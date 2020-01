Bundestrainer Christian Prokop nominierte mit David Schmidt (TVB 1898 Stuttgart) einen Profi nach, der bisher kein einziges Länderspiel absolvierte. Am Samstag in Stuttgart (17.20 Uhr, ZDF-Livestream) wird „Dolph“, wie der Spitzname Schmidts wegen seiner Ähnlichkeit mit Schauspieler Dolph Lundgren („Rocky IV“) lautet, also sein Debüt im DHB-Trikot feiern und auch in der Vorrunde in Norwegen auflaufen.