"Es ist gut so, dass es nicht so ist wie bei der letzten Nations League", sagte Bundestrainer Joachim Löw im ZDF. Bei der ersten Auflage hatte seine Mannschaft gegen Weltmeister Frankreich und Erzrivale Niederlande das Nachsehen gehabt: "Alle Gegner sind interessant. Ein Nachbarschaftsduell mit der Schweiz, die Ukraine hat sich unter Trainer Andrij Schewtschenko sehr gut entwickelt, Spanien ist nach wie vor auf Topniveau. Wir können uns freuen, das werden interessante Spiele, auch für die Fans." DFB-Direktor Bierhoff warnte davor, einen der Gegner "zu leicht zu nehmen. Es werden schwere Spiele, aber das wollen wir ja auch."



100 Tage vor der EM hatte der Bundestrainer bei der Auslosung der Nationenliga in der alten Amsterdamer Börse mit der nächsten Hammergruppe rechnen müssen. Doch Frankreich, am 16. Juni in München erster deutscher EM-Gegner, oder Titelverteidiger Portugal, der zweite Kontrahent bei der EURO (20. Juni) blieben der DFB-Auswahl ebenso erspart wie die großen Fußball-Nationen Italien, England oder die Niederlande.