Besonderer Kämpfer und tragischer Held

Dennoch hat der Jubilar weiter Freude am Leben. "Wir haben viel Spaß zusammen", berichtete Brand von seinen regelmäßigen Besuchen. "Er lacht sehr viel." Das wird sicher auch am Samstag der Fall sein - erst bei einem Empfang am Vormittag in kleiner Runde und dann am Abend bei der großen Geburtstagsparty in der proppevollen Kölner Arena.



mit Material von dpa