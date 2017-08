Real Madrid hält United in Schach

In der 81. Minute bügelte Navas seinen Patzer wieder aus: Gegen den glänzend freigespielten Marcus Rashford blieb der Keeper Sieger und bewahrte seinem Team die Führung. Ab der 83. Minute durften dann die Fans in Skopje die Künste des Weltfußballers bewundern: Cristiano Ronaldo betrat für Karim Benzema das Feld. Nennenswerte Aktionen des Portugiesen gab es aber keine zu verzeichnen. In der Nachspielzeit ging es nochmal hoch her: Marouane Fellaini scheiterte mit einem Kopfball an Navas, im Gegenzug parierte de Gea einen Schuss von Marco Asensio glänzend. So blieb es beim 2:1 für die Spanier. Unter dem Strich steht ein verdienter Sieg für Real Madrid - das Team von Zinedine Zidane betrieb deutlich mehr Aufwand als United und erarbeitet sich ein klares Chancenplus.