In Leverkusen, seiner ersten Bundesligastation, verpassten die Mitspieler dem smarten Südamerikaner, der mit seiner feinen Goldrandbrille mehr an einen Geschäftsreisenden als an einen Fußballer erinnerte, den Spitznamen „Professor“. Mit den Deutschlektionen nahm es der modische Kicker damals allerdings nicht so ernst – musste er auch nicht, Reiner Calmund sei Dank.