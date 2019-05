Riem Hussein - starke Frau an der Pfeife

Die nächsten Wochen werden wie im Fluge vergehen. Riem Hussein (am Dienstag zu Gast in der ZDF-Sendung "Volle Kanne) spürt ja selbst, wie sich die Mischung aus Vorfreude und Anspannung einstellt. Erstmals wird die selbstständige Apothekerin aus Bad Harzburg bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) als Schiedsrichterin auftreten. Weil sie dafür nach eigener Aussage „in bester Verfassung“ sein will, ist der Aufwand zuletzt noch erheblich gestiegen.



Weite Reisen zu Vorbereitungslehrgängen, der Einsatz an den Wochenenden und nicht zuletzt das Training für die eigene Fitness nehmen erheblich mehr Zeit als früher in Anspruch. „Das geht nicht mehr einfach nur nebenbei.“ Sie kann sich glücklich schätzen, die Apotheke gemeinsam mit ihrer Schwester Fadwa und ihrem Bruder Fadi zu führen, so dass ihre Abwesenheit - gerade auch diesen Sommer - von der Familie aufgefangen wird. „Das ist für mich eine komfortable Situation.“