Die Erfinder des Hallenhandballs

In Mazedonien ist Handball gar Volkssport. Als das Team Vardars im Frühjahr 2017 nach dem Sieg in der Champions League in die Hauptstadt zurückkehrte, feierten Tausende auf den Straßen. Die Heimspiele Vardars zählen zu den stimmungsvollsten in Europa, nirgendwo wird eine größere Lautstärke produziert als in der Halle „Jane Sandanski“. Der beste Profi der mazedonischen Handballgeschichte, der inzwischen 37jährige Rückraum-Linkshänder Kiril Lazarov, wird als Volksheld gefeiert.