Der Glaube an den Aufstieg lebt beim hessischen Fußball-Drittligisten aber nach wie vor. „Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben“, sagt Trainer Rüdiger Rehm, mit dem Erfolg und Kontinuität zum SVWW zurückgekehrt sind. Der 40-Jährige übernahm den SVWW im Februar 2017 auf den vorletzten Tabellenplatz und führte sein Team sicher zum Klassenerhalt. In seiner ersten vollen Saison mit den Hessen schrammte er knapp an Relegationsplatz drei vorbei, den sich sein Team dieses Jahr mit 70 Punkten sicherte. So viele Zähler hatte der SVWW, der die „Ewige Tabelle“ der Dritten Liga anführt, in dieser Klasse noch nie geholt.



Doch der „Drittliga-Dino“ will mehr und zurück in die Zweite Liga. Dort spielte der SVWW zwischen 2007 und 2009 – also vor zehn Jahren. „Die erste Saison war sehr erfolgreich. Im zweiten Jahr gab es dann aber viele schwere Momente“, erinnert sich der damalige Trainer Christian Hock zurück, der damals in der Winterpause gehen musste. Im Jahr 2013 kehrte Hock zum SVWW zurück, kümmerte sich zunächst um die Jugend und ist mittlerweile Sportdirektor. Zudem sprang er auch als Interimstrainer ein. „Kontinuität war lange Zeit ein Fremdwort“, sagt Hock.