Fußball: U21-EM-Gruppenauslosung am 23.11.2018

Gegen wen spielt die DFB-Auswahl in der Gruppenphase der U21-EM-Endrunde in Italien (16. - 30. Juni 2019)? Sehen Sie die Auslosung in Bologna im unkommentierten Livestream.