Die Partie des Jahres steigt am Samstag (16.55 Uhr/live ZDF) in Reykjavik, und im Stadion Laugardalsvöllur entscheidet sich, ob der zweifache Weltmeister erstmals den Umweg über eine mühseligen Playoff-Runde gehen muss, aus der sich nur einer der vier besten Gruppenzweiten qualifiziert. Nach einer peinlichen 2:3-Heimniederlage im Oktober vergangenen Jahres braucht es im mit 15.000 Zuschauern restlos ausverkauften Nationalstadion des Inselstaats im Nordatlantik einen Sieg. Bereits ein Remis würde die DFB-Frauen vermutlich in die Nervenspiele im Oktober und November entsenden. Ein Szenario, an das (noch) niemand denken will.