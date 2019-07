Real Madrid: Die verhinderte Revolution

Es ist eines der unglaublichsten Ergebnisse der Fußballgeschichte: Am 5. August 1980 bekam Real Madrid in einem Freundschaftsspiel bei Bayern München ein 1:9 verpasst. In Spanien war von dieser Partie am Wochenende wieder häufig die Rede. Allerdings nicht unbedingt, weil der Rekord-Europapokalsieger ab Dienstag beim Audi Cup erneut in München testet. Sondern weil er sich gerade ein Debakel einfing, das viele Beobachter als schlimmsten Sommerkick seit damals klassifizierten.