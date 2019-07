So wie es Julius Brink und Jonas Reckermann vorgemacht haben, die mit ihrer Goldmedaille 2012 in London Beachvolleyball in Deutschland erstmals so richtig populär machten.



Ihre Nachfolger hatten vier Jahre später in Rio dem Triumphzug von Ludwig/Walkenhorst wenig entgegenzusetzen - können auf dem Weg nach Tokio jetzt aber wieder voranschreiten. Drei Herrenteams stehen heute in der Runde der letzten 32 - die Hoffnungen ruhen aber vor allem auf den deutschen Meistern Julius Thole und Clemens Wickler, die schon vor der WM mit herausragenden Turnierleistungen geglänzt hatten und die Vorrunde souverän mit drei Siegen überstanden haben.