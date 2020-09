Silvio Heinevetter

Quelle: dpa

Nimmt man die Statistiken in der Bundesliga zum Maßstab, ist der Tausch der Keeper eigentlich nicht zu rechtfertigen. Dort rangiert Quenstedt mit bisher 3:09 Stunden Spielzeit in dieser Saison bei einer Fangquote von 26 Prozent nur auf Position 26, Heinevetter hingegen weist in 3:38 Stunden eine Quote von 32 Prozent auf (Position Fünf).



Aber die Position als Füchse-Stammkeeper, die er jahrelang innehatte, verlor Heinevetter an den Serben Dejan Milosavljev. "Die Situation Heinevetters in seinem Club ist nicht optimal", so Prokop. Die Debatte um den zweiten Torwart ist, so scheint es, erst eröffnet.