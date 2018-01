Der Leistungsabfall dieses Trios ist geradezu spektakulär angesichts des Niveaus, das diese drei Profis in ihren Klubs zuletzt zeigten. Kühn ist mit 122 Treffern der mit Abstand beste Feldtorschütze, er spielte in der Form seines Lebens. Auch Fäth sahen viele Experten bei den Füchsen in Topform, während Füchse-Manager Hanning ihn als inkonstant einstufte („Er spielt mal so und mal so bei uns in Berlin“). Und auch Philipp Weber agierte bis zu seinem Mittelfußbruch auf extrem hohem Level. Und in den Vorbereitungsspielen gegen Island sah noch alles prima aus.