stuttgarter Eckfahne. Der Mainzer kann immerhin einen Eckball herausholen. Dann aber klärt Badstuber die Situation, ehe Mateta wieder zum Abschluss kommt.

35 Der VfB kommt mal wieder nah vorne. Castro sucht Gomez in der Spitze. Der ehemalige Nationalstürmer verliert die Kugel, aber Ascacíbar setzt nach und holt einen Freistoß gegen Bell heraus. Castro macht das und findet beinahe Gomez, aber Brosinski kann im letzten Moment klären.

33 Mittlerweile sind die Mainzer besser im Spiel, während die Gäste etwas von ihrer anfänglichen Dominanz eingebüßt haben. Die Großchance von Mateta hat den Rheinhessen neuen Auftrieb gegeben.

31 Tolles Solo von Quaison über den linken Flügel! Keiner kann ihn aufhalten und Pablo Maffeo klärt in letzter Sekunde zur Ecke. Die kann dann aber von Thommy weggeschlagen werden.

30 ...und bringt die Kugel mit Schnitt zum Tor hinein. Weltmeister Pavard kann per Kopf klären, nachdem Mateta knapp verpasst.

29 Holtmann holt einen Freistoß links am Strafraumeck heraus, weil der junge Pablo Maffeo ihn ungeschickt unreißt. Wieder steht Brosinski bereit...

26 Riesenchance für Mateta! Pablo Maffeo agiert links außen zu sorglos und lässt sich einen eigentlich sicheren Ball von Holtmann abluchsen. Der hat dann das Auge für den startenden Mateta. Der Angreifer lupft den Ball vorbei an Zieler, aber auch knapp rechts neben das Tor.

24 González kommt gleich zweimal im gegnerischen Sechzehner zum Kopfball, nachdem Holtmann zuvor nicht konsequent klären konnte. Der zweite Versuch geht aber deutlich drüber.

22 Das Geschehen spielt sich in den letzten Minuten mehr zwischen den Strafräumen ab. Beide Defensivreihen stehen sehr kompakt und lassen kaum etwas zu.

20 Die Mainzer erhöhen die Schlagzahl. Holtmann sucht mit einer Flanke von rechts Quaison, aber Badstuber geht erfolgreich dazwischen und klärt.

17 Ron-Robert Zieler macht im Fünfmeterraum schmerzhaft Bekanntschaft mit Jean-Philippe Mateta. Der bullige Stürmer rauscht nach einer hohen Flanke von links wuchtig mit dem Körper in den Keeper, das gibt zu Recht Freistoß für Zieler.

15 Christian Gentner hat das 1:0 auf dem Fuß! Erik Thommy schickt Nicolás González mit einem klugen Pass in den Sechzehner und der legt nach rechts ab. Dort rauscht Gentner heran und verfehlt mit dem Schienbein nur knapp links das Tor.

14 Auf Mainzer Seite gibt es noch zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel. Die Gäste haben etwas mehr Ballbesitz, können aber noch kein Kapital daraus schlagen. Sie lassen den Ball aber recht sicher laufen.

12 ...und es wird turbulent im Strafraum der Stuttgarter. Moussa Niakhate bekommt die Kugel und will abschließen, tritt aber über den Ball. Dann klären die Stuttgarter.

11 Die Mainzer haben die erste Ecke herausgeholt. Daniel Brosinski steht bereit...

9 Nur eine Minute später ist González wieder im Blickpunkt, dieses Mal mit einer starken Abschluss. Er wird mit einem Steilpass links auf die Reise geschickt und muss es mangels Anspielstationen selber machen. Im Strafraum zieht er krachend mit links ab und zwingt Florian Müller zu einer Glanzparade.

8 Stuttgarts Neuer Nicolás González fällt im Duell mit Stefan Bell an der Mainzer Strafraumgrenze und hebt empört die Arme. Für Daniel Siebert ist das aber zu wenig, er lässt weiterlaufen. Diese Entscheidung ist vertretbar.

6 In Mainz setzen sie große Hoffnungen auf Jean-Philippe Gbamin und der junge Mann von der Elfenbeinküste demonstriert seine Qualitäten mit einem tollen langen Pass vom eigenen Strafraum aus in den Lauf von Robin Quaison. Der Stürmer hat dann aber Probleme bei der Annahme und anschließend schirmt Benjamin Pavard die Kugel erfolgreich ins Toraus ab.

5 Auf der Gegenseite verzettelt sich Robin Quaison am Sechzehner der Gäste. Er hält den Ball zulange und sein Anspiel rechts raus auf Pablo de Blasis ist dann zu ungenau. Es gibt Abstoß.

3 Der erste Abschluss in dieser Partie geht an die Gäste. Erik Thommy, der unter der Woche seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat, zieht aus der zweiten Reihe ab, nachdem sein Flankversuch zuvor abgefangen wurde. Der zu zentrale Versuch ist kein Problem für Ron-Robert Zieler.

2 Gerrit Holtmann wagt einen ersten Vorstoß auf dem linken Flügel. Er kommt bis zur Strafraumgrenze, wo Pablo Maffeo seinen Flanke dann aber abblocken kann.

1 Der Ball rollt im sonnigen Mainz!

1 Spielbeginn

Im Stadion wird das berühmte "You'll Never Walk Alone" gespielt, während auf der Tribüne eine beeindruckende Choreographie zum Jubiläum des ersten Aufstiegs in der Saison 2002/2003 vor 15 Jahren stattfindet. Danach betreten die Protagonisten des heutigen Nachmittags den Rasen, angeführt von Schiedsrichter Daniel Sieber und seinen Assistenten Lasse Koslowski und Jan Seidel.

Tayfun Korkut lässt seine Spieler in einem klassischen 4-4-2 antreten. Im Sturm bekommt Mario Gomez Unterstürzung von Sommertransfer Nicolás González. Die Mittelfeldzentrale ist mit Gonzalo Castro und Santiago Ascacíbar eine Mischung aus Routine und Talent. Weltmeister Benjamin Pavard agiert in der Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger, darf in Stuttgart aber wieder innen verteidigen.

Die Gastgeber werden in einem 4-2-3-1-System agieren. Dabei gibt Neuzugang Jean-Philippe Mateta die alleinige Spitze, Pokal-Joker Robin Quaison lauert dahinter. Für den angeschlagenen Alexandru Maxim hat es immerhin für die Bank gereicht.

Die personelle Situation ist beim VfB entspannt. Korkut vermeldete auf der Pressekonferenz: ''Alle sind fit." Der VfB war ebenfalls ausgiebig auf dem Transfermarkt aktiv, neben zurückkehrenden Leihspielern holten die Schwaben acht neue Profis. Darunter sticht Gonzalo Castro mit seiner Erfahrung heraus, er soll in Stuttgart die jungen Spieler anführen. Im Angriff liegt die Hoffnung nach dem Abgang von Daniel Ginczek auf Leitwolf Mario Gomez. Stolz ist man beim VfB auf den Verbleib von Weltmeister Benjamin Pavard, auch wenn die Bayern-Gerüchte weiter im Raum stehen.

Bei den Gästen aus Stuttgart herrschte hingegen am Montagabend Katerstimmung: Mit einer 0:2-Pleite bei Hansa Rostock verabschiedeten sich die Schwaben schon in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal. Mario Gomez ärgerte der fehlende Mut und die träge Spielweise seiner Mannschaft in der Anfangsphase. "Wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt'', sagte Gomez, lenkte dann aber sofort den Fokus auf die Bundesliga."Wir dürfen dem Pokal jetzt nicht hinterhertrauern und müssen das schnell aus den Köpfen bekommen. Dann gilt es für die Bundesliga. Wir haben das Ziel, dass wir von Beginn an eine gute Rolle spielen", so der VfB-Kapitän.

Doch nicht alle verlassen das sinkende Schiff: Daniel Brosinski und der umworbene Jean-Philippe Gbamin verlängerten unter der Woche ihre Verträge. "Jean-Philippe ist ein wichtiger Spieler für uns, auf dem Platz mit seiner Physis und seinem fußballerischen Potential, aber auch abseits des Platzes mit seiner positiven Ausstrahlung", erklärte Sportvorstand Rouven Schröder. Die Vertragsverlängerung sei ein "Ausrufezeichen". Brosinsky passe laut Schröder "von seinen sportlichen Qualitäten und seinem Spielstil her hervorragend zur fußballerischen Philosophie des 1. FSV Mainz 05".

Das Personalkarussel drehte sich in der Sommerpause munter in Mainz. Neun Abgänge stehen dreizehn Zugänge gegenüber. Mit Jean-Philippe Mateta und Aaron Martin standen neben Rotsünder Niakite zwei Neue bereits in Aue in der Startelf. Es wird sich in den kommenden Wochen zeigen, wie der Umbruch gelingt. Die Defensive stand ohne Abdou Diallo (BVB) und Leon Balogun (Brighton) sicher, aber im Mittelfeld fehlten die kreativen Ideen von Suat Serdar (Schalke). Vorne muss Yoshinori Muto (Newcastle) ersetzt werden.

Mit Rückenwind gehen die Gastgeber in das erste Saisonspiel. Die Truppe von Trainer Sandro Schwarz gewann in der 1. Runde des DFB-Pokals mit 3:1 beim FC Erzgebirge Aue. Dabei machten die Rheinhessen sich das Leben allerdings selbst schwer, als Neuzugang Moussa Niakhate schon nach drei Minuten die Rote Karte sah. Dennoch erspielte sich Mainz einen beruhigenden 3:0-Vorsprung durch den Doppelpack von Alexandru Maxim (31./65.) und das Jokertor von Robin Quaison (59.). Pascal Testroet konnte in der Schlussphase nur noch den Ehrentreffer erzielen.

Ein herzliches Willkommen aus Mainz! Nach zwei völlig unterschiedlich verlaufenen Pokal-Begegnungen treffen Mainz 05 und der VfB Stuttgart heute in der Mainzel Opel Arena zu ihrem Auftaktspiel in der Bundesliga aufeinander. Anstoß ist um 15:30 Uhr!

90 Fazit:

Borussia Mönchengladbach setzt ein Ausrufezeichen und schlägt Bayer 04 Leverkusen nach einem guten Spiel mit 2:0. Ausschlaggebend dafür war eine richtig starke zweite Halbzeit der Fohlenelf, die sich mit einem Doppelschlag belohnte. Zunächst traf Hofmann per Elfmeter, dann legte Johnson nach einem Doppelpass mit Raffael nach. Fortan waren die Gastgeber das tonangebende Team und vergaben mehrfach die Chance zur endgültigen Entscheidung. Nach einem so deutlichen Spiel hatte es allerdings vor der Pause nicht ausgesehen, denn Leverkusen erwischte den besseren Start. Volland und Bailey hatten die Chance, die Führung zu erzielen, ehe auch Gladbach in Form eines verschossenen Elfmeters von Hazard das 1:0 vergab. Auf Grund der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis absolut in Ordnung und Gladbach freut sich über einen tollen Saisonstart.

90 Spielende

90 Drei Minuten gibt es von Schiri Dingert noch oben drauf. Das Wörtchen Zeitdruck wäre für die Werkself also noch leicht untertrieben.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

87 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Denis Zakaria

87 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Florian Neuhaus

86 Ganz starke Parade von Yann Sommer, der hier seine Elf vor einer richtig hektischen Schlussphase bewahrt. Nach einem Kopfball von Alario ist der Schweizer ganz schnell unten und pariert diesen wuchtigen Versuch.

84 Gladbach vergibt die Entscheidung! Nach einem guten Konter kommt Hofmann zum Schuss, zielt aber genau auf Özcan. In der Mitte ärgert sich Herrmann, den Hazard statt Hofmann ebenso hätte in Szene setzen können.

83 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Patrick Herrmann

83 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Fabian Johnson

80 Auf der Gegenseite kommt nun Top-Transfer Alassane Pléa für den starken Raffael. Der Angreifer soll nun vorrangig die Bälle für die nachrückenden Kollegen festmachen und eventuell noch die endgültige Entscheidung herbeiführen.

79 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Alassane Pléa

79 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Raffael

78 Herrlich bringt seine letzten Joker und versucht nochmal neuen Schwung ins Offensivspiel zu bringen. So langsam rennt den Gästen aber auch die Zeit davon.

77 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Mitchell Weiser

77 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Leon Bailey

77 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Karim Bellarabi

77 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Kevin Volland

76 Bailey versucht es mal mit einem Schlenzer von Halbrechts, hat aber erneut kein Glück. Der Schuss geht ein gutes Stück am Torwinkel vorbei.

73 Gelbe Karte für Matthias Ginter (Bor. Mönchengladbach)

Der Innenverteidiger, der bis dato ein tolles Spiel macht, langt gleich zwei Mal gegen Volland zu. Gelb ist da die richtige Entscheidung.

70 Nach dem folgenden Eckball müssen die Fohlen hier erneut auf 3:0 erhöhen. Die Kugel fällt gleich drei Mal einem Gladbacher vor die Füße, doch die Gastgeber kriegen es nicht hin, das Leder aus kürzester Distanz im Gehäuse unterzubringen.

69 Özcan hält die Werkself im Spiel! Wieder war es für die Leverkusener Hintermannschaft zu schnell gegangen und Raffael taucht vor dem Kasten auf. Der Brasilianer war schon beinahe an Özcan vorbei, der sich aber in den Schuss schmeißt und die Kugel an den Pfosten lenkt.

65 Herrlich gibt die Richtung vor! Der Übungsleiter bringt mit Neuzugang Kiese Thelin einen Stürmer für Verteidiger Henrichs. Bei den Gästen wird sich nun eine Dreierkette bilden.

64 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Isaac Thelin

64 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Benjamin Henrichs

62 Wie reagiert Leverkusen nun auf den Doppelschlag? Gladbach nimmt jedenfalls keinen Gang heraus und bleibt weiter offensiv. Die Gastgeber wollen hier den Sack scheinbar endgültig zumachen.

58 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Fabian Johnson

Ein herrlicher Treffer der Hausherren! Raffael zieht in den Sechzehner, wo die Leverkusener Spieler jetzt etwas vorsichtiger zu Werke gehen. Der Brasilianer spielt einen Doppelpass mit Johnson, geht auf die Grundlinie und sieht in der Mitte eben diesen Johnson. Für die Werkself geht das zu schnell und so hat Johnson kein Problem, im Fallen zu vollstrecken.

55 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Jonas Hofmann

Hofmann übernimmt Verantwortung und behält die Nerven. Er entscheidet sich für die andere Ecke, während Özcan es erneut von sich aus rechts versucht.

54 Erneut Elfmeter für die Gastgeber! Und wieder ist die Sache klar. Nach einem zu kurzen Pass hat Neuhaus das richtige Näschen und spitzelt den Ball weg. Dragovic hat damit nicht gerechnet und trifft Neuhaus am Knöchel.

51 Gelbe Karte für Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen)

Der nächste Leverkusener ist einen Schritt zu spät dran. Henrichs räumt Hazard ab und sieht dafür von Dingert die zweite Gelbe Karte.

49 Gelbe Karte für Dominik Kohr (Bayer Leverkusen)

Kohr legt sich die Kugel zu weit vor und kommt deshalb einen Schritt zu spät in den Zweikampf. Klarer Fall, das gibt Gelb.

49 Die erste Leverkusener Torannäherung der zweiten Hälfte geht auf das Konto von Kai Havertz. Nach einer Flanke von der rechten Seite landet die Kugel beim Youngster, der aber deutlich zu hoch zielt.

46 Weiter geht's! Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine. Das ist wenig verwunderlich, denn die 22 Akteure machten ihre Sache bislang gut.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Zur Pause steht es in einem ansehnlichen Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen noch 0:0-Unentschieden. Doch das Ergebnis täuscht, in Durchgang Eins war nämlich einiges los. Hazard mit einem Foulelfmeter auf der einen und Volland und Bailey mit großen Chancen auf der anderen Seite, hätten hier durchaus für einen Treffer sorgen können. Das Unentschieden geht aber in Ordnung, denn Gladbach trat nach einer schwachen Anfangsphase deutlich besser auf und machte ein gutes Spiel. Zuvor hatte man den Gästen viel Platz gelassen und lediglich sicher gestanden.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Kurz vor der Pause hat Leverkusen etwas herausgenommen und überlässt den Gastgebern nun doch das Spielfeld. Das wird sich nach dem Seitenwechsel aber wohl wieder etwas relativieren.

41 Gladbach zeigt sich von diesem Fehlschuss auf den ersten Blick unbeeindruckt und spielt weiter nach vorne. Es entwickelt sich mehr und mehr ein richtig ansehnliches Match.

38 Elfmeter verschossen von Thorgan Hazard, Bor. Mönchengladbach

Hazard nimmt sich die Kugel und schießt hart in die linke Ecke. Der Strafstoß ist nicht allzu schlecht geschossen, aber auf einer Höhe, die es Özcan möglich macht, das Leder zu parieren.

37 Es gibt Elfmeter für Gladbach! Und ausnahmsweise gibt es bei diesem Handspiel keine Diskussionen. Havertz will eine Flanke per Volley klären, schießt sich dabei aber selber an die Hand. Diese ist dabei in einer so unnatürlichen Haltung, dass der Strafstoß zweifelsfrei ist.

33 Das muss doch das 1:0 sein! Brandt macht auf rechts gleich zwei Leute nass und zieht in den Strafraum ein. Am langen Pfosten sieht er Volland, der die Kugel auch kriegt, ihn sich aber auf den starken Linken legt. Der Nationalspieler zieht ab, doch auf der Linie rutscht Sommer mit zwei Verteidigern in den Schuss und mit vereinten Kräften kratzen die Gladbacher die Kugel von der Linie.

32 Eine gute halbe Stunde ist nun gespielt und mittlerweile haben wir eine Partie auf Augenhöhe. Bei Leverkusen hat sich eigentlich wenig verändert, aber Gladbach spielt nun mit.

29 Gladbach wird immer besser. Raffael kommt über die rechte Seite und bringt das Spielgerät scharf vorher. Der Ball wird abgeblockt und fällt dem überraschten Hofmann für die Füße. Dessen Abschluss ist dementsprechend nicht allzu gut und die Chance vertan.

26 Nun wird es vogelwild. Zunächst kontert Gladbach über Raffael und Hazard, ehe Leverkusen das Leder abfängt und ebenfalls kontert. Am Sechzehner angekommen verliert Kohr die Kugel und sofort läuft der nächste Konter in die andere Richtung.

23 Nun kommt auch das Publikum immer mehr auf. Die heimischen Zuschauer merken, dass ihre Schützlinge vielleicht noch einen kleinen Stupser in die richtige Richtung brauchen.

20 Gladbach taut nach dem Lattentreffer der Gäste etwas auf und agiert nicht mehr so passiv. Zwar stehen die Fohlen immer noch sicher, aber nicht mehr so tief. So ergeben sich auch in der Offensive mehr Möglichkeiten, das Spiel schnell zu machen.

17 Bailey trifft nur die Latte! Volland setzt sich auf der rechten Seite ganz stark durch. Der heutige Kapitän hebt das Spielgerät auf den langen Pfosten, wo Bailey ganz hoch steigen muss, um an den Kopfball zu kommen. Der Flügelflitzer kann die Kugel allerdings nicht richtig drücken und setzt das Leder an den Querbalken.

16 Zum ersten Mal setzt sich Gladbach für einen kurzen Moment in der gegnerischen Hälfte fest. Die Hereingaben von Hazard, der gleich zwei Mal die Möglichkeit hat, sind aber nicht gut genug.

13 Die Anfangsphase gehört weiterhin den Gästen. Bis auf ein Dribbling von Hazard tauchten die Gladbacher bislang noch nicht wirklich in der Hälfte der Werkself auf.

9 Leverkusen macht Druck. Brandt und Bailey treiben das Spiel auf der linken Seite an. Letzterer flankt das Spielgerät scharf in die Mitte, wo Alario sich nicht schnell genug entscheidet, ob er die Hereingabe mit dem Kopf oder dem Fuß nimmt.

7 Die erste kleinere Gelegenheit geht folgerichtig auf das Konto der Gäste. Havertz spielt einen öffnenden Pass auf Bailey, der in den Strafraum eindringt, mit einer Finte den Gegenspieler narrt und das Leder dann auf den langen Pfosten hebt. Aus der Hereingabe wird ein Torschuss, den Sommer aber sicher parieren kann.

4 Gladbach beginnt verhalten und empfängt die Gäste meist erst hinter Mittellinie. Der Respekt vor den schnellen Angriffen der Werkself ist scheinbar groß.

1 Auf geht's! Gladbach in Weiß stößt an, die Gäste aus Leverkusen agieren in Schwarz und Rot.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften stehen bereit! Christian Dingert ist der Schiedsrichter, der die beiden Teams auf den Rasen führen wird. An seiner Seite die beiden Assistenten Tobias Christ und Timo Gerach.

Auf der Gegenseite kann auch Bayer Leverkusen beinahe auf das gesamte Personal zurückgreifen. Lediglich im Tor muss Herrlich improvisieren. Weil Hradecky und auch Kirschbaum ausfallen, ist Özcan heute der Mann zwischen den Pfosten. Ansonsten bietet die Werkself eine Startformation auf, die sehr an die der letzten Saison erinnert.

Der angesprochene Alassane Pléa sitzt heute zunächst auf der Bank. Im Pokal hatte der Neuzugang von Beginn an gespielt um Spielpraxis zu bekommen, für ein Bundesligaspiel reicht das Fitness-Level aber noch nicht aus. Ansonsten sind die Fohlen mit der vollen Kapelle am Start und gut gerüstet.

Internationales Geschäft ist auch auf der Gegenseite das Stichwort. Zwar ist Leverkusen mit dem Einzug in die Europa League in eben diesem Geschäft vertreten, zum Einzug in die Champions League fehlten am Ende aber nur drei Tore. In diesem Jahr soll der Sprung in die Königsklasse endlich wieder gelingen. Die Mannschaft ist eingespielt, die ganz großen Veränderungen in die eine oder andere Richtung blieben in der Sommerpause aus. Man will bei der Werkself nun die vorhandenen PS richtig auf die Straße bringen. Im Pokal tat man sich allerdings durchaus schwer, ein 1:0 in Pforzheim lässt noch eine Menge Luft nach oben.

Bei Borussia Mönchengladbach hat man die schwache letzte Saison aufgearbeitet und sprüht voller Tatendrang. Auf dem Transfermarkt versuchte man die Mannschaft wieder in Richtung internationales Geschäft zu verstärken. Nicht zuletzt Rekordtransfer Plea ist ein Zeichen, wohin es mit den Fohlen in dieser Saison gehen soll. Im Pokal setzte man, gegen einen zugegeben schwachen Gegner, bereits die erste Duftmarke. Während sich viele Bundesligisten schwer taten, ging die Borussia als einziges Team mit einem zweistelligen Erfolg nach Hause.

Guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Top-Spiel der diesjährigen Bundesliga-Saison. Am heutigen Samstagabend empfängt Borussia Mönchengladbach die Gäste von Bayer 04 Leverkusen zu einem kleinen West-Derby im heimischen Borussia-Park. An der Anstoßzeit hat sich auch in dieser Saison nichts geändert, ab 18:30 Uhr rollt der Ball!

90 Fazit:

Wolfsburg besiegt zum Saisonauftakt den FC Schalke mit 2:1 dank eines Last-Minute-Treffers und beschert so dem Neuanfang in der Auto-Stadt die ersten drei Zähler. Eine Partie, die lange Zeit nicht gerade mit Highlights am laufenden Band glänzte, entschädigte in einer wilden Schlussphase für viel Monotonie davor. Los ging es in der 65. Minute, als der Videobeweis Nastasić vorzeitig duschen schickte. Danach sah auch Weghorst rot, durfte aber nach Studium der Szene am Monitor bleiben. Als dann Schalke in der 85. Minute den Ausgleich per Elfmeter erzielte, hatten wir uns eigentlich schon auf die Punkteteilung eingestellt, doch in der 94. Minute schockten die Wölfe den Gegner und packten den Sieg ein. Das mag zwar letztlich glücklich sein, ist aber nicht unverdient. Denn der Gastgeber hatte die Partie gegen spielerisch harmlose Knappen lange Zeit gut im Griff. Die Ära Labbadia startet also in der Liga mit einem Erfolg während Tedesco und seine Männer einen Dämpfer verpasst bekommt. Wir verabschieden uns von dieser Stelle und wünschen noch einen schönen Abend!

90 Fazit: Effiziente Frankfurter bestrafen den Freiburger Chancenwucher und fahren mit drei Punkten im Gepäck zurück an den Main! Nach der durchaus glücklichen Frankfurter Halbzeitführung durch Nicolai Müller kam der Sportclub zu Beginn des zweiten Durchgangs zu zahlreichen guten Chancen, aber wie schon in der Vorsaison machen die Breisgauer viel zu wenig aus ihren Gelegenheiten. Ganz anders die Eintracht, die im ersten Durchgang aus zwei Chancen ein Tor machte und im zweiten Durchgang mit einer feinen Kombination und einem satten Abschluss von Sébastien Haller das Spiel entschied. So schön das Tor herausgespielt, so hat es doch auch einen faden Beigeschmack, da die Freiburger den Ball zunächst aufgrund einer Frankfurter Verletzung ins Aus gespielt hatten. In der Schlussphase probierte Freiburg nochmal alles und kämpfte aufopferungsvoll. 22 Torschüsse haben heute aber nicht gereicht, um auch nur einen Treffer zu erzielen. Für Freiburg wird es nächste Woche sicher nicht einfacher, dann müssen die Breisgauer nach Hofffenheim. Für Frankfurt steht ebenfalls am Samstag das erste Heimspiel gegen Bremen an. Das war's aus Freiburg, vielen Dank für das Interesse und einen schönen Abend!

90 Fazit:

Nach kampfbetonten 95 Minuten geht der FC Augsburg erstmals zum Auftakt als Sieger vom Platz. Im ersten Durchgang war der FCA lange tonangebend, verpasste es jedoch einen Treffer zu machen. Stattdessen wurde der Aufsteiger immer besser und ging durch Benito Raman sogar noch vor der Pause in Führung. Im zweiten Abschnitt war das Spiel dann deutlich ausgeglichener und Düsseldorf schien das Geschehen sogar im Griff zu haben. Doch dann schlugen die Gäste zwei Mal eiskalt per Kopf zu und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Da die Fortuna zwar nochmal alles nach vorne geworfen hat, aber dabei nicht mehr zwingend genug war, blieb es beim 1:2 für den FCA. Damit verlieren die Gastgeber ihren Bundesligaauftakt nach dem Aufstieg denkbar knapp. Am nächsten Wochenende wird es für Düsseldorf in Leipzig sicherlich nicht einfacher, doch die heutige Leistung sollte der Mannschaft von Friedhelm Funkel Mut machen. Augsburg darf im ersten Heimspiel der Saison dann gegen Gladbach ran. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein schönes Restwochenende!

90 Fazit:

Hertha BSC fährt den ersten Saisonsieg ein und das gleich im Auftaktmatch. Die Berliner schlagen den 1. FC Nürnberg mit 1:0. Und dieses Ergebnis ist am Ende verdient, tat die Hertha doch deutlich mehr für das Spiel. In Durchgang Eins kontrollierten die Gastgeber das Geschehen, entwickelten aber lediglich einmal echte Gefahr. Ibišević erzielte aber prompt den goldenen Treffer zum 1:0. Fortan wurden die Berliner sogar noch dominanter bis hin zur Schlussphase. Erst dann wachte Nürnberg auf und bekam in der Folge sogar einen Elfmeter zugesprochen. Ishak war es jedoch, der an Jarstein scheiterte. Der Widerstand war dadurch etwas gebrochen und so reichte es für die Hausherren am Ende zum verdienten Auftaktsieg.

90 Spielende

90 Aus der Ecke resultiert eine weitere Ecke. Marco Terrazzino bringt den Ball an den kurzen Pfosten, Frankfurt kann klären.

90 Günter hält aus der Distanz drauf. Der Schuss wird nochmal abgefälscht zur Ecke. Sieben Minuten sind schon nachgespielt...

90 Spielende

90 Die letzten Sekunden laufen auf der Uhr nach unten. Freiburg kämpft aufopferungsvoll, kann die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

90 So bleibt es dann auch dabei. Die Partie ist beendet!

90 Die Knappen scheinen besiegt und die Nachspielzeit ist gleich abgelaufen.

90 Spielende

90 Fazit:

Am Ende trennen sich der SV Werder Bremen und Hannover 96 verdientermaßen 1:1 Unentschieden und feiern beide einen gelungenen Einstand in diese neue Ligasaison. Nachdem sowohl die Jungs von der Weser als auch die Roten aus Niedersachsen in der ersten Hälfte noch etwas auf dem Bremspedal gestanden hatten, gestalteten beide Teams die zweite Hälfte deutlich temporeicher. Nachdem zunächst Füllkrug (47.) und Anton (63.) für Hannover sowie Augustinsson (48.) für Bremen gute Möglichkeiten ausließen, trugen am Ende die Einwechslungen von Oldie Pizarro auf der einen und Youngster Weydandt auf der anderen Seite zur Spieleintscheidung bei. Während Hannovers Bundesliga-Debütant gleich zwei Minuten nach seiner Einwechslung (77.) netzte, sorgte Bremens Altmeister für laufend Gefahr, flog beim Ausgleich unterm Ball hindurch und ließ ihn so unfreiwillig für den blank stehenden Gebre Selassie (85.) durch, der zum 1:1 einköpfte. In der letzten Minute der Nachspielzeit hatte dann Werders Johannes Eggestein gar noch den Siegtreffer auf dem Kopf, was des Guten jedoch auch zu viel gewesen wäre. Somit trennen sich der SVW und H96 an diesem ersten Spieltag schiedlich friedlich Unentschieden.

90 Damit hat Freiburg jetzt 19 Torschüsse auf dem Konto...

90 Damit trifft der Torschütze bei seinem Debüt für den neuen Verein als Joker! Wolfsburg feiert, Schalke am Boden!

90 Jastrzembski taucht nochmal frei vor dem Tor auf, legt sich die Kugel dann aber einen Tick zu weit vor. Das hätte sie sein können, die Entscheidung.

90 Das darf doch nicht wahr sein! Stenzel flankt in den Strafraum und findet Frantz, der nimmt den Ball gut an und schießt dann nur N'Dicka an. Der Ball fliegt ins Aus zur Ecke. Bei der kommt Günter an den Ball, der Linksverteidiger schießt aber weit drüber.

90 Spielende

90 Es läuft bereits die vierte Minute der Nachspielzeit und die Augsburger können sich jetzt sogar befreien. Außerdem lassen sie sich bei ihren Einwürfen jetzt auffällig viel Zeit.

90 Tooor für VfL Wolfsburg, 2:1 durch Daniel Ginczek

Und wie noch was passiert! Schalke passt nicht auf und plötzlich taucht nach brilliantem Anspiel von Camacho aus dem Halbfeld Yannick Gerhardt frei vor Ralf Fährmann auf. Den ersten Ball kann der Schlussmann noch parieren, aber der Nachschuss von Ginczek sitzt!

90 Ansonsten tickt die Uhr gnadenlos runter. Passiert noch was?

90 Fünf Minuten Nachspielzeit, der Videobeweis macht es möglich! Nürnberg hat also noch etwas Zeit, den Ausgleich zu erzielen.

90 Spielende

90 Damit dürfte sich die Freiburger Hoffnung auf einen späten Doppelpack zerschlagen haben.

90 Eggestein! Der SVW bekommt seine Last-Minute-Chance, kann sie jedoch nicht nutzen. Rashica setzt sich zum wiederholten Male auf der linken Seite durch und flankt das Leder nach innen. Dort läuft der eingewechselte Eggestein ein, trifft die Pille aber nicht voll und köpft das Spielgerät rechts neben den langen Pfosten. Das dürfte es gewesen sein!

90 Manuel Gräfe entscheidet auf Einwurf! Nichts ist es mit dem Freiburger Elfmeter, das Handspiel war für Manuel Gräfe nicht elfmeterwürdig.

90 Die letzten Minuten spielen sich ausschließlich in der Hälfte der Gäste ab, doch mehr als Eckstöße springen bei den Angriffsversuchen der Fortuna heraus. Um auszugleichen ist das zu wenig.

90 Die erste Chance in der Nachspielzeit haben die Wölfe über die starke linke Seite. Doch der finale Querpass landet dann beim Gegner.

90 Es gibt den Videobeweis! Manuel Gräfe prüft das vermeintliche Handspiel von Filip Kostić. Der Arm lag nicht am Körper an. Eine aktive Bewegung war es aber auch nicht. Wie entscheidet sich Manuel Gräfe?

90 Weydandt will auch nochmal! Angespornt von seinem Führungstreffer nimmt der 23-Jährige eine Kopfballablage auf rechts im Sechzehner volley, bolzt die Kugel aber klar über den Kasten.

90 Sechs Minuten beträgt die Nachspielzeit.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Mit Kevin Danso bringt Manuel Baum nochmal einen großen Verteidiger, um die hohen Hereingaben noch besser verteidigen zu können.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

90 Günter legt ab zu Frantz, der zieht sofort ab. N'Dicka hält den Fuß dazwischen und klärt zur Ecke. Die geht an den kurzen Pfosten, wo Petersen den Ball mit der Hacke aufs Tor bringen möchte. Aber die Frankfurter stehen dicht gestaffelt und können klären. Dabei bekommt Filip Kostić den Ball an den Oberarm.

90 Einwechslung bei FC Augsburg -> Kevin Danso

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Das stand zu erwarten: Es gibt satte sechs Minuten Aufschlag, weil wir zwischendurch viel Zeit mit Videobeweisen verbracht haben.

89 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Patrick Erras

90 Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit bringt Schalke noch einen Freistoß in die Mitte, aber Koen Casteels ist zur stelle und faustet das Leder weg.

90 Auswechslung bei FC Augsburg -> Daniel Baier

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Wieder Pizarro! Der Klubikone der Hausherren ist im Strafraum erneut mit dem Kopf zur Stelle und leitet das Leder aufs Kopfdach. Da hat nicht viel gefehlt.

89 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Robert Bauer

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld klärt Max eigentlich per Brust, doch Karaman beschwert sich lautstark und fordert einen Handelfmeter. Das wird auch überprüft, doch es wird zu Recht gegen Strafstoß entschieden.

88 Dieser verschossene Elfmeter könnte natürlich ein Wirkungstreffer sein. So nah am Ausgleich und nun rennt man doch noch dem Rückstand hinterher.

87 Einwechslung bei Hertha BSC -> Marko Grujić

87 Auswechslung bei Hertha BSC -> Vedad Ibišević

89 Frankfurt steht jetzt tief und lässt nichts mehr zu. Das Spiel scheint entschieden zu sein. Freiburg rennt zwar unermüdlich an, aber die letzte Konsequenz un die zündende Idee fehlt.

90 Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Erzeilt eines der beiden Teams hier noch den Lucky Punch oder bleibt es beim 1:1?

87 Einwechslung bei Hertha BSC -> Palko Dárdai

87 Auswechslung bei Hertha BSC -> Salomon Kalou

88 Letzter Wechsel von Adi Hütter: Für Mijat Gaćinović darf nun Danny Blum in den letzten Minuten mitwirken.

88 Man kann den Düsseldorfern und ihren Fans auf jeden Fall nicht vorwerfen nicht alles zu probieren. Die Anhänger erheben sich jetzt und feiern weiter lautstark an und die Spieler werfen nochmal alles nach vorne.

88 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Danny Blum

88 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Mijat Gaćinović

85 Die Eintracht wird dagegen wohl zum ersten Mal seit 2009 im Schwarzwaldstadion gewinnen.

86 Schiri Brych checkt nochmal mit der Viedozentrale ob Pizarro den Ball berührt hat, kann jedoch keine Berührung erkennen. Folglich war es kein Abseits und der Treffer zählt.

87 Können die Knappen nun eventuell den Schwung sogar mitnehmen und zum Coup ansetzen? Es dürfte wie gesagt noch einiges an Aufschlag geben.

84 Petersen kommt im Strafraum zum Abschluss, aber wieder wirft sich mit Salcedo ein Frankfurter dazwischen und kann den Schuss abblocken. Es soll heute wohl einfach nicht sein für den Sportclub.

86 Fabian Giefer ist zur Stelle! Ein hoher Abwehrversuch des FCA landet halbrechts vor dem Strafraum bei Matthias Zimmermann. Der lässt sich nicht lange bitten und versucht es direkt. Sein Schuss wird von Martin Hinteregger noch abgefälscht und obwohl Fabian Giefer schon auf dem Weg in die andere Ecke war holt er sich den Ball sicher.

87 Jetzt müssen wir uns erst einmal sortieren. Fakt ist: Den Strafstoß kann man geben, weil Brooks das Bein zu hoch oben hatte. Fakt ist auch, dass Schalkes Serie Bestand hat und man nun im 29. Spiel in Folge getroffen hat.

83 Das Tor hat somit natürlich einen sehr faden Beigeschmack, auch wenn es klasse kombiniert war. Von Fair Play ist das aber weit entfernt. Entsprechend wird jeder Ballkontakt der Frankfurter mit Pfiffen und verunglimpfenden Sprechchören von den Rängen quittiert.

86 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Admir Mehmedi

86 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Josip Brekalo

82 Die Freiburger sind extrem aufgebracht und bedrängen Schiedsrichter Manuel Gräfe und den Vierten Offiziellen Benjamin Cortus. Der Grund: Vor dem Einwurf hatte Freiburg den Ball ins Aus gespielt, weil ein Frankfurter am Boden lag.

85 Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Nabil Bentaleb

Nach vielen Diskussionen schnappt sich Bentaleb den Ball, verlädt Koen Casteels und sorgt für den Ausgleich!

84 Elfmeter verschossen von Mikael Ishak, 1. FC Nürnberg

Der Torjäger vom Dienst schnappt sich das Leder und versucht es in die linke untere Ecke. Jarstein ist aber da und hält den Schuss!

84 Die Gäste machen das jetzt clever und lassen Ball und Gegner wieder mehr laufen. Dadurch halten sie die Fortuna vom eigenen Kasten weg und holen einiges an Zeit von der Uhr.

85 Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Theodor Gebre Selassie

Das ist der Ausgleich! Rashica schickt eine Flanke von der linken Seite im hohen Bogen in den Strafraum der Gäste. Dort springt Pizarro unter dem Ball hindurch und lässt diesen auf den zweiten Pfosten durchrutschen, wo Bremens Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie komplett blank steht und per Kopf zum 1:1 einschiebt.

83 Es gibt den Elfmeter! Was war passiert? Nach einem langen Ball kommt ein Nürnberger mit dem Kopf an die Kugel, die Rekik an die Hand springt. Die Hand hat in dieser Position nichts zu suchen, befand sich dort aber schon vor dem Kopfball. Schwierige, aber vertretbare Entscheidung.

84 Elfmeter Schalke! Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Bei der folgenden Ecke bekommen die Wölfe das Leder nicht weg und am Ende zeigt der Unparteiische auf den Punkt, weil Brooks am langen Pfosten Embolo erwischt.

82 Elfmeter für Nürnberg?! Der Videobeweis wird es klären!

84 Muss der Ausgleich sein! Und dann, aus dem Nichts, kommt Schalke doch noch zur Chance! Maximilian Arnold verliert im Aufbau den Ball und dann geht es ganz schnell! Uth bedient mit einem tollen Diagonalball Embolo und der Eingewechselte scheitert frei an Casteels.

81 Bei Düsseldorf ist mit Marvin Ducksch übrigens der Torschützenkönig der vorigen Zweitligasaison mittlerweile auf dem Feld. Außerdem soll der Kongolese Dodi Lukebakio für Schwung im Angriffsspiel sorgen.

83 Als letzte Option darf sich nun noch Nabil Bentaleb probieren. Suat Serdar hatte ein paar Szenen, blieb aber insgesamt eher unauffällig.

83 Florian Kohfeldt geht all-in. Der Trainer der Hausherren nimmt mit Bargfrede einen defensiven Mittelfeldmann runter und bringt mit Johannes Eggestein einen weiteren Stürmer für die Schlussminuten. Was geht hier noch?

83 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Nabil Bentaleb

82 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch Sébastien Haller

Sébastien Haller macht den Deckel drauf! Das ging alles viel zu schnell für Freiburg. Nach einem Einwurf von Jetro Willems legt Mijat Gaćinović ab zu Jonathan de Guzmán, der sofort durch die Freiburger Schnittstelle durchsteckt zu Sébastian Haller. Der Franzose taucht frei vor Alexander Schwolow auf und lässt dem Freiburger Schlussmann mit einem satten Abschluss keine Chance.

83 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Suat Serdar

81 Marco Terrazzino hält per Freistoß aus gut 30 Metern einfach mal direkt drauf. Der Ball kommt am Fünfmeterraum nochmal auf. Das ist auf dem nassen Boden natürlich gefährlich. Aber Frederik Rønnow lässt sich nicht beirren und fängt den Ball sicher.

82 Sehen die Fans im weiten Rund denn noch ein Endspurt der Knappen? Aktuell deutet wenig drauf hin, Wolfsburg hat die Partie noch immer im Griff.

81 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Törles Knöll

81 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Hanno Behrens

81 Knapp über 26.000 Zuschauer haben die Offiziellen gezählt. Es ist also nicht ganz ausverkauft. Die Arena fasst 30.000.

82 Einwechslung bei Werder Bremen -> Johannes Eggestein

82 Auswechslung bei Werder Bremen -> Philipp Bargfrede

82 Die Bremer drücken nun auf den Ausgleich! Wieder ist es Pizarro, der gesucht wird und den Rashica mit seiner Flanke findet. Wieder fliegt der Kopfball nur über dem Querbalken.

79 Terrazzino legt ab auf die linke Seite zu Günter. Dessen scharfe Hereingabe geht an den Arm von N'Dicka und von dort zur ersten Freiburger Ecke ins Aus. Die Breisgauer reklamieren Handspiel, allerdings lag der Arm am Körper an und der Franzose wurde aus kurzer Distanz angeschossen. Da kann man keine Absicht unterstellen. Die Ecke bringt Freiburg nichts ein.

80 ... Naldo packt den Hammer aus, aber schießt in der Mauer lediglich Renato Steffen ab. Der hält sich ein wenig theatralisch den Kopf, obwohl er den Ball ans Bein bekommen hat.

80 Gelbe Karte für Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf)

Dong-won Ji kann seinen ersten Gegenspieler abhängen, doch Matthias Zimmermann kommt von der Seite angerauscht und holt den gerade erst eingewechselten Angreifer von den Beinen.

79 Gelbe Karte für Robert Bauer (1. FC Nürnberg)

Der Nürnberger ist über dieses Foul nicht wirklich glücklich und schubst den Übeltäter weg. Auch seine Gelbe Karte ist sehr vermeidbar.

79 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Dodi Lukebakio

78 Mittlerweile regnet es in Strömen in Freiburg. Die Stimmung auf den Rängen ist dennoch bestens, die Freiburger erheben sich von ihren Plätzen und feuern ihr Team nochmal an.

79 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Benito Raman

79 Gelbe Karte für Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg)

Auf der Gegenseite bringt der Wolfsburger Breel Embolo kurz vor dem Strafraum zu Fall. Das könnte gefährlich werden...

79 Gelbe Karte für Dennis Jastrzembski (Hertha BSC)

Der Youngster geht etwas übermotiviert in einen Zweikampf mit Robert Bauer und sieht dafür eine recht überflüssige Gelbe Karte.

79 Einwechslung bei FC Augsburg -> Dong-won Ji

79 Bitter für Werder, die kurz zuvor die nächste Möglichkeit in Person von Pizarro hatten, als Eggestein das Leder von rechts in den Sechzehner flankte und der Altmeister die Pille nur aufs Tordach nickte.

79 John Anthony Brooks kommt über Umwege im Sechzehner an den Ball, aber setzt den Schuss zu zentral an. So hat Fährmann keine Probleme.

79 Auswechslung bei FC Augsburg -> Marco Richter

77 Die Eintracht hat aktuell alles im Griff. Freiburg kommt überhaupt nicht gefährlich in die Hälfte der Hessen. Damit gleichen sich die beiden Halbzeiten. Nach einer Anfangsoffensive zu Beginn jeder Halbzeit bekommt die Eintracht mit zunehmender Spieldauer das Geschehen in den Griff und kontrolliert das Spiel.

76 Fünfzehn Minuten sind noch zu spielen und Hertha hat weiterhin alles im Griff. Die Gastgeber sind dem 2:0 momentan näher als Nürnberg dem Ausgleich. Es wird also Zeit für eine Schlussoffensive.

76 Danny da Costa dringt auf der rechten Seite in den Strafraum ein und hält aus ganz spitzem Winkel direkt drauf. Alexander Schwolow klärt mit der Faust zur Ecke. Die birgt keine Gefahr, auch weil Frankfurt hinten mit einigen Spielern absichert.

75 Das Schwarzwaldstadion ist heute übrigens ausverkauft, verkündet der Stadionsprecher.

76 Kurz danach ist der Tag von Debütant Wout Weghorst ebenfalls gelaufen. Viel hat man von dem Stürmer nicht gesehen, bis er dann fast vom Platz flog. Eventuell will Bruno Labbadia seinen Neuzugang nun auch ein wenig beschützen.

74 Mal wieder ein Abschluss für die Hessen: Aus spitzem Winkel zieht Mijat Gaćinović ab. Dieser Abschluss ist eine Mischung aus Hereingabe und Torschuss und trudelt ungefährlich durch den Fünfmeterraum und ins Toraus.

76 Tooor für Hannover 96, 0:1 durch Hendrik Weydandt

Du kriegst die Tür nicht zu! Kaum zwei Minuten auf dem Feld und schon markiert Hendrik Weydandt hier den Treffer zur 1:0-Führung. Bebou setzt den Debütanten mit einem feinen Heber wenige Meter vor dem Strafraum in Szene und lässt den Stürmer alleine auf Werder-Keeper Pavlenka zulaufen. Der 23-Jährige behält die Ruhe und tunnelt die Nummer Eins der Hausherren zum ersten Treffer an diesem Nachmittag.

76 Letzter Wechsel bei den Gästen! Takumo Asano verlässt den Rasen und macht Platz für Hendrik Weydandt, der im DFB-Pokal zuletzt mit einem Doppelpack nach Einwechslung überzeugte und heute zu seinem Bundesliga-Debüt kommt.

73 Auf der Gegenseite kommt mit Jastrzembski nun ein ganz junger Bursche zu seinem Debüt in der Bundesliga. Das Eigengewächs könnte noch in der A-Jugend spielen, hat aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

73 Wieder wechseln beide Trainer zeitgleich: Adi Hütter nimmt mit Nicolai Müller seinen Torschützen vom Feld und stellt seine Mannschaft mit der Hereinnahme von Jonathan de Guzmán im Mittelfeld breiter auf. Bei Freiburg muss der glücklose Florian Niederlechner vom Feld und macht Platz für Lucas Höler.

76 Tooor für FC Augsburg, 1:2 durch André Hahn

Augsburg dreht das Spiel! Zunächst können die Düsseldorfer eine Freistoßflanke von rechts klären, doch der Ball landet auf der anderen Seite bei Marco Richter und der kann ungestört flanken. Seine Hereingabe findet am zweiten Pfosten André Hahn, der seinen Gegenspieler überspringt. Der Kopfball ist super platziert und landet perfekt im kurzen Eck.

75 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Daniel Ginczek

75 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Wout Weghorst

74 Domenico Tedesco probiert eine neue Option für die Spitze. Teuchert übernimmt.

75 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Marvin Ducksch

75 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Rouwen Hennings

73 Einwechslung bei SC Freiburg -> Lucas Höler

73 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Cedric Teuchert

73 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Guido Burgstaller

72 Einwechslung bei Hertha BSC -> Dennis Jastrzembski

75 Einwechslung bei Hannover 96 -> Hendrik Weydandt

73 Auswechslung bei SC Freiburg -> Florian Niederlechner

75 Auswechslung bei Hannover 96 -> Takuma Asano

72 Auswechslung bei Hertha BSC -> Maximilian Mittelstädt

73 In der Düsseldorfer Offensive ist Benito Raman überall zu finden und ständig am Geschehen beteiligt. In diesem Fall versucht er es auf rechts mit einem Dribbling gegen Hinteregger. Der Innenverteidiger grätscht jedoch resolut dazwischen und kann die Gefahr bannen.

73 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Jonathan de Guzmán

73 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Nicolai Müller

70 Nach einem Eckball fällt Ishak der Ball auf den Fuß. Der Angreifer legt sich das Leder zurecht und zieht mal ab. Der Flachschuss geht knapp am langen Pfosten vorbei.

69 Bei Nürnberg muss nun was passieren. Bringt der Wechsel den gewünschten Effekt? Vom Club bislang eindeutig zu wenig.

72 Zudem dürfte es nun eine saftige Nachspielzeit geben, denn das hat alles Zeit gekostet. Fünf Minuten müssten da das Minimum sein.

70 Die Schlussphase bricht an. Was geht noch für Freiburg? Die Eintracht wirkt aktuell gut sortiert und stellt die Passwege zu.

71 Jetzt werden die Unterstützer und Kritiker des Videobeweises wieder ordentlich diskutieren. Gut, dass Wout Weghorst bleiben darf, aber auf der anderen Seite hätte es im Prinzip auch bei Gelb für Matija Nastasić bleiben können. Wie dem auch sei: Schalke in Unterzahl, Wolfsburg nicht!

72 Pizarro schrammt zum ersten Mal am Tor vorbei. Von der rechten Seite wird der Ball in den Fünfer gehoben, wo der ehemalige Münchner in diesem Moment einläuft und den Volley links neben den Kasten haut.

71 Koo scheint hinter Gregoritsch auf die Zehnerposition zu gehen und dafür rückt Richter auf den linken Flügel.

67 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Federico Palacios-Martínez

67 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Edgar Salli

69 Beide Wechsel sind vollzogen. Bei der Eintracht geht Taleb Tawatha für Filip Kostić runter. Bei Freiburg muss Luca Waldschmidt vom Feld, der bis auf seinen Freistoß im zweiten Durchgang extrem blass geblieben ist. Marco Terrazzino soll nun neuen Schwung bringen.

69 Bakalorz lässt ein Pfund los. Die Hannoveraner lassen sich von der Einwechslung Pizarros nicht aus der Ruhe bringen und versuchen sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Auf Höhe der Strafraumkante dreht sich Bakalorz um die eigene Achse und feuert das Leder in Richtung linkes oberes Eck. Die Pille fliegt in die zweite Etage und landet nur auf der Tribüne.

70 Am Ende rückt der Schiedsrichter wie erwartet die Entscheidung gerade und Wout Weghorst darf bleiben.

70 Gelbe Karte für Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)



69 Auch Friedhelm Funkel nimmt seinen ersten Wechsel vor. Wie sich das System durch den eher zentral spielenden Ja-cheol Koo verändern wird, dürfte sich in den nächsten Minuten zeigen.

69 Einwechslung bei SC Freiburg -> Marco Terrazzino

68 Gelbe Karte für Guido Burgstaller (FC Schalke 04)



69 Auswechslung bei SC Freiburg -> Luca Waldschmidt

69 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Filip Kostić

68 Es wird immer wilder! Wout Weghorst sieht rot, völlig zu Unrecht! Aber das wird sich gleich hoffentlich am Monitor klären. Der Niederländer ist jedenfalls außer sich. Er wurde zwar geschoben und ging Guido Burgstaller danach nochmal an, aber das rechtfertigte eigentlich keinen Platzverweis.

69 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Taleb Tawatha

68 Auch Adi Hütter bereitet seinen ersten Wechsel vor: Filip Kostić zieht das Laibchen aus und streift das Trikot über. Der Neuzugang aus Hamburg wird also bei der Eintracht debütieren.

68 Unter tosendem Beifall betritt der "Pizza-Express" den Rasen. Auch mit 39 Jahren kann der Peruaner seine Gegenspieler im Strafraum noch ins Schwitzen bringen. Ob ihm heute am Ende sogar das goldene Tor gelingt, bleibt abzuwarten.

67 Nils Petersen verpasst mit einer Direktabnahme den Ausgleich! Nach einer Flanke von der linken Seite von Mike Frantz verschätzt sich Taleb Tawatha am zweiten Pfosten und unterläuft den Ball. So kommt mit Nils Petersen der zweitbeste Torschütze der Vorsaison zum Abschluss und schießt volley am rechten Kreuzeck vorbei.

69 Einwechslung bei FC Augsburg -> Ja-cheol Koo

69 Auswechslung bei FC Augsburg -> Caiuby

67 Jetzt ist hier Feuer drin. Bei der nun endlich folgenden Standard gerät Wout Weghorst mit den Schalkern aneinander. Rudelbildung!

66 Marco Terrazzino wird zur Freiburger Bank gerufen und bereitet sich auf seine Einwechslung vor.

67 Kenan Karaman ist etwas offensiver als der ausgewechselte Kevin Stöger. Die Marschroute ist damit also klar auf drei Punkte ausgelegt.

65 Danny da Costa möchte einen Freistoß nahe des Freiburgers Strafraums schinden, wird aber fair von Nicolas Höfler abgelaufen.

67 Einwechslung bei Werder Bremen -> Claudio Pizarro

67 Auswechslung bei Werder Bremen -> Florian Kainz

67 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Kenan Karaman

66 Es wird laut im Stadion, denn Claudio Pizarro macht sich zur Einwechslung bereit. Trainer Florian Kohfeldt will mehr Torgefahr von seiner Mannschaft sehen und wird gleich den viermaligen Rückkehrer bringen.

67 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Kevin Stöger

64 Welcher Trainer reagiert als erstes? Aktuell ist das Spiel sehr zerfahren. Mit Marco Terrazzino, Florian Kath und Lucas Höler hätten Lars Voßler und Florian Bruns einige offensive Optionen. Frankfurt dagegen kommt es natürlich entgegen, dass das Spiel aktuell verschleppt wird.

64 Es geht aber doch weiter für den Vorbereiter des bislang einzigen Tores. Da war der Schock wohl größer als die Verletzung an sich.

65 Rote Karte für Matija Nastasić (FC Schalke 04)

Jetzt sind wir schlauer! Schiri Ittrich hat sich das Foul noch einmal angeschaut und schickt Matija Nastasić mit glatt rot duschen. Beim Studium der Zeitlupe ist das zwar eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung. Der Abwehrmann ging da mit gestrecktem Bein ohne Rücksicht auf Verluste in den Gegensepieler.

64 Auch wenn den Augsburgern der Ausgleich gelungen ist, ist doch zu erkennen, dass dem Team ein richtiger Stoßstürmer wie der Isländer Alfreð Finnbogason fehlt, der das Leder vorne auch mal festmachen kann.

65 So gibt es eben auch mal wieder eine Standard für die Wölfe, doch zuvor muss erst noch irgendwas am Monitor geklärt werden. Was ist aktuell nicht ganz klar.

64 Matija Nastasić hatte sich in den Szenen zuvor schon um einen Karton beworben, und geht nun an der Seitenlinie mit gestrecktem Bein in den Mann. Das ist eine klare Sache!

63 Das Spiel wird etwas giftiger, die Zweikämpfe werden härter. Keiner möchte auch nur einen Meter Platz herschenken.

62 Das sieht nicht gut aus. Lazaro nimmt einen langen Ball an, knickt dabei aber um und geht sofort zu Boden. Da scheint das Sprunggelenk doch etwas abbekommen zu haben, der Mittelfeldmann muss behandelt werden.

62 Gelbe Karte für Jérôme Gondorf (SC Freiburg)

Jérôme Gondorf greift im Mittelfeld zum taktischen Foul gegen Sébastien Haller und sieht den Gelben Karton.

61 Manuel Baums Mannschaft tut der Ausgleich natürlich gut. Da Düsseldorf aber auch weiterhin nach vorne spielt und beide den Dreier wollen scheint sich jetzt ein komplett offener Schlagabtausch zu entwickeln.

63 Hauchdünn am Pfosten vorbei! Nach einer Ecke von der rechten Seite kommt Anton im Strafraum der Hausherren an den Ball und verlängert die Hereingabe mit dem rechten Schlappen auf den langen Pfosten, wo die Kugel um Zentimeter am Aluminium vorbeirauscht.

61 Übrigens könnte heute eine lange Serie reißen. Schalke traf in den letzten 28 Partien in der Liga immer, steht heute aber noch ohne Tor da.

62 Gleich der nächste Wechsel hinterher. André Breitenreiter nimmt Youngster Linton Maina runter und bringt den ehemaligen Herthaner Genki Haraguchi, den der ein oder andere in der Startelf vermutet hätte.

60 Gelbe Karte für Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt)

Carlos Salcedo applaudiert Luca Waldschmidt hämisch und sieht dafür die Gelbe Karte. Eine völlig überflüssige Aktion des Mexikaners.

59 Luca Waldschmidt schießt knapp über die Latte. Dieser Freistoß ist viel besser geschossen als der des Neuzugangs aus der ersten Halbzeit. Trotzdem reicht es nicht zum Ausgleich, das Leder streicht über die Latte.

58 Der Treffer zum 1:1 wurde übrigens nochmal per Videobeweis überprüft. Markus Schmidt sah in einem Zweikampf zwischen Baier gegen Raman jedoch kein regelwidriges Foul.

58 Carlos Salcedo springt in Florian Niederlechner herein und erwischt den Freiburger Stürmer am Kopf. Trotzdem kommt der mexikanische WM-Teilnehmer um eine Gelbe Karte herum. Aber es gibt einen Freistoß für Freiburg aus guter Position.

61 Einwechslung bei Hannover 96 -> Genki Haraguchi

59 Starke Aktion von Kubo! Nach einem langen Diagonalball kommt der Japaner an die Kugel. Alle dachten schon, der Ball hätte die Außenlinie überquert, doch der Neuzugang hat das Spielgerät noch. Aus spitzem Winkel muss er es alleine machen, scheitert aber an Jarstein.

61 Auswechslung bei Hannover 96 -> Linton Maina

59 Die Behandlungspause nutzt Domenico Tedesco zum Wechsel. Ein Youngster ersetzt den anderen: Amine Harit geht runter und Breel Embolo kommt.

57 Letzte Saison ist Freiburg sehr heimstark gewesen und hat 27 seiner 36 Punkte im Schwarzwald-Stadion geholt. Frankfurt dagegen hat in der vergangenen Saison die letzten sieben Auswärtsspiele allesamt verloren. Heute sieht es so aus, als würde Frankfurt mit viel Effizienz die ersten Punkte der Saison einfahren können.

58 Der Wechsel ist erfolgt. Die Gäste sind wieder komplett. Wie auch im Falle von Max Kruse gilt es zu hoffen, dass nichts schwerwiegenderes vorliegt und Schwegler schnell wieder mitwirken kann.

58 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Breel Embolo

58 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Amine Harit

57 Was war jetzt? Nach einem Zweikampf bleiben Mark Uth und Maximilian Arnold im Strafraum liegen und einige Schalker fordern Elfmeter. Die beiden sind da aber wohl eher unglücklich kollidiert.

57 Einwechslung bei Hannover 96 -> Marvin Bakalorz

56 Freiburg hat jetzt 14 Torschüsse auf dem Konto. Aber irgendwann muss dann halt auch mal ein Tor her.

56 Gelbe Karte für Marvin Plattenhardt (Hertha BSC)

Der Nationalspieler kommt auf der linken Seite einen Schritt zu spät und kann sich nur noch mit einem Foul helfen. Da ist der Gelbe Karte natürlich die richtige Entscheidung.

56 Die Partie nimmt ein wenig an Intensität und Schnelligkeit zu: Renato Steffen läuft nach Flanke von Maximilian Arnold ein und köpft wuchtig auf den Kasten. Aber am Ende fehlen auch hier gute zwei Meter.

57 Auswechslung bei Hannover 96 -> Pirmin Schwegler

57 Die Chance für Osako! Kainz leitet das Leder am Sechzehner per Kopf auf den Japaner weiter, der auf links zum Abschluss aus spitzem Winkel kommt, die Kugel aber knapp am langen Pfosten vorbeisetzt.

53 Hertha hat aktuell sehr viele Standards und ist in der Hinsicht mit guten Schützen und Abnehmern ausgestattet. Ganz ungefährlich sind die Bälle auch nicht, aber es bleibt beim 1:0.

55 Nächste sehr gute Möglichkeit für Freiburg und das geht eigentlich viel zu einfach. Stenzel wechselt mit einer Flanke die Seite. Günter kontrolliert den Ball und steckt durch zu Waldschmidt, der am Strafraum das Leder erst annehmen und sich halb um die eigene Achse drehen muss, dennoch nicht attackiert wird und noch zwei Meter in den Frankfurter Strafraum gehen kann. Dann zieht der 22-Jährige mit links ab, schießt aber weit drüber.

57 Tooor für FC Augsburg, 1:1 durch Martin Hinteregger

Da ist der Ausgleich! Aus dem rechten Halbfeld flankt Schmid in die Mitte. Dort gewinnt Hinteregger das Kopfballduell und jagt die Kugel wuchtig an die Unterkante der Latte. Von dort geht der Ball dann ins Tor.

55 Auf der Gegenseite kommt Suat Serdar zum Abschluss, aus spitzem Winkel feuert er aber knapp am langen Pfosten vorbei.

55 Zehn Minuten sind im zweiten Durchgang gespielt und bisher gibt die Fortuna den Ton an. Defensiv lassen sie nichts mehr zu und offensiv setzen sie immer wieder Nadelstiche.

56 Selbes Spiel beim Gegner: Auch Hannover muss verletzungsbedingt wechseln. Schwegler humpelt zum Seitenrand und wird gleich durch Marvin Bakalorz ersetzt. Aktuell ist H96 nur zu zehnt.

54 Gute Kombination: Brekalo schickt auf links Roussillon, doch der Franzose bringt dann den entscheidenden Querpass nicht an den Mann.

53 Es ist wieder etwas Ruhe eingekehrt. Beide Mannschaften halten sich aktuell im Mittelfeld auf und liefern sich viele Zweikämpfe.

53 Die wird jedoch nicht gefährlich. Fabian Giefer kann die Hereingabe von der rechten Seite am zweiten Pfosten locker herunter pflücken.

52 Niederlechner spielt einen schlimmen Rückpass und setzt Heintz unter Druck, der von Haller angegangen wird, den Ball aber im letzten Moment zu Schwolow zurücklegen kann. Der Freiburger Torwart drischt den Ball aus dem Strafraum.

52 Den Knappen fehlt derweil weiterhin eine ordnende Hand im Mittelfeld, ein klassischer Regisseur. Ein rechter Spielansatz ist weiterhin kaum zu erkennen.

52 Raman setzt sich links im Mittelfeld durch und versucht anschließend Hennings hoch zu bedienen. Der startet durch und profitiert beinahe von einem Absprachefehler zwischen Hinteregger und Giefer. Zumdindest gibt es eine Ecke für die Heimelf.

53 Früher Wechsel bei den Gastgebern. Kapitän Max Kruse muss scheinbar leicht angeschlagen runter und wird durch den flinken Flügelflitzer Rashica ersetzt. Der Albaner bezieht auf der rechten offensiven Seite Position, während Osako nun ins Sturmzentrum rückt.

51 Was für ein Beginn in diesen zweiten Durchgang! Es geht Schlag auf Schlag.

50 Nach einem Plattenhardt-Freistoß aus dem Halbfeld kommt Stark per Kopf an die Kugel und zwingt Bredlow zu einer guten Parade. Nürnberg muss aufpassen, dass sie das Spiel nicht völlig aus der Hand geben.

50 Der nächste Freiburger Abschluss und wieder ist es Niederlechner, der mit Wucht von der linken Seite draufhaut. Rønnow ist auf dem Posten und faustet die Kugel zurück ins Feld.

52 Einwechslung bei Werder Bremen -> Milot Rashica

52 Auswechslung bei Werder Bremen -> Max Kruse

50 Kleine Korrektur: Die Verwarnung eben hat McKennie wegen Meckerns bekommen.

50 Eines ist jetzt schon klar, so souverän wie zu Spielbeginn startet der FCA nicht in den zweiten Durchgang. Im Moment ist nämlich Düsseldorf am Drücker und hat sich im Gegensatz zu den Gästen schon Möglichkeiten herausgespielt.

49 Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs ist Hertha die aktivere Mannschaft. Die Gastgeber setzen sich in der Hälfte der Nürnberger fest.

50 Dieser Beginn macht doch Mut für den Rest der zweiten Halbzeit. Beide Teams kommen motiviert aus der Kabine und drücken auf den ersten Treffer des Tages.

49 Was macht eigentlich Wout Weghorst? Noch war nicht viel zu sehen vom neuen Wolfsburger Stürmer, aber hier kommt er frei durch. Doch der Abschluss geht dann überhastet in die Wolken. Der Niederländer muss sich offenbar noch eingewöhnen.

49 Gelbe Karte für Nicolai Müller (Eintracht Frankfurt)

Nicolai Müller stellt sich bei einem Freiburger Freistoß im Mittelfeld vor den Ball und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

48 Augustinsson! Sofort brennt es auf der Gegenseite! Eggestein und Klaassen heben die Kugel im Zusammenspiel auf den schwedischen Außenverteidiger der Hausherren, der die Pille im Sechzehner stark mit der Brust mitnimmt und anschließend volley mit dem Linken abschließt. Hauchdünn zischt der Ball rechts am Pfosten vorbei. Das war knapp!

48 Jetzt liegt der Ball im Frankfurter Tor, aber Schiedsrichter Manuel Gräfe entscheidet auf Abseits! Nach einem Fehler im Frankfurter Aufbauspiel läuft Gondorf frei auf das Tor von Rønnow zu. Der Däne kommt aus seinem Kasten und verkürzt den Winkel. Statt es selbst zu machen, legt Gondorf ab zu Niederlechner, der ins leere Tor einschießt, beim Zuspiel aber auch deutlich im Abseits stand.

47 Niederlechner verpasst den Ausgleich! Günter setzt zu einem überragenden Solo auf der linken Seite an, lässt drei Frankfurter aussteigen und passt an der Grundlinie in den Rückraum zu Niederlechner. Der 27-Jährige, der letztes Jahr nur zehn Spiele absolviert hat, schießt den Ball über die Latte!

47 Jean Zimmer ist rechts komplett blank und wird aus dem Mittelfeld perfekt angespielt. Der Außenbahnspieler zieht bis in den Strafraum und kann sich entscheiden zwischen querlegen und selber machen. Er wählt die zweite Variante, scheitert damit jedoch und schießt nur ans Außennetz.

46 Die Freiburger sind eben schon einige Minuten auf dem Platz gewesen, während Frankfurt lange in der Kabine blieb. Dort hat Adi Hütter anscheinend einiges zu sagen gehabt. Nach 33 Sekunden taucht Danny da Costa vor dem Freiburger Tor auf und schießt den Ball von der Strafraumkante aus links vorbei.

47 Gelbe Karte für Weston McKennie (FC Schalke 04)

Etwas zu viel Ehrgeiz leider in dieser Szene von dem US-Boy, der den Ball mit der Hand mitnimmt und Gelb kassiert. So klar war das Vergehen allerdings nicht. So mutet die Entscheidung ein wenig hart an.

46 Weiter geht's im Olympiastadion. Beide Mannschaften kommen mit unverändertem Personal zurück auf den Rasen.

47 Füllkrug meldet sich an! Der ehemalige Werderaner, der in Durchgang Eins kaum zu sehen war, nimmt im Mittelfeld Fahrt auf und knallt die Kugel dann aus 20 Metern knapp links am Kasten vorbei.

47 Die ersten Szenen erwecken den Eindruck, dass die Knappen den Durchgang mit mehr Ehrgeiz angehen wollen.

46 Weiter geht's im Schwarzwaldstadion, Sébastien Haller hat für die Eintracht angestoßen. Beide Mannschaften gehen unverändert in den zweiten Durchgang.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Halbzeit. Können die Gäste zurückschlagen oder fährt die Funkel-Elf direkt den ersten Dreier ein?

46 In der Pause müssen die Hausherren verletzungsbedingt wechseln. Josuha Guilavogui bleibt angeschlagen in der Kabine.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Yannick Gerhardt

46 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Josuha Guilavogui

46 Weiter gehts im Weser-Stadion! Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine und Schiedsrichter Brych pfeift die Partie wieder an.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Überpünktlich geht's mit einem 1:0 in die Kabinen. In einer famosen Anfangsphase, in der Augsburg das Spiel komplett im Griff hatte und den Hausherren nicht den Hauch einer Chance ließ, hat es der FCA verpasst sich für die hohen Spielanteile zu belohnen. Stattdessen legte der Aufsteiger seine anfängliche Nervosität mit zunehmender Spieldauer immer mehr ab und kam selbst zu guten Möglichkeiten. Kurz vor der Pause schlugen die Düsseldorfer durch Benito Raman sogar noch eiskalt zu und holten sich damit die Pausenführung. Da die Gäste sich jedoch auf keinen Fall geschlagen geben werden können sich alle auf einen packenden zweiten Durchgang freuen.

45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen 0:0 Unentschieden gehen Werder Bremen und Hannover 96 in die Pause. Beide Teams suchen den Weg in den gegnerischen Strafraum, verrennen sich jedoch zu häufig in Zweikampfsituationen und scheitern an der aggressiven Defensivarbeit des Gegners. Bei Werder hatte Abwehrspieler Miloš Veljković die beste Chance mit seinem verpassten Kopfball in der 16. Minute. Auf Seiten der Gäste zwang Ihlas Bebou Keeper Jiří Pavlenka in der 28. Minute zum Eingreifen auf rechts im Sechzehner, konnte das Leder jedoch ebenfalls nicht im Kasten unterbringen. Für die zweite Hälfte ist folglich noch Luft nach oben.

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Berliner Hertha mit 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg. Nach einer ausgeglichenen, aber wenig spannenden Anfangsphase übernahmen die Gastgeber immer mehr die Kontrolle über das Spiel, ohne dabei aber wirklich gefährlich zu werden. Deshalb fiel das 1:0 durch Ibišević quasi aus dem Nichts. Fortan wurden die Hauptstädter aber noch etwas sicherer und souveräner, während von Nürnberg weiterhin herzlich wenig kam. In der zweiten Halbzeit muss bei den Gästen daher etwas passieren, ansonsten wird es schwer, etwas zählbares mitzunehmen.

45 Halbzeitfazit: Eintracht Frankfurt nimmt zur Halbzeit dank Nicolai Müller eine 1:0-Führung mit in die Kabine. Freiburg begann mit richtig Feuer und hatte in der Anfangsphase mehrere gute Möglichkeiten. Eintracht-Torwart Frederik Rønnow konnte aber alle Chancen zunichte machen. Als Frankfurt nach zehn Minuten selbst das erste Mal gefährlich vor das Freiburger Tor kam, klingelte es direkt. Nach schöner Vorarbeit von Sébastien Haller traf Nicolai Müller zur Führung. Anschließend war Freiburg zwar weiterhin bemüht und hatte durch Nils Petersens Kopfball auch die beste Chance des Spiels, die Eintracht kämpfte sich aber immer besser in die Partie und ließ ab der 21. Minute nichts mehr zu. Im Schwarzwaldstadion ist für beide Mannschaften noch alles drin, bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Wolfsburg führt nach 45 Minuten zum Saisonauftakt gegen Schalke und das ist durchaus verdient. Zwar fehlen den Niedersachsen wie auch dem Gegner die spielerischen Elemente, aber der Gastgeber gab sich defensiv stabil und konnte sich viele Standards erarbeiten. Eine davon führte zum Erfolg, weil die Knappen Brooks völlig aus den Augen verloren. In der Pause muss Domenico Tedesco nun seine kreative Schaltzentrale irgendwie zum Leben erwecken. Denn bislang kam bis auf eine gute Phase von den Schalkern eher wenig. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es passiert nichts mehr und so geht es erst einmal in die Pause!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Bezeichnend für die aktuelle Phase: Heintz tritt am Ball vorbei und muss sich dann beeilen, um den Ball zu Schwolow zurückzulegen, der die Kugel ins Aus drischt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Das Gespann legt 60 Sekunden obendrauf. Bis auf das Tor gab es keine größeren Unterbrechungen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Der FCA reagiert keineswegs geschockt. Sondern versuchen sich ihrerseits wieder mehrfach in der Offensive.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Nochmal Unruhe im Sechzehner der Hausherren! Sorg bringt den Ball gefährlich in den Strafraum. Gebre Selassie klärt ausbaufähig per Kopf auf den bereit stehenden Füllkrug, der aber nicht schnell genug reagiert und den Ball unter Kontrolle bringen kann.

41 Durch den Treffer ist Düsseldorf natürlich so richtig angekommen in der Bundesliga. Die anwesenden Fans sorgen jetzt auf jeden Fall für ordentlich Stimmung.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Der Vierte Offizielle Benjamin Cortus hält die Tafel hoch: Es wird zwei Minuten Nachspielzeit geben.

43 Wolfsburg bietet hier sicherlich kein Spektakel an, aber was sich Bruno Labbadia für den Auftakt überlegt hat, scheint zu funktionieren. Man baut konsequent über die Außen auf und setzt auf viele Flanken. Und das führte ja über eine Ecke bereits zum Erfolg.

43 Haller holt im Zweikampf mit Stenzel die zweite Ecke für die Eintracht heraus. Die wird direkt zur erneuten Ecke abgewehrt. Willems tritt den Ball scharf in die Mitte, Haller köpft aber deutlich am Tor vorbei.

43 Zwei Minuten sind regulär noch zu spielen. Alles macht aktuell den Anschein, dass die beiden Teams mit diesem 1:0 in die Pause gehen. Dort müssen vor allem die Nürnberger an ihrer Marschrichtung arbeiten. Die Clubberer brauchen mehr Mut und Struktur in der Offensive.

42 Stenzel schießt den Ball nach einem missratenen Kopfball von Willems volley meterweit über die Latte.

43 Die erste Hälfte neigt sich langsam aber sicher ihrem Ende entgegen und bisher sind Chancen in diesem Spiel Mangelware. Beide Teams suchen den Weg in die Offensive, scheitern jedoch zumeist an der guten und aggressiven Defensivarbeit der gegnerischen Mannschaft.

40 Hertha schnürt Nürnberg in der eigenen Hälfte ein, allerdings auf denkbar unspektakuläre Art und Weise. Die Hertha lässt Ball und Gegner gut laufen, lässt aber jegliche Gefahr in Richtung Strafraum vermissen.

41 Was geht noch in den letzten Minuten der ersten Halbzeit? Freiburg ist aktuell bemüht, es gelingt aber nahezu gar nichts. Frankfurts Defensive steht viel besser als noch in der Anfangsphase, als von Zuordnung keine Rede sein konnte.

41 Gelbe Karte für Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg)

Der Franzose stellt sich im Mittelfeld ein wenig ungeschickt an und senst Amine Harit um. Das hat die nächste gelbe Karte zur Folge.

41 Erneut suchen die Wölfe bei einer Standard am langen Pfosten Brooks, aber diesmal passt Schalke auf und klärt.

40 Geht noch was vor der Pause für Königsblau? Aktuell kommen die Gäste nicht wirklich gefährlich in die Hälfte des Gegners.

40 Freiburg scheint komplett den Faden verloren zu haben. Selbst einfache Pässe misslingen in dieser Phase und trudeln ins Seitenaus.

38 Kurz danach eröffnet Robin Knoche den Knappen eine weitere Chance, aber Torschütze Brooks bereinigt den Fehler des Kollegen.

40 Werders Standardspezialist versucht sich an einem Schlenzer. Kainz sprintet über links nach vorne, zieht nach innen und legt sich den Ball auf den starken Rechten. Statt ins angepeilte rechte Eck, fliegt die Kugel aber nur mitten in die Arme von 96-Keeper Esser.

39 Schneller Konter der Freiburger: Florian Niederlechner dringt über rechts in den Strafraum ein und sieht am Fünfmeterraum den freistehenden Nils Petersen. Die scharfe Hereingabe kann Carlos Salcedo mit einer beherzten Grätsche zur Ecke klären. Die verpufft harmlos.

39 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Benito Raman

Raman trifft bei seinem Debüt! Zunächst zieht Zimmer Richtung Strafraum und könnte locker schießen. Das bekommt er sogar lautstark von den Rängen zu gerufen. Doch stattdessen verliert er den Ball und die Situation scheint geklärt. Aber Max bekommt einen Pass seines Torwarts nicht angenommen und eröffnet Zimmermann damit die Möglichkeit zum Flanken. Die scharfe Hereingabe geht bis an den zweiten Pfosten durch und dort trifft Schmid das Spielgerät nicht, sondern hinter ihm ist Raman da und nickt geistesgegenwärtig ein.

38 André Hahn ganz clever. An der eigenen Eckfahne schießt er einfach seinen Gegenspieler ab und holt dadurch einen Abstoß raus.

38 Frankfurt nutzt die Freiburger Passivität jetzt besser aus. Danny da Costa zieht aus der Distanz ab, schießt aber weit über das Tor. Aber die Eintracht traut sich mal was, das tut dem Spiel gut.

39 ...Keine Gefahr! Das Spielgerät landet im Getümmel zentral im Sechzehner, wird von Bebou jedoch sofort wieder aus dem Hoheitgebiet herausgebolzt.

37 Fast das 2:0 für Frankfurt! Jetro Willems hat auf der linken Seite viel Platz und passt in die Mitte zu Sébastien Haller, der weiterleitet zu Mijat Gaćinović. Der Serbe legt den Ball an Dominique Heintz vorbei und dringt in den Strafraum ein. Mit der rechten Pike zieht der 23-Jährige ab und legt den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei.

36 Da es die Gäste in ihrer starken Phase verpasst haben für klare Verhältnisse zur sorgen, haben sie den Aufsteiger im Spiel gelassen und der legt seine anfängliche Scheu immer mehr ab. So hat sich in den letzten Minuten ein offener Schlagabtausch entwickelt, in dem Düsseldorf sogar die besseren Möglichkeiten hat.

38 Kainz läuft zur linken Eckfahne und legt sich die Kugel für den nächsten ruhenden Ball zurecht...

36 Mark Uth hat die Chance auf eine schnelle Antwort, doch sein Kopfball kommt nicht platziert genug und Koen Casteels hat so kein Problem.

36 Gelbe Karte für Alexander Fuchs (1. FC Nürnberg)

Nach einem harten Zweikampf mit Maier kriegt Fuchs das Foul gegen sich gepfiffen. Zudem beschwert er sich vehement über diesen Pfiff. In der Summe ist das für Schiri Wels eine Gelbe Karte.

35 Jetzt aber haut Gondorf dem Ball aus der Distanz einfach mal drauf! Stenzel legt von der linken Seite nach innen und findet den ehemaligen Bremer, der freie Schussbahn hat, den Ball aber mittig über die Latte zimmert.

35 Schalke ist erst einmal beeindruckt und leistet sich im Aufbau den nächsten Fehler. Aber der Konter der Hausherren bleibt hängen.

33 Die Augsburger Dominanz aus der Anfangsphase bröckelt gewaltig. Benito Raman kommt nach einer flachen Hereingabe von rechts am kurzen Pfosten zum Abschluss. Sein Schlenzer wird noch gefährlich abgefälscht und so wird Fabian Giefer zu einer super Parade gezwungen.

34 Doch Berlin hat weiterhin mehr von der Partie. Die Gastgeber kontrollieren das Geschehen gerade in aller Ruhe und lassen die Kugel laufen. Nürnberg macht noch keine Anstalten, die Hausherren zu attackieren.

34 Eine Standard eröffnet also die Saison für die Wölfe, die spielerisch wie der Gegner nicht soviel anzubieten haben.

35 Bei Werder landet ein langes Zuspiel auf Augustinsson auf der linken Seite nur im Seitenaus. Auch an der Passgenauigkeit können beide Teams noch etwas schrauben.

33 Seit zwölf Minuten hat sich Freiburg nicht mehr vor dem Frankfurter Tor angemeldet. Nils Petersens große Kopfballchance war die letzte Gelegenheit für die Breisgauer. Seitdem dümpelt das Spiel im Mittelfeld vor sich hin.

33 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch John Anthony Brooks

Kaum geschrieben schenkt Schalke relativ unnötig eine Ecke her und verliert dann auch noch am langen Pfosten Brooks völlig aus den Augen. Der US-Boy lässt sich das nicht nehmen und nickt zur Führung ein!

32 Nach hektischen fünf Minuten halten sich beide Teams nun wieder stark mit Zweikämpfen auf und lassen ein schnelles direktes Spiel vermissen. Statt Chancenfestival sehen die Zuschauer aktuell einen Abnutzungskampf, der von Defensivarbeit geprägt ist.

30 Dicke Chance zur Führung! Morales kann sich auf links viel zu leicht durchsetzten und spielt von der Grundlinie zurück an den Elfmeterpunkt. Dort steht Stöger und probiert es direkt. Sein Versuch geht jedoch klar am Tor vorbei, da er die Kugel nicht richtig getroffen hat.

31 Jetro Willems steht schon wieder. Es wird weitergehen für den Linksverteidiger. Florian Niederlechner holt sich von Manuel Gräfe eine Ermahnung ab, kommt aber um eine Gelbe Karte herum. Wohl auch, weil es Freiburgs erstes Foul im gesamten Spiel gewesen ist.

31 Eine gute halbe Stunde ist nun durch und dieser Treffer könnte mehr Action in die Partie bringen. Von Nürnberg muss nun etwas mehr kommen, was Räume für die Hertha öffnet, die schon in der vergangenen Saison immer wieder gute Konter fahren konnten.

31 Auch sonst scheint die Ordnung bei den Knappen noch nicht ganz zu stimmen. Wolfsburg hat hier und da viel Platz, weiß damit aber noch nicht so viel anzufangen.

29 Da hatte der Schalker sogar Glück, dass in der Mitte noch andere Knappen hätten eingreifen können. Denn ansonsten hätte man da auch über rot diskutieren können.

30 Zunächst ist das Spiel erstmal wieder unterbrochen. Gerade ist Taleb Tawatha auf den Platz zurückgekehrt, da liegt Jetro Willems am Boden. Der Niederländer ist von Florian Niederlechner abgeräumt worden und hält sich das Knie.

28 Die Gäste scheinen sich auch in Sachen Standards einiges ausgedacht zu haben. Erst führen sie einen Freistoß aus dem Halbfeld kurz aus, flanken ihn dann an den langen Pfosten um ihn wieder in die Mitte zu geben. Da der letzte Ball allerdings geblockt wird gibt es Ecke. Und auch bei der haben sie sich was einfallen lassen. Der komplette Fünfer ist besetzt von Spielern und so kommt Rensing nicht an die Hereingabe. Am Ende muss André Hoffmann dann auf der Linie retten!

29 Adi Hütter schickt Danny Blum und Filip Kostić zum Aufwärmen.

28 Taleb Tawatha muss an der Hand behandelt werden und ist aktuell nicht auf dem Feld. Die Eintracht spielt also in Unterzahl.

27 Sébastien Haller scheint die Saisonvorbereitung genutzt zu haben, um Hackenpässe zu trainieren. Wie schon vor dem 1:0 steckt der Franzose den Ball erneut mit der Hacke durch die Schnittstelle der Freiburger Abwehr zu Danny da Costa durch. Bevor der 25-Jährige zum Abschluss kommt, ertönt der Pfiff von Manuel Gräfe: Sébastien Haller stand im Abseits.

28 Bebou! Werder leistet sich einen weiteren Fehler in der Defensive und steht plötzlich zu offen. Auf rechts im Sechzehner kommt Bebou an die Kugel, scheitert aber am hellwachen Keeper der Hausherren.

28 Gelbe Karte für Salif Sané (FC Schalke 04)

Oha! Sané wird hinten unter Druck gesetzt, verliert den Ball und weiß sich dann nur noch mit dem taktischen Foul zu helfen.

26 So ist es bis hierhin eine Partie mit vielen Phasen. Nun hat Wolfsburg wieder ein wenig Oberwasser.

27 Auf anderen Seite sorgt Rechtsverteidiger Oliver Sorg für Hektik bei Pavlenka, indem sein abgefälschter Abschluss von der rechten Seite zum gefährlichen Heber wird, der knapp links am Kasten vorbeifliegt.

26 Frankfurt zeigt sich mal zaghaft vor dem Freiburger Kasten. Willems zieht aus der Distanz ab. Der Ball fliegt gute zehn Meter am rechten Pfosten vorbei. Aber immerhin ist es mal ein offensives Lebenszeichen der Frankfurter.

24 Plötzlich sind die Hausherren besser im Spiel und William hat gleich den nächsten guten Abschluss zu bieten, zielt aber hier knapp daneben.

25 Gouweleeuw hat genug von dem Hin- und Hergespiele. Der bullige Innenverteidiger probiert es einfach mit einem langen Ball auf den gestarteten Gregoritsch. Zwar ist der Pass ein bisschen zu lang und Rensing ist zur Stelle, trotzdem ein schöner Versuch.

27 Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Vedad Ibišević

Etwas aus dem Nichts fällt hier das 1:0 für die Herthaner! Lazaro tanzt auf der rechten Seite Leibold aus und bringt das Leder dann scharf in die Mitte. Dort steht Ibišević ganz blank und hat aus vier Metern keine Mühe, das Spielgerät über die Linie zu drücken.

25 Auftaktspiele liegen Freiburg gar nicht. Zuletzt gab es einen Sieg am ersten Spieltag der Bundesliga vor 17 Jahren, damals beim 3:0 gegen Bremen. Seitdem wartet Freiburg bei jeweils fünf Unentschieden und Niederlagen auf ein Erfolgserlebnis zum Start. Immerhin: Gegen Frankfurt ist der Sportclub seit fünf Bundesligaspielen ungeschlagen. Wenn diese Statistik Bestand haben soll, muss der Sportclub mal eine seiner Chancen nutzen.

24 Offensiv ist Frankfurter weiterhin nahezu unsichtbar. Im Mittelfeld halten die Hessen den Ball noch, dann geht es meistens hintenherum und sobald die Adler mal in die Nähe des Freiburger Strafraums kommen, ist der Ball schnell wieder weg.

24 Wieder ist Werder dem ersten Tor nahe! Die Bremer holen sich das Spielgerät nach dem verpufften Eckstoß sofort wieder zurück und kombinieren sich über Klassen in den Sechzehner. Der Niederländer verlängert auf den links einlaufenden Osako, der das Leder aber nicht mehr vor der Torauslinie erreichen kann.

23 Erste längere Ballbesitzphase für die Hausherren. Augsburg zieht sich bis zur Mittellinie zurück und lässt die Fortuna mal machen. Eine willkommene Pause für die Düsseldorfer, bei der sie jedoch keinerlei Gefahr ausstrahlen.

23 Das liegt aber auch durchaus an Frederik Rønnow. Der Neuzugang vom dänischen Vizemeister Brøndby IF fängt immer wieder Freiburger Flanken ab und hält die Bälle sicher fest. So strahlt der 26-jährige Däne viel Ruhe im Kasten der Eintracht aus.

24 Kubo zieht von der rechten Seite in die Mitte und zieht aus 20 Metern einfach Mal ab. Der Ball setzt auf dem leicht feuchten Platz auf, ist am Ende aber keine Gefahr für Jarstein.

22 William! Die folgende standard hat es in sich! Der Brasilianer schlenzt das Leder über die Mauer auf die linke Ecke zu, und Fährmann muss alles aufbieten, um den Rückstand zu verhindern. Schöne Parade des Schlussmanns!

23 Nächster Standard für die Gastgeber! Kainz legt sich das Leder zurecht und flankt es auf den kurzen Pfosten. Dort schraubt sich ein Hannoveraner in die Höhe und klärt kompromisslos per Kopf.

22 Die Laufwege der Freiburger sind gut, die Ideen sind kreativ, das Umschaltspiel funktioniert. Einzig die Chancenverwertung ist bisher miserabel.

21 Unerfahren oder einfach fair? Mittelstädt geht in den Sechzehner hinein und wird von Bauer attackiert. Der Verteidiger trifft Mittelstädt, der hier sicherlich auch auf einen Elfmeter hätte gehen können, jedoch auf den Beinen bleibt und weiterspielt. Fällt der Youngster dort, wird es für Wels ganz schön knifflig, denn ein Strafstoß wäre hier sicher möglich gewesen.

21 Petersen köpft knapp am Tor vorbei! Das ist so langsam dann auch Unvermögen bei den Freiburgern. Nach einem Foul von Müller an Frantz bekommen die Freiburger einen Freistoß im linken Mittelfeld. Gondorf schlägt den Ball mit viel Effet an den zweiten Pfosten. Am Fünfmeterraum kommt Petersen unbedrängt zum Kopfball und setzt das Leder rechts am Pfosten vorbei.

21 Mal wieder ein Vorstoß der Wölfe und der bringt gleich eine Standard ein: Maximilian Arnold wirft sich vorne rein und wird von Naldo umgerammt.

20 Der FCA hat das bisher komplett im Griff! Die komplett in schwarz spielenden Gäste dominieren das Spiel und geben dem Aufsteiger keine Möglichkeit sich zu entfalten.

21 Glück für Werder! Kruse leistet sich fatalen Rückpass, den Bebou wenige Meter vor dem Sechzehner abfängt. Der Flügelflitzer der Gäste kann das Leder jedoch nicht richtig kontrollieren und verliert die Pille in der Folge sofort wieder an einen Bremer Abwehrspieler.

21 Was uns noch ein wenig fehlt ist die letzte Konsequenz in den Strafraum. Eine echte chance haben wir hier noch nicht gesehen.

20 Niederlechner steckt klasse durch zu Waldschmidt, der auf der rechten Grundlinie viel Platz und Zeit hat. Der Passversuch zu Petersen ist dann aber sehr schlampig. N'Dicka passt auf und kann klären.

19 Michael Köllner geht zu Boden! Der Trainer der Gäste gerät unfreiwillig in einen Zweikampf zwischen Kubo und Stark, die in die Coachingzone hineinrutschen und Köllner abräumen. Der Übungsleiter steht aber schnell wieder auf, schüttelt sich und lässt sich nichts anmerken.

18 Was für ein Geschoss von Martin Hinteregger! Nach einer langen Kombination rund um den Strafraum der Düsseldorfer kommt der Innenverteidiger ans Leder und haut aus fast 30 Metern mit voller Wucht drauf. Der Schuss flattert ordentlich und Michael Rensing hat seine Mühe das Ding zu halten. Am Ende taucht er aber ab und holt das Geschoss aus dem rechten unteren Eck.

19 Ein weiter Abschlag von Schwolow geht bis in den Freiburger Strafraum, wo Petersen den Ball mit dem Kopf weiterleitet zu Niederlechner. Sofort zieht der Freiburger ab, aber N'Dicka grätscht in den Schuss und kann den Ball abblocken.

19 Nach gutem Wolfsburger Start haben die Knappen mittlerweile die Kontrolle übernommen und halten die Wölfe in deren Hälfte.

17 Frankfurt steht hinten jetzt etwas stabiler. Freiburgs Powerplay der Anfangsphase nimmt ab, es entwickelt sich ein ausgeglicheneres Spiel.

17 Beim folgenden Freistoß verlieren die Niedersachsen kurz den Überblick, aber können die Szene letztlich doch noch klären. Das sah allerdings nicht wirklich sicher aus.

19 Inzwischen hat der Regenfall deutlich zugenommen und sorgt dafür, dass die Bälle schneller werden auf dem glitschigen Geläuf. Die Bedingungen könnten besser sein an diesem ersten Spieltag.

16 Caiuby setzt sich auf dem linken Flügel robust durch und legt von der Grundlinie zurück auf Gregoritsch. Der ehemalige Hamburger kriegt das Spielgerät im Fallen zwar noch aufs Tor, doch Rensing kann den Ball locker fangen.

16 Jetzt probieren es die Gäste aber mal wieder: Tawatha hat auf der linken Seite Platz und sucht Haller in der Mitte. Gulde ist schneller und kann vor dem Frankfurter zur Ecke klären. Die kommt zentral in die Mitte getreten, aber Freiburg kann sich befreien.

15 Gelbe Karte für William (VfL Wolfsburg)

Daniel Caligiuri tritt rechts dynamisch an und ist an William vorbei. Der Brasilianer weiß sich dann nur noch per Foul zu helfen.

16 Wir warten weiterhin auf die erste echte Torchance der Partie. Die Mannschaften beackern sich weiterhin zwischen den Strafräumen. Der große Kombinationsfussball bleibt dabei allerdings auf der Strecke.

13 Kurz muss Suat Serdar nach einem Zweikampf mit Josuha Guilavogui behandelt werden. Aber es dürfte gleich weitergehen.

16 Veljković! Beste Chance bis hierhin für die Hausherren! Kruse hebt einen Freistoß von der rechten Seite in hohem Bogen an den langen Pfosten, wo die 96er den Bremer Abwehrspieler aus den Augen verlieren, dieser jedoch nicht richtig hinter den Ball kommt. Statt links unten ins Eck köpft der 22-Jährige die Pille neben das Aluminium über die Torauslinie.

15 Eine Viertelstunde ist im Schwarzwaldstadion gespielt, nach Torschüssen steht es 5:1 für Freiburg. Da aber Frederik Rønnow viermal parieren konnte und Luca Waldschmidt einen Freistoß über das Tor schoss, während Nicolai Müller den einzigen Offensivansatz der Frankfurter prompt in ein Tor ummünzte, führen die Hessen mit 1:0.

13 Erstes offensives Lebenszeichen der Hausherren! Auf dem rechten Flügel bekommt Benito Raman den Ball. Von dort legt er die Kugel flach in die Mitte zu Rouwen Hennings, doch der Stürmer hat einen anderen Weg eingeschlagen und Martin Hinteregger kann den Pass abfangen.

14 Luca Waldschmidt schießt den Ball in die Wolken. Da macht der 22-jährige Neuzugang aus Hamburg viel zu wenig aus dieser guten Gelegenheit.

14 Kruse springt unterm Ball hindurch! Hannover kann sich aktuell nicht befreien, sieht über rechts den nächsten Angriff der Hausherren rollen, in dessen Zuge Gebre Selassie eine Flanke auf den langen Pfosten bringt, wo Kapitän Kruse einen Kopf zu klein ist.

13 Die Eintracht vertändelt den Ball im Aufbauspiel. Lucas Torró zieht das Foulspiel, um Schlimmeres zu verhindern und hat Glück, dass er dafür keine Gelbe Karte sieht. Es gibt Freistoß für die Breisgauer, rund acht Meter vor dem Frankfurter Strafraum.

12 Manuel Baum scheint sich in der Sommerpause eine neue Taktik einfallen gelassen zu haben. Im Spielaufbau ziehen beide Innenverteidiger sehr weit nach außen und einer der Sechser lässt sich dazwischen fallen. Zumeist obliegt diese Aufgabe Rani Khedira, der dann das gesamte Feld vor sich hat.

13 ...und die ist nicht ganz ungefährlich. Die Hereingabe von Plattenhardt kommt in den Fünfmeterraum, wo Bredlow an der Kugel vorbeifliegt. Da hat der Schlussmann Glück, dass die Herthaner hinter ihm etwas zu überrascht waren.

12 Freiburg spielt unbeirrt weiter nach vorne. Nach einer Flanke von Gondorf steigt Petersen am zweiten Pfosten hoch und sucht per Kopfballball Frantz in der Mitte. Der Kapitän bekommt nicht genug Druck hinter seinen Kopfball und Rønnow fängt den Ball sicher.

12 Der SVW erhöht den Druck. Die Bremer übernehmen jetzt die Spielführung und schieben in die Offensive. Über links machen besonders Augustinsson und Kainz Alarm.

12 Langer Ball auf Maier, der nun mal auf die angesprochene Grundlinie kommt. Petrak kommt im letzten Moment dazu und klärt den Ball zur Ecke...

11 Wie reagiert Freiburg auf diesen Rückstand? Bisher hat sich der Sportclub eigentlich nichts vorzuwerfen. Dieser Rückstand hat sich absolut nicht angedeutet.

11 Kurz ausgeführt kommt der Ball in die Mitte, wird aber am kurzen Pfosten geklärt.

9 Augsburg geht, entgegen der Ankündigungen von Manuel Baum, früh drauf und lässt den Hausherren keinen Platz zum kombinieren. Das setzt der Fortuna merklich zu.

10 Die Werderaner bleiben nach der Ecke in Ballbesitz und schaufeln das Leder erneut an den kurzen Pfosten. Dort steht wieder Klaassen, der abgeblockt keinen Abschluss auf den Kasten zustande bringt.

9 Hertha versucht es auffällig häufig über die rechte Seite, wo Lazaro sehr viel eingebaut wird. Bislang kommt der Flügelflitzer aber nicht bis zur Grundlinie, um mit einer Flanke für Gefahr zu sorgen.

10 Ansonsten behält Wolfsburg aber optische Vorteile und holt eine erste Ecke heraus.

9 Naldo täuscht den Hammer an, aber am Ende ist es Matija Nastasić, der es mit Finesse probiert. Letztlich geht der Ball aber in die Mauer.

7 Kurz darauf könnte es gefährlicher werden: Josuha Guilavogui foult vor dem Sechzehner Daniel Caligiuri und verschafft den Knappen so einen Freistoß in guter Position.

9 Gute Idee von Eggestein! Der Sechser der Hausherren leitet einen Heber rechts im Sechzehner sofort ins Zentrum weiter, wo ein Hannoveraner Abwehrspieler noch vor Klaassen zur Stelle ist und zur ersten Ecke klärt.

10 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Nicolai Müller

Freiburg macht das Spiel, Frankfurt das Tor! Sébastien Haller legt den Ball mustergültig mit der Hacke vorbei an Dominique Heintz zu Nicolai Müller. Der Neuzugang vom Hamburger SV packt mit rechts den Hammer aus und lässt Alexander Schwolow mit seinem Abschluss ins lange Eck keine Chance. 1:0 für die Eintracht!

5 Für Schalke hat Weston McKennie in der Folge ein wenig Platz, aber ihm fehlen letztlich die Optionen.

8 Vier Abschlüsse in sieben Minuten – Freiburg möchte es heute wissen. Eine ganz starke Anfangsphase der Hausherren. Nur gelingt mal wieder kein Tor. Das war schon das große Freiburger Problem in der Vorsaison. Die Breisgauer machen zu wenig aus ihren Chancen.

8 Die Mannen von Manuel Baum beginnen, vielleicht etwas überraschend, ziemlich offensiv und haben durch Marco Richter bereits jetzt schon zwei ziemlich gute Abschlüsse gehabt. Düsseldorf ist hingegen noch auf Stabilität in der Defensive bedacht.

7 Frankurt schwimmt richtig im leichten Breisgauer Nieselregen! Petersen zieht von links nach innen und prüft den Eintracht-Schlussmann mit einem satten Schuss. Rønnow ist erneut auf dem Posten und kann den Ball ins Spielfeld fausten.

7 Pavlenka muss zum ersten Mal eingreifen. Sorg hat auf der rechten Seite viel Platz zum Flanken und hebt das Leder im hohen Bogen in den Fünfer. Dort landet die Kugel sicher in den Fängen von Bremens Schlussmann. Da fehlt noch die Feinjustierung.

6 Doppelchance für den Sportclub! Erst hält Höfler aus der Distanz drauf. Rønnow faustet den Ball zur Seite. Dort kommt Petersen heran, weiß aber nicht, ob er den Ball mit dem Fuß oder dem Kopf nehmen soll. Letztlich entscheidet sich der Nationalspieler für den Kopf, bekommt aber nicht genug Druck hinter den Ball. Rønnow ist schnell wieder auf den Beinen und fängt die Kugel.

5 Wieder der FCA! Marco Richter lässt links im STrafraum seinen Gegenspieler ins Leere rauschen und schließt erneut aufs kurze Eck ab. Er zielt jedoch zu genau und der Ball geht nur ans Außennetz.

6 Nach einer Freistoß-Flanke von Leibold kommt Behrens zum Kopfball. Das Leder geht zwar deutlich über den Querbalken, doch wir notieren den ersten Abschluss der Franken in der Bundesligasaison 18/19.

4 Die erste Chance gehört den Hausherren. Josuha Guilavogui hat nach einer Kombination rechts Platz, aber bringt die Flanke nicht zum Mitspieler.

6 Beide Teams beginnen offensiv, drücken früh aufs Tempo, finden aufgrund starken Zweikampfverhaltens auf beiden Seiten bislang jedoch nicht den Weg ins letzte Drittel.

4 Florian Niederlechner hat auf der linken Seite viel Platz und zieht in den Strafraum. Mit einem satten Linksschuss prüft der 27-Jährige, der nach seinem Kniescheibenbruch zurück ist, Frederik Rønnow im Eintracht-Tor. Der Neuzugang der Frankfurter ist mit der Hand noch dran und lenkt den Ball um den Pfosten. Schiedsrichter Manuel Gräfe entscheidet zum Unverständnis der Freiburger auf Abstoß!

3 Der Eckball sorgt allerdings für keine Gefahr.

4 Beide Teams lassen es ganz ruhig angehen. Hertha hat etwas mehr Ballbesitz, weiß damit aber noch nicht viel anzufangen. Auch weil Nürnberg sehr kompakt steht.

2 Das ging flott! Schnell kombinieren sich die Gäste auf rechts nach vorne. Am Ende spielt Hahn auf Richter, der eventuell leicht im Abseits stand, und der vielseitige Angreifer jagt die Kugel aufs kurze Eck. Doch Michael Rensing ist zur Stelle und klärt zur Ecke.

5 Bebou ist heiß! Der schnelle Flügelspieler der Gäste tankt sich aus der eigenen Hälfte an drei, vier Bremern vorbei, wird dann jedoch kurz hinter der Mittellinie gestoppt.

3 Etwas enttäuschend übrigens: Wolfsburg hat es nicht geschafft, die Hütte am ersten Spieltag voll zu bekommen. Das ist ganz klar eine Folge des sportlichen Niedergangs der Niedersachsen.

2 Freiburg beginnt mutig und sucht den Weg nach vorne. Jérôme Gondorf sucht und findet Luca Waldschmidt, der sich auf der rechten Seite in den Strafraum wuselt, dabei aber die Kontrolle über die Kugel verliert.

2 Die ersten Stafetten gehören den Wölfen, aber beide Teams müssen sich natürlich erst einmal zurechtfinden.

3 Während auf dem Rasen die erste Abtastphase beider Teams zu beobachten ist, singen die Werder-Fans auf der Tribüne "Wir sind die Nummer Eins im Norden". Zum ersten Mal ist der HSV nicht in der ersten Liga vertreten.

1 Der Sportclub hat angestoßen, der Ball rollt im Schwarzwaldstadion!

1 Los geht's! Rouwen Hennings hat direkt den ersten Ballkontakt und stößt an.

1 Auf geht`s! Die Saison ist nun auch für Hertha und Nürnberg eröffnet. Die Gastgeber agieren traditionell in Blau und Weiß, Nürnberg ganz in Rot.

1 Auf gehts!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Doch zuvor gedeneken die Spieler und Fans dem verstorbenen Wolf Werner, ehemaliger Manager der Fortuna.

1 Los geht die Party! Schiedsrichter Dr. Felix Brych gibt den Ball frei und eröffnet die Begegnung SV Werder Bremen vs. Hannover 96.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Die Mannschaften laufen ein. Das Heimdebüt nach dem Aufstieg der Düsseldorfer rückt also immer näher!

Die Freiburger Fans begrüßen die Mannschaften mit einer sehenswerten Choreographie. "25 Jahre und immer noch nicht weg vom Fenster" steht auf einem großen Banner.

Das heutige Aufeinandertreffen ist das 48. Duell der beiden Teams. Bislang gingen 21 Siege auf das Konto der Gäste, 16 Mal gewann die Hertha. Das heutige Match steht unter der Leitung von Tobias Welz, der gemeinsam mit seinen Assistenten Rafael Foltyn und Dr. Martin Thomsen, die Mannschaften auf das Feld führt.

Die Mannschaften kommen auf den Rasen! Die Stimmung im Weser-Stadion ist bombastisch. Alles freut sich auf den Beginn der Saison und den ersten Spieltag. Der Nieselregen, der vom Himmel fällt, kann daran nichts ändern.

Das Schiedsrichtergespann wird gebildet aus Markus Schmidt und seinen Assistenten Christof Günsch und Frederick Assmuth. Als vierter Offizieller ist Thomas Gorniak vor Ort und am Videobeweis sitzt Martin Petersen.

Der DFB hat einen seiner erfahrensten Schiedsrichter ins Schwarzwald-Stadion beordert: Manuel Gräfe wird die Partie leiten. Der 44-jähirge Sportwissenschaftler geht in seine 15. Bundesligasaison und wird gleich sein 240. Bundesligaspiel leiten. Schon im Vorjahr leitete er die Auftaktpartie zwischen Freiburg und Frankfurt und musste in einem fairen Spiel nur drei Gelbe Karten zücken. Unterstützung an den Seitenlinien bekommt der Berliner von seinen Assistenten Guido Kleve und Markus Sinn. Vierter Offizieller ist Benjamin Cortus. In Köln haben die Videoassistenten Sören Storks und Florian Heft das Geschehen im Blick.

Bei seinem Gegenüber, Manuel Baum, startet nur ein Neuzugang und der hat sogar eine Augsburger Vergangenheit. André Hahn kickte nämlich bereits zwischen 2013 und 2014 für den FCA.

Lars Voßler und Florian Bruns schicken exakt dieselbe Startformation wie beim Pokalsieg in Cottbus auf den Platz. Damit steht auch fest: Der von Christian Streich nach dem Pokalkampf in höchsten Tönen gelobte Marco Terrazzino sitzt zunächst nur auf der Bank.

Friedhelm Funkel schickt mit Alfredo Morales, Matthias Zimmermann und Kevin Stöger gleich drei Neuzugänge direkt von Anfang an aufs Feld. Bemerkenswert ist, dass er Top-Neuzugang Marvin Ducksch zunächst auf der Bank lässt.

In der Abstiegssaison der Düsseldorfer trafen die beiden Teams übrigens ebenfalls bereits am ersten Spieltag aufeinander. Die Begegnung fand sogar ebenfalls am 25. August statt. Allerdings stieg die Partie in Augsburg. Am Ende stand ein 0:2-Sieg für die Fortuna zur Buche.

Aber auch für Dong-won Ji, der zunächst auf der Bank Platz nehmen muss, ist es ein besonderes Spiel. Im Januar 2013, dem letzten Bundesligaduell der beiden Vereine, feierte er sein Bundesliga Debüt.

„Wir werden Frankfurt jüngstes Negativerlebnis im Pokal sicher nicht überbewerten, denn wir wissen selbst, wie schwer es ist, in der ersten Runde zu bestehen, wenn man noch nicht den Spielrhythmus hat", meinte Lars Voßler. Auch Dominique Heintz, der in Cottbus den entscheidenden Elfmeter verwandelte, warnt vor der SGE: „Ich bin überzeugt, dass Frankfurt mit viel Wut im Bauch kommen und versuchen wird, kein drittes Mal zu verlieren. Wir werden Frankfurt auf keinen Fall unterschätzen.“

Etwas anders ist die Lage bei den Gästen. Michael Köllner nimmt den ein oder anderen Wechsel in seiner Startelf vor. Bauer verteidigt heute statt Valentini die Außen, während im Angriff Yūya Kubo von der Leine gelassen wird. Der Neuzugang aus Gent ist erst seit zwei Wochen bei der Mannschaft, soll aber heute schon eine Rolle spielen in der Franken-Offensive.

Personell müssen die Freiburger heute einen besonderen Ausfall verkraften: Christian Streich wird gleich nicht auf der Trainerbank sitzen. Der 53-Jährige hat sich einen leichten Bandscheibenvorfall zugezogen und musste schon am Donnerstag auf die Pressekonferenz verzichten, wo er von seinem Co-Trainer Lars Voßler vertreten wurde. Jetzt steht fest, dass der Cheftrainer auch heute von Lars Voßler und Florian Bruns vertreten wird. Ansonsten sieht es aber gut aus bei den Freiburgern, nur der Ausfall von Janik Haberer (Teilriss des Innenbandes) wiegt schwer. Ansonsten stehen bis auf die Langzeitverletzten Amir Abrashi und Brandon Borello (beide Kreuzbandriss) sowie Caleb Stanko (Knieprobleme) und Yoric Ravet (Muskelfaserriss) stehen alle Spieler zur Verfügung.

Wir sind in jedem Fall gespannt, wer heute besser in die Saison findet und hoffen auf einen unterhaltsamen Nachmittag. Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich mit seinen Assistenten Norbert Grudzinski sowie Sascha Thielert.

Mit Zielen ist man verständlicherweise in Wolfsburg eher zurückhaltend. Der Kader wurde punktuell verbessert, aber dass es einen damit dann nach schwierigen Jahren gleich nach ganz oben spült ist eher fraglich. Trotzdem ist natürlich im Verein das Potential für eine internationale Platzierung vorhanden. Vor etwas mehr als zwei Jahren spielte man noch auf höchstem Niveau im Viertelfinale der Königsklasse.

Deutlich entspannter ist die Stimmung beim Gastgeber aus Freiburg. Die Breisgauer bleiben ihrer Transferpolitik treu. Der Verkauf des hochveranlagten Innenverteidigers Caglar Söyüncü an Leicester City hat stolze 21,1 Millionen Euro in die Vereinskassen gespült. Rund die Hälfte dieser Einnahmen wurde in junge Talente investiert. Luca Waldschmidt (Hamburger SV) kostete rund fünf Millionen Euro, für drei Millionen Euro schloss sich Dominique Heintz (1. FC Köln) den Schwarzwäldern an. Der 30-jährige Jérôme Gondorf (Werder Bremen) soll dem jungen Team die nötige Ruhe geben. Das Trio steht auch direkt in der Startaufstellung. Torwart Alexander Schwolow bleibt Freiburg erhalten, obwohl er von zahlreichen internationalen Teams umworben war.

Geleitet wird die Partie von WM-Schiedsrichter Dr. Felix Brych. Der Referee mit internationalem Format pfeift heute sein 249. Bundesligaspiel und wird dabei tatkräftig von seinen beiden Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp unterstützt.

Personell gibt es heute keine Überraschungen im Vergleich zum ersten Pflichtspiel im Pokal. Beide Teams starten unverändert in ihr erstes Ligaspiel. Bei Bremen fehlt damit weiterhin Martin Harnik, der das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein heute verpasst. Millionen-Neuzugang Davy Klaassen feiert dagegen sein Heimspiel-Debüt im Weser-Stadion. Bei Hannover stehen mit Walace, Wimmer und Asano ebenfalls drei Neue in der Startelf.

Auch wenn im Pokalspiel gegen Braunschweig nur ein umkämpftes 2:1 heraus sprang, scheint Pal Dardai seine vorläufige Stammelf gefunden zu haben. Der Übungsleiter schickt dieselbe Anfangsformation auf den Rasen wie am Montag. Auf der Bank nimmt mit Marko Grujic derweil ein Neuzugang Platz, der in dieser Saison sicherlich noch seine Rolle spielen will. Die Klopp-Leihgabe vom FC Liverpool ist aber erst seit kurzem bei der Mannschaft, hofft aber auf seinen ersten Einsatz.

Personell lässt bei den Wölfen die Verpflichtung von Wout Weghorst aufhorchen. Der Stürmer bringt als Referenz gute Spielzeiten in der holländischen Liga und eine interessante Mischung aus Athletik, Einsatzfreude und Torgefahr mit. Damit setzt sich bei den Niedersachsen auch die Tradition fort, dass man vorne gerne mit niederländischem Personal agiert. Als zweiter Neuzugang hat es Jérôme Roussillon in die erste Startformation geschafft. Der Franzose kam aus Montpellier.

Dass Adi Hütter in der Lage ist, mit finanziell geringen Mitteln und ohne große Stars ein funktionierendes Kollektiv zu formen, hat der 48-jährige Österreicher in der vergangenen Saison als Trainer der Young Boys Bern unter Beweis gestellt. Als klarer Außenseiter in die Saison gestartet, trotzte Bern dem Serienmeister FC Basel und wurde Schweizer Meister. Allerdings lässt es sich in Bern deutlich ruhiger arbeiten als in der Bundesliga. Adi Hütter betont regelmäßig, dass ein personeller Umbruch Zeit benötigt. Zu viel Zeit sollten er und seine Mannschaft sich mit den ersten Erfolgserlebnissen aber nicht lassen, wenn nicht früh eine ernste Krisenstimmung einkehren soll.

Trotz der Ausfälle ist Adi Hütter von einigem heutigen Sieg überzeugt: „Die Mannschaft hat unter der Woche eine positive Reaktion gezeigt und sehr gut gearbeitet. Auch in Sachen Mentalität haben wir einen Zahn zugelegt. Das Team war noch konzentrierter, noch bissiger. Und jetzt wollen wir uns ein Erfolgserlebnis holen und damit wieder in die Spur finden.“

Verzichten muss der Frankfurter Trainer auf auf seinen Vizeweltmeister Ante Rebić. Der Kroate hat seit der Weltmeisterschaft immer wieder Probleme an den Adduktoren und am Sprunggelenk. Seit dem Supercup haben sich diese Probleme verschärft. Rechtsverteidiger Timothy Chandler (Knieprobleme) ist ebenfalls in der Mainmetropole geblieben.

Von Konstanz sind die Hausherren derweil ganz weit entfernt. "Neustart" dürfte der Begriff sein, der die Saison der Auto-Städter am besten beschreibt. Zweimal stand Wolfsburg in den vergangenen Jahren kurz vor dem Abstieg, zweimal gelang die Rettung über die Relegation. Warum der eigentlich finanzstarke Werksklub nicht eine größere Rolle in der Liga spielt? Das fragen sich viele. Das soll nun das neue Kompetenz-Team um Sportdirektor Marcel Schäfer, Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Trainer Bruno Labbadia ändern. Vor allem Schmadtke gilt in Fachkreisen als ausgewiesener Fachmann und steht für Ruhe im Verein.

Im Vergleich zum Pokalaus tauscht Adi Hütter gleich vier Spieler in seiner Startformation aus. Im Sturm beginnt Nicolai Müller anstelle von Luka Jović, der sich ebenso wie Jonathan de Guzmán auf der Bank wiederfindet. Dafür beginnt der ehemalige Freiburger Gelson Fernandes von Beginn an gegen seinen ehemaligen Verein. Kapitän David Abraham hat sich im Spiel gegen Ulm Oberschenkelprobleme zugezogen und fällt aus. Er wird von Obite N'Dicka ersetzt. Auch Makoto Hasebe steht nicht im Kader. Daher ordnet sich Carlos Salcedo auf der rechten Abwehrseite ein. Jetro Willems rückt auf die linke Abwehrseite und macht im Mittelfeld Platz für Taleb Tawatha.

In Bezug auf die Saisonerwartungen war besonders Sportdirektor Horst Heldt um ein schelmische Aussage nicht verlegen: "Natürlich möchte ich in dieser Saison Deutscher Meister und Pokalsieger werden! Aber realistisch gesehen können wir froh sein, wenn wir eine ähnliche Saison spielen wie letztes Mal." André Breitenreiter legte nach: "Natürlich habe ich nichts dagegen, wenn wir wieder überraschen, aber wir sind in der Tabelle der Möglichkeiten auf Platz 16 und haben nur die beiden Aufsteiger hinter uns." Als Marschroute gab der Coach dagegen das Ziel aus, wieder möglichst unausrechenbar für den Gegner zu sein.

Klar dürfte sein, dass die Gäste aus Niedersachsen an ihrer guten Auftakt-Serie festhalten wollen. In der Vorbereitung setzte sich das Team von Trainer André Breitenreiter unter anderem gegen namhafte Mannschaften wie Udinese Calcio oder Athletic Bilbao durch. Im DFB-Pokal stand bereits nach der ersten Hälfte beim Stand von 3:0 der Sieger fest. Anders als die Bremer wurden die Hannoveraner trotz der Verluste etlicher Leistungsträger eher verhalten auf dem Transfermarkt tätig. Mit den Leihgeschäften von Takumo Asano (Ex-Stuttgarter), Bobby Wood (Ex-HSVler) und Kevin Wimmer (Ex-Kölner) wurde besonders auf die Verpflichtung Bundesliga-erfahrener Spieler Wert gelegt. Am kostspieligsten war der Kauf des Ex-Hamburgers Walace (6 Mio Euro Ablöse), der für größere Stabilität im defensiven Mittelfeld sorgen soll.

Dennoch gehen die Berliner als Favorit ins Spiel, kommt mit dem 1.FC Nürnberg doch ein Aufsteiger in die Hauptstadt, den viele Experten als einen klaren Abstiegskandidaten sehen. Natürlich bleiben auch die Verantwortlichen der Franken realistisch und geben nichts anderes als den Klassenerhalt als Ziel aus. Nach einer durchschnittlichen Vorbereitung hatten auch die Gäste im Pokal einige Probleme. Auch der Club konnte lediglich ein 2:1 bejubeln und das gegen einen Oberligisten. Sei's drum, die Bundesliga steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt Papier und so wollen die Clubberer am liebsten etwas zählbares aus der Hauptstadt mitnehmen.

Den Siegtreffer machte André Hahn 25 Minuten vor dem Ende. Für Hahn schließt sich heute ein Kreis. 2013 feierte er beim 3:2-Sieg in Düsseldorf sein Bundesliga-Debüt im FCA-Trikot. Nun ist er nach seinen Gastspielen in Mönchengladbach und Hamburg wieder da und denkt noch gerne an damals zurück. "Wäre schön, wenn sich die Geschichte - auch mit unserem Sieg damals – wiederholt", sagte der Angreifer.

Nachdem man in der Hauptstadt die letzte Saison im Mittelfeld der Tabelle beendete, dämpfte Pal Dardai auch vor dieser Spielzeit die Erwartungshaltung. Es sei in Berlin schwierig die Leute für Fussball zu begeistern, auf Grund der vielen Alternativen in der Metropole, lässt der Ungar durchklingen. “So lange nicht jemand kommt und uns 100 Millionen Euro gibt oder Paris Saint-Germain komplett hierher verlegt, wird das so bleiben." sagt der 42-Jährige und sieht seinen Verein damit immer noch als Ausbildungsverein. Schon im Pokal gegen Braunschweig sah man, dass die Hertha noch im Aufbau befindlich ist, auch wenn am Ende ein 2:1 heraussprang.

Tatsächlich trifft mit Werder vs. H96 heute ein Stotter- auf einen Blitzstarter. Während die Bremer die vergangenen drei Auftaktpartien jeweils ohne eigenes Tor verloren, blieb Hannover bei den letzten sieben Bundesligastarts (5 Siege, 2 Remis) unbesiegt. Für die Jungs von der Weser spricht stattdessen die Heimbilanz gegen die Roten. Im Weser-Stadion konnte Hannover 96 bislang nur eines von 30 Duellen für sich entscheiden. Ob sich daran heute etwas ändert, wird sich zeigen.

"Wir wollen nach Europa. Das ist ambitioniert, aber nicht komplett unrealistisch", sagte Bremens Sportchef Frank Baumann unmittelbar vor dem Saisonauftakt. Auch Trainer Florian Kohfeldt ist von seinem neuen Kader überzeugt: "Wir wollen nach etwas streben und nicht nur etwas verwalten. Zuletzt haben wir meist eher weiche Ziele ausgegeben, vielleicht hat da dann der Anreiz gefehlt." Trotz dieser hoch gesteckten Ziele ist sich der Werder-Coach den Qualitäten des heutigen Auftaktgegners bewusst: "André Breitenreiters Mannschaften sind in der Vergangenheit ausnahmslos gut gestartet und auch die Vorbereitung in Hannover war nahezu makellos mit guten Ergebnissen gegen starke Gegner."

Beim Gegner Augsburg war die Torhüter-Frage ebenfalls lange offen. Im Pokal stand Andreas Luthe zwischen den Pfosten und der Routinier war mehr gefordert, als ihm lieb war. Augsburg gewann mit 2:1 beim Viertligisten TSV Steinbach, tat sich aber lange schwer. Luthe war beim Gegentreffer machtlos und bewahrte sein Team mit einer Glanztat gegen Nikola Trkulja vor dem Rückstand. Trainer Baum hatte zuletzt im Bezug auf die Torhüter-Frage erklärt, dass ihm die Entscheidung schwer falle und er wolle, dass die Torhüter bis zum letzten Training Vollgas geben." Den Zuschlag heute bekommt mit Fabian Giefer ausgerechnet ein ehemaliger Fortune.

Guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Bundesliga-Samstag der neuen Saison. Nach dem gestrigen Eröffnungsspiel geht es heute erstmals auf mehreren Plätzen gleichzeitig zur Sache. Unter anderem empfängt die Hertha aus Berlin den 1. FC Nürnberg im heimischen Olympiastadion. Anstoß für die Samstagsspiele ist auch in dieser Saison um 15:30 Uhr.

Auf dem Transfermarkt war Königsblau eher defensiv unterwegs. Abgängen von Youngsters wie Goretzka, Meyer oder Kehrer wurden mit gestandenen Profis wie Salif Sané oder Mark Uth kompensiert, die für die Champions League und Ligaalltag die nötige Erfahrung mitbringen. Beide stehen heute auch direkt in der Startelf. Auf diesem Fundament will Tedesco mit seiner größtenteils jungen Mittelfeld- und Offensivabteilung den nächsten Schritt gehen.

Auch drei weitere Neuzugänge stehen bei der Eintracht in der Startelf: Frederik Rönnow (Bröndby) ist die neue Nummer eins zwischen den Pfosten, musste sich nach einer durchgewachsenen Leistung im Supercup aber direkt einiges an Kritik gefallen lassen. Innenverteidiger Obite N'Dicka (Aj Auxerre)und Mittelfeldspieler Lucas Torró (Real Madrid) stehen neben Nicolai Müller in der Frankfurter Anfangself.

Schalke wurde im Vorjahr als "Best of the Rest" souverän zweiter, und vor allem das Abschneiden vor den Dortmunder wurde bei den Knappen wohlwollend aufgenommen. Auf diesem Erfolg will man vor allem mit Kontinuität an der Seitenlinie aufbauen. Domenico Tedesco soll endlich die Stabilität bringen, die einem in den Jahren zuvor gefehlt hatte. Der Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten, denn nun muss der Übungsleiter mit seinem Tema beweisen, dass man die Dreifachbelastung stemmen kann.

Denn unter der Woche entschied sich Funkel für Michael Rensing als Nummer Eins für die Bundesliga. "Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, beide sind auf Augenhöhe. Ich habe mich von meinem Bauchgefühl leiten lassen und Rense zur Nummer 1 gemacht", sagte der 64-Jährige. Wolf habe die Entscheidung ''natürlich enttäuscht'' aufgenommen, gehe aber insgesamt ''sehr professionell'' damit um. Rensing fiel in der vergangenen Zweitliga-Saison wegen einer schweren Rippenverletzung fast die gesamte Spielzeit aus.

Für die Truppe von der Weser lief die Vorbereitung mit drei Niederlagen und nur fünf Siegen in elf Testspielen etwas holprig. Umso fleißiger zeigten sich die Verantwortlichen des Teams dafür auf dem Transfermarkt und verpflichteten mit Davy Klaassen (13,5 Mio Euro Ablöse) vom FC Everton einen echten Hochkaräter fürs offensive Mittelfeld. Auch im Sturm wurde mit der Rückkehr von Martin Harnik, dem Kauf von Yuya Osako und der insgesamt vierten Wiederkehr von Klubikone und Publikumsliebling Claudio Pizarro deutlich nachgelegt. Im DFB-Pokal am vergangenen Samstag zeitigten diese Maßnahmen bereits Wirkung und ließen die Bremer mit wahrer Spielfreude auftreten: Grund genug, um vor der Ligastart von Europa zu träumen.

Fortuna Düsseldorf präsentierte sich zuletzt in guter Frühform. In der ersten Pokalrunde war Fünftligist Rot-Weiß Koblenz keine schwere Aufgabe für das Team von Trainer Friedhelm Funkel. Beim 5:0-Erfolg traten vor allem die Neuzugänge in Erscheinung. Dodi Lukebakio und Marvin Ducksch erzielten jeweils einen Doppelpack und auch Kevin Stöger traf. Den Schlusspunkt setzte Regisseur Benito Raman. Derweil erlebte Torhüter Rafael Wolf einen weitgehend ereignislosen Arbeitstag. Vorerst wird er auch keine weitere Gelegenheit zur Auszeichnung bekommen.

Nach dem Wechsel von Trainer Niko Kovač zu den Bayern steht der neue Trainer Adi Hütter vor der Aufgabe, eine neue Mannschaft zu formen. Kapitän und Anführer Kevin-Prince Boateng (Sassuolo) hat die Eintracht ebenso verlassen wie Torwart Lukáš Hrádecký (Bayer Leverkusen), Rechtsaußen Marius Wolf (Dortmund) und Omar Mascarell (Schalke). Publikumsliebling Alexander Meier hat keinen neuen Vertrag erhalten. Nach dem Pokalaus hat die Eintracht reagiert und mit Linksaußen Filip Kostić den zweiten Spieler nach Nicolai Müller vom Hamburger SV in die Bankenmetropole gelotst. „Er hat einen guten Eindruck hinterlassen“, bescheinigt Adi Hütter dem kurzfristigen Neuzugang. Für einen Startelfeinsatz reicht es aber noch nicht, Filip Kostić nimmt zunächst auf der Bank Platz. Nicolai Müller beginnt dagegen bei der Eintracht.

Endlich ist es wieder soweit! Der Ball rollt seit gestern Abend in der Bundesliga und heute startet der Spieltag mit den Samstagsspielen dann vollends durch. Für diese beiden Kontrahenten stehen wegweisende Spielzeiten ins Haus, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Grünen.

Heute sind die Ausgangslagen allerdings deutlich anders als noch vor einem Jahr. Während Freiburg am Montag beim DFB-Pokal in Cottbus über 120 Minuten gehen musste und erst nach einem 5:3-Sieg im Elfmeterschießen in die nächste Runde einzog, ist bei Frankfurt schon vor dem Saisonstart eine leichte Krisenstimmung eingekehrt. Nach dem desaströsen 0:5 im Supercup gegen Bayern München flog Eintracht Frankfurt als amtierender Pokalsieger am vergangenen Samstag in der ersten Runde raus – nach einem 1:2 gegen den Regionalligisten SSV Ulm.

Herzlich willkommen aus Düsseldorf, wo in dieser Saison wieder Bundesliga-Fußball gespielt wird! Erster Gegner des Aufsteigers ist am heutigen Samstag-Nachmittag der FC Augsburg. Los geht es um 15:30 Uhr



Wie fällt die frühe Standortbestimmung aus? Diese Frage gilt es heute zu beantworten. Für beide Teams geht es darum einen gelungenen Auftakt hinzulegen, um mit einem möglichst guten Gefühl in die neue Saison zu starten. Das erste Pflichtspiel im Zuge des vergangenen DFB-Pokal-Wochenendes konnten sowohl der SVW als auch H96 siegreich gestalten. Gegen jeweils unterklassige Gegner wurden die beiden Mannschaften ihrer Favoritenrolle gerecht. Während die Hannoveraner den KSC aus der dritten Liga mit 6:0 abfertigten, ließen auch die Bremer beim 6:1 gegen den Regionalligisten Wormatia Worms nichts anbrennen. Heute dürfte es dagegen deutlich enger werden.

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zum Bundesligastart der neuen Saison 2018/19! Seit gestern Abend rollt endlich wieder der Ball in Deutschlands höchster Spielklasse. Heute Nachmittag wollen nun unter anderem Werder Bremen und Hannover 96 einen guten Start in die neue Spielzeit erwischen. Ab 15:30 Uhr bittet die Weser-Truppe vor heimischer Kulisse zum Duell!

Freiburg gegen Frankfurt am ersten Spieltag einer neuen Saison – diese Ansetzung hat sich mittlerweile schon fast im Kalender etabliert. Zum dritten Mal in vier Jahren treffen die Breisgauer und die Hessen zum Auftakt aufeinander. Auch im Vorjahr fand der Saisonstart der beiden Teams im Schwarzwald-Stadion statt. Damals endete die Partie 0:0 und sicherte beiden Mannschaften den ersten Punkt in einer Saison, an deren Ende für Freiburg als 15ter der Klassenerhalt und für Frankfurt als Achter ein sehr ordentliches Ergebnis stand, das für die Eintracht durch den überraschenden Pokalsieg und dem damit verbundenen Einzug in die Europa-League gekrönt wurde.

Hallo und herzlich willkommen zum 1. Spieltag der 56. Bundesligasaison! Der SC Freiburg empfängt Eintracht Frankfurt. Anstoß im Schwarzwald-Stadion ist um 15.30 Uhr!

Hallo und herzlich willkommen zur neuen Saison der Fußball-Bundesliga! Ab 15:30 tritt Schalke in Wolfsburg an!

90 Fazit: Der FC Bayern gewinnt das Auftaktspiel in die 56. Bundesligasaison gegen die TSG Hoffenheim mit 3:1. In der Summe der Chancen ist dieser Sieg auch verdient, das Zustandekommen ist allerdings durchaus glücklich für die Bayern. Nach der 1:0-Pausenführung durch Thomas Müller kam Hoffenheim aus dem Nichts durch eine starke Aktion von Ádám Szalai zum Ausgleich. Im Anschluss kam Hoffenheimer immer besser ins Spiel und beschäftigte die Bayern durchaus in deren Hälfte. Als Kevin Vogt verletzt raus musste kippte das Geschehen etwas. Franck Ribéry holte gegen den eingewechselten Håvard Nordtveit einen sehr schmeichelhaften Elfmeter heraus, der allerdings nicht vom Videoassistenten angefochten wurde. Dann wurde es kurios: Den ersten Elfmeter verschoss Robert Lewandowski, Arjen Robben traf im Nachsetzen, das Tor wurde aber nach dem Videobeweis aberkannt, da Arjen Robben zu früh gestartet war. Der Elfmeter wurde wiederholt und dieses Mal traf Robert Lewandowski. Die vermeintliche Entscheidung, die der heute bärenstarke Thomas Müller per Arm erzielte, wurde nach einem zweiten Videobeweis aberkannt. Hoffenheim versuchte in der Schlussphase nochmal nach vorne zu kommen, Bayern verteidigte aber klasse und ließ kein Durchkommen der TSG zu. Stattdessen kamen die Münchener selbst zu zahlreichen Chancen. Eine dieser Chancen nutzte Arjen Robben nach tollem Zuspiel von Thomas Müller zum 3:1. Insgesamt war es ein hartes Stück Arbeit für die Bayern, das sich am Ende aber mit drei Punkten gegen einen harten Konkurrenten auszahlt. Nach einem Freundschaftsspiel am Dienstag um 20.30 Uhr gegen Bastian Schweinsteigers Team Chicago Fire geht es in der Bundesliga am kommenden Samstag für die Bayern nach Stuttgart (18:30 Uhr). Hoffenheim wird ebenfalls am Samstag im ersten Heimspiel der Saison den SC Freiburg empfangen. Das war's vom Auftakt der 56. Bundesligasaison. Vielen Dank für das Interesse und einen schönen Abend!

90 Spielende

90 James Rodríguez lupft den Ball in den Strafraum und findet den Kopf von Robert Lewandowski, der den Ball am rechten Pfosten vorbeiköpft.

90 Die Gäste wehren sich nicht mehr und fügen sich in der Niederlage. Die Bayern spielen die Zeit souverän herunter.

90 Hoffenheim ist geschlagen und Bayern spielt jetzt auf. Robert Lewandowski zieht von der Strafraumgrenze aus ab und schießt knapp am linken Pfosten vorbei.

90 Tooor für Bayern München, 3:1 durch Arjen Robben

Die Entscheidung ist gefallen! Joshua Kimmich bringt einen Einwurf in den Hoffenheimer Strafraum. Thomas Müller chippt den Ball über Kevin Akpoguma in den Lauf von Arjen Robben, der aus kurzer Distanz den Ball mit links unter die Latte hämmert!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

90 Sechs Minuten Nachspielzeit zeigt der Vierte Offizielle Thorsten Schiffner an.

90 Baumann rettet gegen Rodríguez! Lewandowski passt von der Grundlinie in die Mitte und findet Rodríguez, der aus kurzer Distanz an Baumann scheitert.

89 Lewandowski legt im Hoffenheimer Strafraum quer zu Robben, der freie Schussbahn hat, den Ball aber am rechten Pfosten vorbeischießt!

87 Das Tor wird aberkannt! Bastian Dankert ahndet Thomas Müllers Handspiel und erkennt den Treffer der Bayern nicht an.

87 Das Tor wird per Videobeweis überprüft! Es gibt eine Nachricht aus Köln. Bastian Dankert geht zur Videozone.

86 Jetzt wird es ganz bitter für Hoffenheim: Leon Goretzka zieht aus der Distanz ab und trifft den Arm von Thomas Müller, der den Ball so ins Tor abfälscht. Bastian Dankert entscheidet auf Tor.

85 Für Hoffenheim ist das natürlich ein bitterer Nackenschlag. Die TSG war gerade richtig gut im Spiel und bekommt dann so einen Elfmeter gegen sich. Wieder stellt sich auch die Frage, warum aus Köln nicht eingegriffen worden ist. Die beantwortet sich darin, dass es sicher keine klare Fehlentscheidung war. Håvard Nordtveit stellt sich schon ungeschickt an und grätscht einfach viel zu früh. Franck Ribéry hat das Maximum aus dieser Situation herausgeholt.

84 Auch Niko Kovač wechselt zum letzten Mal: Franck Ribéry, der den Elfmeter eben wortwörtlich herausgeholt hat, ohne dabei wirklich gefoult worden zu sein, verlässt den Rasen und macht Platz für James Rodríguez.

84 Einwechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

84 Auswechslung bei Bayern München -> Franck Ribéry

82 Tooor für Bayern München, 2:1 durch Robert Lewandowski

Dieses Mal entscheidet sich Robert Lewandowski für die linke Ecke und schießt auch deutlich besser als beim ersten Mal. Oliver Baumann ist ins falsche Eck unterwegs. Die Bayern führen mit 2:1!

81 Der Elfmeter wird wiederholt! Bastian Dankert erkennt das Tor nicht an, der Elfmeter muss wiederholt werden. Wieder steht Robert Lewandowski bereit.

80 Es gibt den Videobeweis! Der Elfmeter wird überprüft, da Arjen Robben zu früh in den Strafraum gelaufen ist. Das vermeintliche Foul wird nicht überprüft.

78 Es gibt Elfmeter für Bayern! Håvard Nordtveit grätscht im Strafraum. Franck Ribéry kommt heran und hebt ab, bevor er vom Norweger überhaupt berührt wird. Schaltet sich der Videoassistent ein?

76 Franck Ribéry scheitert an Oliver Baumann! Der Hoffenheimer Schlussmann liefert eine exzellente Vorstellung! Arjen Robben steckt durch zu Franck Ribéry, der genau im richtigen Moment gestartet ist und aus spitzem Winkel Oliver Baumann prüft. Der TSG-Torwart geht zu Boden und kann mit dem ausgestreckten linken Bein klären.

75 Somit ist nur noch Ermin Bičakčić von der ursprünglichen Abwehrformation übrig. Wie finden sich Kevin Akpoguma, der im Vorjahr 22 Bundesligaspiele absolviert hat, und der ehemalige Gladbacher Håvard Nordtveit, der im vergangenen Sommer von West Ham zurück in die Bundesliga gekommen ist und auf zehn Bundesligaspiele kam, ein?

74 Julian Nagelsmann muss somit seine letzte Wechseloption ziehen und bringt Håvard Nordtveit für seinen verletzten Kapitän Kevin Vogt.

74 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Håvard Nordtveit

74 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kevin Vogt

72 Kevin Vogt geht wieder zu Boden. Es wird wohl nicht weitergehen für den Hoffenheimer Kapitän.

70 Jetzt kann der Hoffenheimer Kapitän, der im Sommer heftig vom FC Bayern umworben worden war, wieder auf den Rasen zurückkehren. Allerdings humpelt Kevin Vogt noch. Ob es für ihn für 20 weitere Minuten reichen wird?

69 Hoffenheim spielt aktuell in Unterzahl, Kevin Vogt wird am Oberschenkel an der Außenlinie behandelt.

68 Kevin Vogt liegt am Boden und muss behandelt werden. Der Hoffenheimer Kapitän ist nach einem Freistoß von Thiago vom eigenen Torwart Oliver Baumann abgeräumt worden.

67 Mit einem breiten Lächeln im Gesicht und unter den Pfiffen der Bayern-Fans verlässt Kasim Nuhu das Feld. Der Ghanaer weiß selbst, dass er durchaus etwas Glück hatte, nicht vorzeitig vom Platz geschickt zu werden. Jetzt soll Kevin Akpoguma die Verteidigung dicht halten. Auf Seiten der Bayern muss Javi Martínez vom Feld. Leon Goretzka soll in der Schlussphase für frischen Wind sorgen.

67 Einwechslung bei Bayern München -> Leon Goretzka

67 Auswechslung bei Bayern München -> Javi Martínez

67 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kevin Akpoguma

67 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kasim Nuhu

65 Die Bayern sind aus dem Tritt geraten. Niko Kovač wird reagieren und mit Leon Goretzka seinen Neuzugang aus Schalke bringen. Auch Julian Nagelsmann bereitet einen Wechsel vor: Kevin Akpoguma zieht sich das Trikot an. Der Innenverteidiger wird Kasim Nuhu ersetzen.

63 Kasim Nuhu und Thomas Müller behagen sich auf der rechten Seite und wieder kommt der Torschütze der Münchener zu Fall. Sofort steht er auf und beschwert sich beim Schiedsrichterassistenten. Allerdings war das kein Foul und Kasim Nuhu muss keinen Platzverweis befürchten.

62 Zuber behauptet im Mittelfeld den Ball und steckt auf die rechte Seite zu Bittencourt durch. Der sechs Millionen teure Neuzugang reagiert aber überhastet, indem er den Ball scharf an der Bayern-Abwehr zu Ádám Szalai durchstecken möchte. Allerdings kommt der Torschütze zum 1:1 nicht dran und der Ball geht ins Aus.

61 So schnell kann es gehen. Mit Ausnahme der Chance von Joelinton hat der FC Bayern fast eine Stunde lang alles im Griff und im zweiten Durchgang durch Arjen Robben die große Chance zum 2:0. Dann aber reicht Hoffenheim ein genialer Moment, um zum Ausgleich zu kommen. Und auf einmal ist es ein ganz anderes Spiel. Die TSG spielt jetzt mutig nach vorne, Bayern wirkt geschockt.

60 Jetzt ist Hoffenheim da! Schulz bittet auf der linken Seite im Strafraum zum Tanz mit Kimmich. Der Bayern-Verteidiger kann den Ball zur Ecke klären. Die bringt Hoffenheim nichts ein.

58 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Ádám Szalai

Aus dem Nichts schießt Ádám Szalai Hoffenheim zum Ausgleich! Ermin Bičakčić wagt sich nach vorne und spielt einen Doppelpass mit Pavel Kadeřábek auf der rechten Seite. Der Bosnier bekommt den Ball im Mittelfeld erneut, rutscht aber weg und steckt im Fallen das Leder noch durch zu Ádám Szalai. Was der Ungar dann macht ist einfach klasse: Der 30-Jährige verlädt Jérôme Boateng mit zwei Körpertäuschungen, zieht links am Münchener Innenverteidiger vorbei in den Strafraum und lässt Manuel Neuer mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance.

56 Der Ball liegt im Hoffenheimer Tor und Robert Lewandowski dreht ab zum Jubeln, wird aber sofort von Schiedsrichter Bastian Dankert zurückgepfiffen, weil er beim Pass von Thiago im Abseits stand. Vorausgegangen war ein schlimmer Fehlpass von Florian Grillitsch, der den Ball im Hoffenheimer Aufbauspiel genau in die Füße von Thomas Müller gespielt hat.

54 Arjen Robben verpasst knapp das 2:0! Javi Martínez spielt einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte über die Hoffenheimer Defensive hinweg in den Lauf von Arjen Robben. Es folgt ein typischer Arjen Robben: Der Niederländer legt sich das Leder vom rechten auf den linken Fuß, geht an der Strafraumgrenze bis an die Mitte an Kasim Nuhu vorbei und zieht mit links ab. Der Ball streicht am linken Pfosten vorbei.

53 Müller treibt das Leder vor sich her und dringt in den Hoffenheimer Strafraum ein. Dann legt er ab auf Robben, der den Ball auf seinen starken linken Fuß legt und abzieht. Baumann begräbt die Kugel unter sich. Ein Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, der Niederländer stand beim Anspiel im Abseits.

51 Der FCB zieht sich bei Hoffenheimer Ballbesitz jetzt weiter zurück und schließt die Lücken. Der TSG fällt wenig ein, um die gut strukturierten Ketten zu durchbrechen.

50 Die ersten Minuten sind sehr zerfahren. Niko Kovač reagiert, indem er alle Ersatzspieler zum Warmmachen schickt.

49 Hasan Salihamidžić tobt auf der Bank der Bayern. Der Sportdirektor der Münchener versteht nicht, warum Kasim Nuhu nach seinen zahlreichen Fouls noch mitmachen darf. So langsam spielt Julian Nagelsmann tatsächlich mit dem Feuer, wenn er nicht bald reagiert.

48 Es wird schon wieder hitzig: Kasim Nuhu zieht Thomas Müller die Beine weg. Sofort sind vier Bayernspieler vor Ort und reden auf Bastian Dankert ein. Der Schiedsrichter belässt es bei einer (aller)letzten Ermahnung für den Ghanaer.

47 Die erste Möglichkeit der zweiten Hälfte gehört den Gästen: Ádám Szalai zieht aus der Distanz ab, der Schuss wäre wohl vorbeigegangen. Trotzdem geht Neuer hin und kann parieren.

46 Weiter geht's in der Allianz Arena, Ádám Szalai hat für Hoffenheim angestoßen. Julian Nagelsmann hat zur Pause reagiert und wechselt. Allerdings muss nicht der gelbverwarnte Kasim Nuhu runter, sondern Vincenzo Grifo, der offensiv wenig Akzente setzen konnte. Er wird vom Schweizer WM-Teilnehmer Steven Zuber ersetzt.

46 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Steven Zuber

46 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Vincenzo Grifo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit: Die Bayern gehen mit einer verdienten 1:0-Führung gegen Hoffenheim in die Halbzeitpause. Thomas Müller hat das erste Tor der 56. Bundesligasaison nach einem Eckball von Joshua Kimmich per Kopfball erzielt. Lange Zeit spielte sich das kampfbetonte Spiel im Mittelfeld ab, wobei die Bayern die gefährlicheren Ansätze zeigen konnten. Nach der Münchener Führung fand Hoffenheim lange keine Antwort, dann hatte aber Joelinton nach einer scharfen Flanke von Nico Schulz den Ausgleich auf dem Fuß, vergab aber. Anschließend tauchte Kingsley Coman frei vor Oliver Baumann auf, scheiterte aber am TSG-Torwart. Die Schlussphase war giftig und von vielen harten Zweikämpfen geprägt. Einer dieser Zweikämpfe führten zur Verletzung von Kingsley Coman. Ob Hoffenheim nochmal zurückkommen kann? Es bleibt spannend in München.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Thomas Müller (Bayern München)

Thomas Müller kommt gegen Leonardo Bittencourt zu spät und kassiert in dieser giftigen Schlussphase nun auch die Gelbe Karte. Die wollte der Hoffenheimer aber herausholen, wirklich schlimm war Thomas Müllers Foul nicht.

45 Einwechslung bei Bayern München -> Arjen Robben

45 Arjen Robben ersetzt den verletzten Kingsley Coman. Der Niederländer ordnet sich auf seiner gewohnten rechten Seite ein.

45 Auswechslung bei Bayern München -> Kingsley Coman

45 Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit. Kingsley Coman wird hinter dem Tor in Richtung Katakomben geführt. Nico Schulz eilt heran und entschuldigt sich beim verletzten Franzosen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

45 Gelbe Karte für Nico Schulz (1899 Hoffenheim)

Jetzt zückt Bastian Dankert doch noch die Gelbe Karte. Die Hoffenheimer beschweren sich vehement, Bastian Dankert zeigt aber auf seinen Kopfhörer. Vom Videoassistenten Sören Storks kann er eigentlich nichts gehört haben, einen Videobeweis gibt es bei einer Gelben Karte eigentlich nicht.

45 Der französische Dribbelkünstler wird am linken Sprunggelenk behandelt. Wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasste Kingsley Coman bereits die Weltmeisterschaft.

45 Kingsley Coman zeigt an, dass es nicht mehr weitergeht. Sofort wärmt sich Arjen Robben auf. Niko Kovač wird also früher als geplant zum Wechseln gezwungen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Kingsley Coman nicht ernsthafter verletzt hat.

44 Jetzt grätscht Schulz Coman ab und hat Glück, dass er nicht direkt die nächste Gelbe Karte sieht. Es gibt Freistoß für Bayern nahe der Eckfahne. Coman liegt an der Eckfahne und krümmt sich am Boden.

43 Gelbe Karte für Pavel Kadeřábek (1899 Hoffenheim)

Währenddessen holt sich Hoffenheim seine dritten Gelbe Karte ab, dieses Mal erwischt es Pavel Kadeřábek, der Franck Ribéry im Mittelfeld abräumt. Der Franzose muss behandelt werden.

42 Kevin Akpoguma macht sich hinter dem Hoffenheimer Tor warm. Der 23-jährige Innenverteidiger könnte eine Alternative für Kasim Nuhu werden, der am Rande eines Platzverweises wandelt.

40 Bayern wirkt weiterhin gefährlicher, immer wieder brennt es vor dem Hoffenheimer Strafraum. Die TSG dagegen kann vereinzelt Nadelstiche setzen, eine Druckphase konnte der Vorjahresdritte aber noch nicht aufbauen.

38 Kasim Nuhu rauscht in Kingsley Coman hinein und kommt wieder zu spät. Der Neuzugang ist bereits mit Gelb vorbelastet und muss nun aufpassen, wenn er nicht vorzeitig zum Duschen geschickt werden möchte.

37 Coman läuft alleine auf Baumann zu, aber der Hoffenheimer Torwart bleibt Sieger! Müller steckt durch zu Lewandowski, der den Ball gut durchlässt auf Coman. Der Franzose zeigt seine Dribbelkünste und lässt Vogt einfach stehen. Aus leicht spitzem Winkel zieht der 22-Jährige ab. Baumann reißt die Arme hoch und kann parieren!

36 Auf der anderen Seite fällt fast das 2:0! Ribéry geht im Hoffenheimer Strafraum ins Eins-gegen-Eins mit Kadeřábek und legt dann nach links zum durchgestarteten Alaba. Der Österreicher schlägt eine scharfe Flanke in die Mitte, aber Coman verpasst den Ball!

34 Joelinton vergibt die große Chance zum Ausgleich! Schulz setzt sich auf der linken Seite gegen Kimmich durch und schlägt den Ball scharf in den Strafraum. Am zweiten Pfosten lauert Szalai, aber Joelinton kommt seinem Sturmkollegen zuvor und hält aus acht Metern die Fußspitze rein. So kann er den Ball aber nicht kontrollieren und das Spielgerät rauscht am rechten Pfosten vorbei.

32 Nach einer weiten Flanke von Thiago kann Vogt den Ball gegen Müller mit der Schulter klären. Der Ball landet aber zentral im Rückraum. Lewandowski rauscht heran und hat eine perfekte Schussposition. Im letzten Moment rauscht Bičakčić heran und schießt mit seiner Grätsche Lewandowski an. Der Ball geht am Tor vorbei.

31 Hoffenheims gefürchtetes Offensivspiel zündet noch nicht. Immer wieder bleiben die Kraichgauer schon im Mittelfeld hängen. Joelinton und Ádám Szalai haben einen recht arbeitsarmen Tag bisher.

30 Thiago spielt eine geniale Flanke aus der eigenen Hälfte bis in den Strafraum und findet Thomas Müller, der abzieht. Kasim Nuhu stellt sich in den Schuss und kann den Ball zur Ecke abwehren. Die führt Joshua Kimmich kurz aus auf Müller, der in den Rückraum passen möchte, dort aber nur Ádám Szalai findet. Der Hoffenheimer Angreifer kann klären.

29 Gelbe Karte für Leonardo Bittencourt (1899 Hoffenheim)

Leonardo Bittencourt tritt Javi Martínez im Mittelfeld gegen das Standbein. Es ist kein sonderlich hartes Foul, allerdings hat der ehemalige Kölner keine Chance an den Ball zu kommen, die Aktion galt nur dem Gegenspieler. Insofern geht die Gelbe Karte in Ordnung.

28 Schulz klärt den Ball nach einem Zweikampf mit Coman zur erneuten Ecke. Dieses Mal tritt Kimmich die Ecke von der rechten Seite. In der Mitte lauert wieder Müller, aber Baumann faustet das Leder aus dem Strafraum.

26 Hoffenheim sucht den Weg nach vorne, wirklich durch kommen die Kraichgauer aber nicht. Pavel Kadeřábek hat rechts mal Platz, sein Flankenversuch gerät aber zum Rückpass für Manuel Neuer.

24 Wie reagiert die TSG Hoffenheim auf diesen Rückstand? Bisher haben die Gäste durchaus ordentlich gespielt. Aber bei dieser Ecke stimmte die Zuordnung von Nico Schulz und Kevin Vogt überhaupt nicht, niemand fühlte sich für Thomas Müller zuständig.

23 Tooor für Bayern München, 1:0 durch Thomas Müller

Die anschließende Ecke führt zum ersten Tor der neuen Saison! Joshua Kimmich schlägt die Ecke von der linken Seite und findet am Fünfmeterraum Thomas Müller, der völlig blank steht und aus kurzer Distanz nur noch einzunicken braucht. Es ist das 105. Bundesligator für den 28-Jährigen.

22 Bei dem anschließenden Freistoß macht Nuhu seinen Fehler von eben wieder wett. Der Freistoß kommt scharf getreten von Thiago an den Fünfmeterraum, wo Lewandowski lauert. Nuhu ist schneller und köpft den Ball über die Latte.

21 Gelbe Karte für Kasim Nuhu (1899 Hoffenheim)

Die erste Gelbe Karte der Saison holt sich Kasim Nuhu ab, der Kingsley Coman rüde tritt und sich den Gelben Karton für diese Aktion auch verdient.

19 Die Bayern-Fans erheben sich von ihren Plätzen und peitschen ihre Mannschaft nach vorne.

18 Beide Mannschaften gestalten das Spiel mit Zweikämpfen im Mittelfeld, nach vorne geht gerade bei beiden Mannschaften wenig.

17 Die besten Offensiven der Vorsaison treffen übrigens aufeinander. Die Bayern haben in der vergangenen Saison 90 Tore erzielt, Hoffenheim kam auf 66 Treffer. Außerdem steht der Dribbelkönig der Vorsaison mit Kingsley Coman (93 Dribblings) sowie der beste Passspieler der Vorsaison mit Kevin Vogt (2210 Pässe) auf dem Platz. All das kann erzählt werden, weil gerade auf dem Rasen wenig passiert.

16 Die Bayern lassen sich Zeit und warten geduldig auf Räume. Immer wieder bauen sie hintenherum auf. Das kostet die Hoffenheimer, die weiterhin jedes Mal draufgehen, natürlich Kraft. Ob sich die forsche Spielweise der Kraichgauer später rächen wird?

15 Eine Viertelstunde ist in der Allianz Arena gespielt. Hoffenheim stört extrem früh und läuft den ballführenden Spieler konsequent an. Die TSG versteckt sich keineswegs. Immer wieder ergeben sich durch das frühe Stören aber Lücken. Die hat der FC Bayern mit einigen klugen Pässen schon ausnutzen können, ohne in Form einer wirklich großen Chance daraus Kapital zu schlagen.

14 Jetzt liegt Franck Ribéry am Boden. Leonardo Bittencourt hat den Franzosen an der Ferse erwischt. Franck Ribéry wälzt sich hin und her, Schiedsrichter Bastian Dankert lässt aber weiterspielen. Das ärgert den 35-Jährigen kurz, dann steht er aber schnell wieder und kann weitermachen.

12 Rund eine Minute braucht Bičakčić, bis er wieder stehen kann. Dann wird die Ecke ausgeführt. Dieses Mal findet Thiago Boateng in der Mitte. Der deutsche Nationalspieler zieht sofort ab, aber Neuzugang Kasim Nuhu steht genau richtig und kann den Ball aus dem Strafraum schießen.

10 Das tat weh! David Alaba kommt aus der Distanz zum Abschluss und trifft mit seinem harten Schuss Ermin Bičakčić in der Magengrube. Der Hoffenheimer sackt zusammen, während der Ball ins Aus trudelt.

9 Hoffenheim findet besser ins Spiel. Kadeřábek wird auf der rechten Seite alleine gelassen. Der Tscheche lässt sich viel Zeit und flankt dann an den zweiten Pfosten, wo Szalai lauert. Kimmich passt aber auf und passt die etwas zu lasch getretene Flanke zu Neuer zurück, der die Kugel aufnimmt.

8 Jetzt aber meldet sich auch Hoffenheim vorne an: Bittencourt hat auf der linken Seite Platz und flankt nach innen. Szalai rauscht heran, schießt aber nur Boateng an. Vom Fuß des deutschen Nationalspielers springt der Ball ins Aus und es gibt die erste Ecke für die Gäste. Die schlägt Grifo an den kurzen Pfosten, aber die Bayern können klären.

6 Wieder brennt es im Hoffenheimer Strafraum! Thiago chippt den Ball aus dem Mittelfeld schön auf den rechten Flügel. Dort pflückt Coman das Leder mit dem rechten Spann herunter und verzögert geschickt, ehe er auf den gestarteten Kimmich durchsteckt. Der Rechtsverteidiger schlägt den Ball scharf nach innen, zielt aber einen Tick zu hoch, als dass Lewandowski zum Kopfball am Fünfmeterraum kommen kann.

5 Noch nie ist der der TSG Hoffenheim in der Allianz Arena ein Sieg gelungen. Dabei führte 1899 beim letzten Aufeinandertreffen im Januar nach zwölf Minuten und den Treffern des mittlerweile nach Schalke abgewanderten Mark Uth sowie des Bayern-Rückkehrers Serge Gnabry mit 2:0. Dann aber zeigten die Bayern eine ihrer beeindruckensten Saisonleistungen und nahmen Hoffenheim regelrecht auseinander. Am Ende stand ein 5:2-Sieg für die Bayern auf der Anzeigetafel. Die Torschützen damals: Robert Lewandowski, Jérôme Boateng, Kingsley Coman, Arturo Vidal und der ehemalige Hoffenheimer Sandro Wagner.

4 Die ersten Minuten gehören den Hausherren. Hoffenheim stört zwar früh und geht aggressiv drauf, die Münchener wissen sich aber spielerisch zu befreien und konnten bereits zwei Akzente nach vorne setzen.

3 Der nächste Zweikampf: Franck Ribéry hat auf der linken Seite viel Platz und kann in den Strafraum eindringen. Ermin Bičakčić stellt sich dem Franzosen in den Weg und kann fair zur Ecke klären. Die schlägt Thiago in die Mitte, allerdings findet der Spanier keinen Abnehmer und Hoffenheim kann klären.

2 Zum ersten Mal wird es gefährlich! Franck Ribéry schlägt den Freistoß in die Mitte und findet Robert Lewandowski. Der Torschützenkönig der Vorsaison zieht sofort ab, trifft aber nur Kevin Vogt, der den Ball abblocken kann.

2 Kingsley Coman geht auf der rechten Seite in ein Eins-gegen-Eins mit Nico Schulz. Der Hoffenheimer geht etwas zu rüde zu Werke und es gibt den ersten Freistoß für die Bayern.

1 Die 56. Spielzeit der Fußball-Bundesliga ist eröffnet und der Ball rollt in der Allianz Arena! Der erste Ballkontakt der neuen Saison gehört Thomas Müller, der den Anstoß ausgeführt hat.

1 Spielbeginn

Bevor es losgeht, gibt es noch eine Gedenkminute zu Ehren von Manfred Rögelein. Der frühere offizielle Trompeter des FC Bayern ist im Juli im Alter von 58 Jahren verstorben.

Die Eröffnungsshow ist dieses Mal sehr klein ausgefallen. Es gab einen kurzen Film, dann sind die Vereinswappen als Würfel ins Stadion getragen worden. Kein großes Tamtam. Jetzt steht der Sport im Vordergrund. Die Mannschaften haben den Rasen betreten. Bevor der Ball rollt, singt Max Mutzke noch die deutsche Nationalhymne, so wie es vor jeder neuen Spielzeit im deutschen Fußballoberhaus Tradition ist.

Bevor der Ball rollt, gibt es wie üblich eine kleine Eröffnungsfeier. Dabei wird heute nicht nur der Beginn der neuen Spielzeit gefeiert, sondern auch ein besonderes Jubiläum: Auf den Tag genau vor 55 Jahren fanden die ersten Bundesligaspiele statt.

Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. Der 38-jährige Sportwissenschaftler geht in seine siebte Bundesligasaison. Bastian Dankerts Assistenten an den Seitenlinien sind René Rohde und Markus Häcker. Vierter Offizieller ist Thorsten Schiffner. Im Kölner Keller hat Video-Assistent Sören Storks das Geschehen zusammen mit seinem Assistenten Benedikt Kempkes im Blick.

Hoffenheim hatte in der Vorbereitung mit einer regelrechten Verletzungsmisere zu kämpfen. Das macht sich auch beim heutigen Kader bemerkbar. Schmerzlich wird Vizeweltmeister Andrej Kramarić (Innenbanddehnung im Knie) vermisst. Nadiem Amiri (Ermüdungsbruch), Lukas Rupp (Reha nach Kreuzbandriss), Dennis Geiger (Oberschenkelverletzung), Kerem Demirbay (Außenbandriss im Sprunggelenk) und Benjamin Hübner (Gehirnerschütterung) fallen ebenfalls allesamt aus. Trotzdem hält Julian Nagelsmann an der offensiven Ausrichtung seines Teams fest.

Insgesamt verändert Julian Nagelsmann seine Anfangself im Vergleich zum Pokalspiel auf drei Positionen. Stammtorwart Oliver Baumann kehrt anstelle von Gregor Kobel zwischen die Pfosten zurück. Im Mittelfeld verdrängt Florian Grillitsch Steven Zuber auf die Bank. Außerdem beginnt Kasim Nuhu anstelle von Stefan Posch in der Innenverteidigung.

Während sich Bayern sich in der ersten Runde des DFB-Pokals am vergangenen Wochenende zu einem 1:0-Sieg gegen den Regionaligisten Drochtersen/Assel mühte, fegte die TSG 1899 Hoffenheim mit dem 1. FC Kaiserslautern einen namhaften Gegner regelrecht vom Feld und kehrte mit einem 6:1 im Gepäck vom Betzenberg zurück. Vor allem Rückkehrer Joelinton wusste mit einem Dreierpack zu überzeugen. Der 22-jährige Brasilianer war in den vergangenen beiden Spielzeiten an Rapid Wien ausgeliehen. Er ist einer der Hoffenheimer Gewinner der Vorbereitung und beginnt heute in der Startelf.

Thema Härtefälle bei den Bayern: Mit Corentin Tolisso steht ein amtierender Weltmeister nicht im Kader. Auch für den ehemaligen Hoffenheimer Sebastian Rudy war heute kein Platz mehr auf der Bank.

Für Niklas Süle ist der Startelfeinsatz natürlich etwas Besonderes. Immerhin ist der 22-Jährige bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Jugend ausgebildet worden und hat sich im Kraichgau zum Nationalspieler entwickelt. Seit letztem Sommer spielt der wuchtige Innenverteidiger im Dress des FC Bayern, zu Hoffenheim hat er aber dennoch eine Verbindung und kennt aus seiner aktiven Zeit dort noch viele ehemalige Mitspieler sowie natürlich Trainer Julian Nagelsmann bestens. Ein weiterer ehemaliger Hoffenheimer sitzt bei Bayern mit Sandro Wagner auf der Bank, allerdings kommt der ehemalige Nationalspieler nur auf eineinhalb Jahre im Kraichgau.

Immer wenn ein Bayern-Trainer personell aus dem Vollen schöpfen kann, gibt es Härtefälle. Heute hat es Mats Hummels erwischt, der überraschend nur auf der Bank sitzt. Dafür erhält Niklas Süle seine Chance in der Innenverteidigung. Im Vergleich zum knappen 1:0-Sieg im Pokal kehrt außerdem David Alaba auf seinen Stammplatz auf der linken Seite der Viererkette in der Abwehr zurück. Der Österreicher hatte sich beim Supercup eine schwere Knieprellung zugezogen und musste deshalb am vergangenen Wochenende pausieren. Eine dritte Änderung nimmt Niko Kovač im Mittelfeld vor: Arjen Robben wird von Kingsley Coman verdrängt.

Insgesamt waren die Bayern in diesem Sommer ungewohnt verhalten auf dem Transfermarkt. Seit langem stand die ablösefreie Verpflichtung des Schalker Nationalspielers Leon Goretzka fest. Der 23-Jährige sitzt heute zunächst auf der Bank. Zehn Millionen waren dem FCB zudem die Dienste des 18-jährigen Talents Alphonso Davies (Vancouver) wert, der heute nicht im Kader steht. Renato Sanches ist nach seiner Leihe von Premier-League-Absteiger Swansea City zurückgekehrt. Ein besonderer Abend ist es heute für Serge Gnabry: Nach einer starken Saison letzten Saison in Hoffenheim mit zehn Toren und sieben Vorlagen ist der 23-jährige Linksaußen nach seinem Leihende nach München zurückgekehrt. Gegen sein altes Team wird der gebürtige Stuttgarter gleich aber fehlen. Serge Gnabry laboriert an muskulären Problemen. Ansonsten kann Niko Kovač heute aus dem Vollen schöpfen.

Dass Niko Kovačs Zuspruch auf Robert Lewandowski Wirkung zeigt, ist in den vergangenen Wochen bereits deutlich geworden. Beim 5:0-Supercup-Sieg gegen Kovačs altes Team aus Frankfurt erzielte der Pole drei Tore, im Pokal gelang dem vor drei Tagen 30 Jahre alt gewordenem Torjäger der 1:0-Siegtreffer. Robert Lewandowski in München zu halten, ist sicher eine der Haupterrungenschaften der Bayern in dieser Transferperiode gewesen. Weiterhin offen ist, ob Jérôme Boateng den Bayern erhalten bleibt oder sich doch noch Paris anschließt. Heute steht er zumindest in der Startaufstellung. Nicht mehr zum Team des FCB gehört Arturo Vidal, der sich dem FC Barcelona angeschlossen hat. Stolze 40 Millionen Euro haben die Bayern zudem für Douglas Costa erhalten, der nach seiner Leihe nun auch an Juventus Turin verkauft werden konnte.

Klar ist für den ehemaligen Frankfurter Trainer aber auch: „Wir wollen die Meisterschaft holen.“ Für dieses Ziel ist Robert Lewandowski ein essentieller Bestandteil in Kovačs Planung. Der Stürmer, der in den vergangenen vier Spielzeiten dreimal die Torjägerkanone gewinnen konnte, könnte in dieser Saison die magische Marke der 200-Bundesliga-Tore knacken. 20 Treffer müssten dem 30-Jährigen dafür in dieser Spielzeit gelingen. Schafft er das, würde der Pole in den illustren Kreis mit Gerd Müller, Klaus Fischer, Jupp Heynckes und Manfred Burgsmüller einziehen. Nach Lewandowskis Sommer-Flirt mit Real Madrid und dem verwehrten Wechsel hat Niko Kovač das Gespräch mit seinem Edeltorjäger gesucht: „Jeder Mensch braucht Zuneigung, Anerkennung, Unterstützung. Das hat er in dieser Form nicht so verspürt.“

Der neue Bayern-Trainer Niko Kovač begrüßte auf der gestrigen Pressekonferenz die Zielsetzung seines Hoffenheimer Kollegen: „Es ist in der heutigen Zeit nicht einfach, seine Meinung so direkt zu sagen. Das schätze ich an Julian und das zeigt, wie viel Selbstvertrauen er hat, aber auch, wie viel Vertrauen er in seine Mannschaft hat. Die Entwicklung von Hoffenheim in den letzten zwei Jahren war wirklich gut: Vierter, Dritter. Was bleibt da übrig? Man kann es verteidigen oder man kann versuchen, noch mehr rauszuholen.“ Sollte es Hoffenheim oder einem anderen Team gelingen, etwas mehr Druck auf die Münchener als in der vergangenen Spielzeit auszuüben, fände Niko Kovač das gar nicht schlecht: „Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn die Konkurrenz gut ist, dann müssen wir besser sein und das kann uns nur helfen, was unsere internationalen Spiele betrifft.“

104 Tage sind vergangen, seit die Bayern am 12. Mai die Meisterschale zum sechsten Mal in Folge in der Allianz-Arena in die Höhe gereckt haben. Nun hat die bundesligafreie Zeit ein Ende und der FC Bayern München startet in das Projekt siebte Titelverteidigung in Folge. Zum Auftakt in die neue Spielzeit kommt es direkt zum Härtetest. Mit dem Vorjahresdritten TSG 1899 Hoffenheim wird ein selbsternannter Titelaspirant vorstellig. TSG-Trainer Julian Nagelsmann, der vor seinem Wechsel nach Leipzig im kommenden Sommer in seine letzte Saison als Hoffenheimer Coach geht, hat bei der Zielsetzung kein Blatt vor den Mund genommen: „Für jeden Sportler ist es ratsam, in einen Wettbewerb zu gehen, um diesen zu gewinnen. Klar wird es schwierig, oben mitzuspielen. Ich sage nicht, dass wir Meister werden. Aber wir wollen es probieren.“