Grindel tritt als DFB-Präsident zurück

Seinen sofortigen Rücktritt gab Grindel am Dienstag in Frankfurt in einer persönlichen Erklärung in der Verbandszentrale bekannt. " Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln in Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe", schrieb Grindel.