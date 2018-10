Handball: Die deutschen EM-Quali-Gegner

Die EM-Quali-Spiele finden von Oktober 2018 bis Juni 2019 statt. Am Ende qualifizieren sich jeweils die ersten beiden Teams der acht Gruppen sowie die besten vier Gruppendritten. Die Endrunde startet am 9. Januar 2020 und endet mit dem Finale am 26. Januar 2020 in Stockholm.



Im Heimspiel gegen Israel und vier Tage später im Kosovo möchte das Team von Bundestrainer Christian Prokop mit guten Ergebnissen optimal in die Qualifikation starten.