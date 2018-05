Einen Taktgeber wie Toni Kroos, der wegen seines Magen-Darm-Infekts zwei Tage im Bett verbracht hätte, aber in London gerne aufgelaufen wäre, hätte es gut brauchen können. Aber in dieser Personalie ging es Löw um eine ausbalancierte Verteilung der Belastung. Der Madrilene Kroos hätte „alle drei, vier Tage“ ein Spiel; und er stehe in der Verantwortung, „dass wir am Ende der Saison noch eine Höchstleistung herauskitzeln“. Bei der WM 2018 in Russland nämlich. Kroos und Sami Khedira dürfen sich jedoch bereits am Dienstag (20.45 Uhr) in Köln gegen Frankreich beweisen. Mindestens die halbe Mannschaft wird Löw verändern, auch wenn für ihn zunächst nur feststand, dass der immer noch über Muskelprobleme leidende Abwehrspieler Jerome Boateng zur weiteren Genesung nach München zurückreisen soll.