So entstand der Feldhandball, der auf einem Fußballfeld gespielt wurde und schon 1928, als er von Hunderttausenden betrieben wurde, als „Nationalspiel der Deutschen“ galt. Seitdem ist Handball, viel jünger als Hockey (erste Regeln 1852), Fußball (1863) oder Basketball (1891), ein „deutsches Spiel“. Modernität bestimmt bis heute über Erfolg oder Misserfolg eines Sportspiels. Das haben auch die Funktionäre, die mit dem Feldhandball sozialisiert worden waren, in den 1960er und 1970er Jahren bitterlich erfahren müssen, als ihr Spiel als altmodisch empfunden wurde – und am Ende nur noch in Deutschland gespielt wurde. Der Feldhandball starb damals und ist heute ein vergessenes Spiel.