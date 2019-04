Das Motto des Bundestrainers lehnte sich an die legendären Worte des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer: „Keine Experimente.“ Auch im Rückspiel in Halle wird Prokop also den Wert einer funktionierenden Defensive betonen. „Wenn wir nicht an unser kämpferisches Limit in der Abwehr kommen, wird es schwer“, sagt er. In Gliwice sorgte vor allem die 3:2:1-Deckung mit Hendrik Pekeler in der Spitze für viele Ballgewinne, welche die deutschen Flügel für sogenannte „leichte Tore“ nutzten. „Wir konnten so ziemlich viele Gegenstöße laufen“, sagte Groetzki, der auf sechs Treffer kam.