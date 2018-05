Alles in allem konnte die DFB-Auswahl mit dem Auftakt der heißen Vorbereitungsphase aber zufrieden sein: Der Test der 3-4-3-Taktik verlief ungeachtet einiger Abstimmungsprobleme ordentlich, Ilkay Gündogan kehrte mit einer ansprechenden Leistung zurück, Debütant Marcel Halstenberg fügte sich gut ein. Zudem blieb der Weltmeister zum 20. Mal in Folge ohne Niederlage - längere Erfolgsserien gab es in der DFB-Geschichte nur zweimal. Bei Spielen in England hat die deutsche Nationalmannschaft nun sogar seit 42 Jahren nicht mehr verloren. Die nächste Bewährungsprobe steht zum Jahresabschluss am Dienstag in Köln gegen Frankreich an. Dann kann die Nationalelf Revanche für das 0:2 im EM-Halbfinale nehmen.