Die letzte Chance für Christian Prokop

Sportlich ist das Potential der Nationalmannschaft noch immer von hoher internationaler Qualität, die Ansage von Axel Kromer (Vorstand Sport im DHB) bei der WM im Januar um die Medaillen mitkämpfen zu wollen, sicher die richtige Ansage. Fakt ist aber, das gerade die Führungsspieler momentan in ihren Vereinen nicht stabil Leistung abrufen. "Es sind längst nicht alle in Topform", so Hanning. Umso mehr wird das gefordert sein, was die einstigen, so erfolgreichen "Bad Boys" und das Trainerteam nach dem Neuanfang leben müssen: Teamgeist, Kampfkraft, Einheit auch außerhalb der Halle, Zusammenhalt des gesamten Spieler- und Betreuerstabes.