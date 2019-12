Logo der Handball-EM der Männer 2020

Quelle: pr

Die 14. Handball-Europameisterschaft ist die erste, die in drei Ländern ausgetragen wird und an der 24 Nationalmannschaften statt bisher 16 teilnehmen. Ab dem 9. Januar wird in Schweden (Malmö, Göteborg und Stockholm), Norwegen (Trondheim) und in Österreich (Graz und Wien) gespielt – in sechs Gruppen mit je vier Mannschaften. Zum Auftakt ist am Donnerstag, 9. Januar 2020, 17.45 Uhr live im ZDF, das Spiel Deutschland – Niederlande zu sehen. Außerdem gibt's die zweite Partie in der "deutschen" Vorrundengruppe C zwischen Spanien und Lettland ab 20:30 Uhr im zdfsport.de-Livestream.



ZDF und ARD übertragen alle EM-Spiele mit deutscher Beteiligung live, dazu gibt's weitere Begegnungen im Livestream.