Neustart mit Verzögerung

Er war zufrieden mit den guten Leistungen einiger Nachwuchsspieler und der körperlichen Verfassung der Truppe; er freute sich, dass sich während der strapaziösen Tour niemand verletzt hatte. "I am very happy", beschied der Argentinier den Journalisten.



Doch als Pochettino zu dem bevorstehenden Abgang des belgischen Verteidigers Toby Alderweireld gefragt wurde, war es mit der guten Laune augenblicklich vorbei. "Mein Fokus liegt auf den Spielern, die mir der Verein am Ende der Transferperiode zur Verfügung stellt", erwiderte er ungehalten. "Ich werde über den Kauf und Verkauf von Spielern nicht sprechen. Der Verein wird dazu Stellung nehmen, wenn er will. Sie brauchen mich ins Zukunft nicht zu fragen, denn ich habe keine Antworten."