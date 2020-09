Brandt hatte zuletzt betont, an seiner riskanten Spielweise generell nichts verändern zu wollen. "Ich war nie der Typ, der im Mittelfeld den Ball annimmt und ihn wenige Meter quer zum Mitspieler schiebt. Klar, das könnte ich auch so spielen, aber das wäre dann nicht ich", hatte der 24 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund dem kicker gesagt: "Ich liebe es seit meiner Kindheit, ins Risiko zu gehen, den Ball durch enge Korridore zu spielen oder mich im Eins-gegen-eins durchzusetzen." Dieses Spiel "hat mich hierhin geführt. Es hat also ganz gut funktioniert".