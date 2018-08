Vettel oder Mercedes – wer schafft den Heimsieg?

Dass er nach seinem Erfolg in Silverstone, als er seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton den Heimsieg vermasselte, jetzt auch in seiner eigenen Heimat triumphieren kann, hält er für durchaus wahrscheinlich: „Wir werden auch in Hockenheim bei der Musik sein. Wir haben ein Auto, das sich in der ersten Saisonhälfte auf jeder Art Rennstrecke bewährt hat, also spricht nichts gegen eine gute Leistung auch in Hockenheim. Wir müssen eine hohe Schlagzahl halten, was die Entwicklung angeht. Dann wird auch in der Weltmeisterschaft alles gut.“