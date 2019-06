Mit dem Schulstoff zur Frauen-WM

Sie kam zuerst bei den Bambini im TuS Ennepetal unter, ehe sie später für die TSG Sprockhövel spielte. Bis zu den B-Junioren hat sie sich ausnahmslos mit Jungs gemessen. "Ich würde jedem Mädchen raten, so lange es geht bei den Jungs zu bleiben", sagt sie.



Es habe nie Akzeptanzprobleme gegeben: "Das lag daran, dass ich von Anfang an dabei war, deswegen kannten die Jungs es gar nicht anders. Mit den meisten war ich in der Schule, und die wussten, das ich was kann." Dass sie oft das einzige Mädchen war, störte sie nie. Sie hat sich in der Schiedsrichterkabine umgezogen und geduscht - und wenn das nicht ging, "haben die Jungs alle vor der Kabine gewartet", sagt sie und lacht.