Der letzte Grand Prix in Deutschland?

In anderen Ländern gibt es andere Möglichkeiten. Der Frankreich-GP, der zuletzt den Weg zurück in den Formel-1-Kalender fand, hat die Politik hinter sich. Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi war es, der in komplizierter Kleinarbeit über Jahre hinweg vor allem Regionalpolitiker verschiedener französischer Departements in der Umgebung der Rennstrecke von Paul Ricard davon überzeugte, öffentliche Gelder in das Rennen zu investieren, man spricht von etwa 14 bis 15 Millionen Euro jährlich.