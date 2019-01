Zudem kämpfen viele Profis noch um einen Platz in dem 16er-Kader, den der DHB dem Weltverband am Morgen vor dem ersten Spiel melden muss – zwei Spieler muss Prokop noch aussortieren. „Alle 18 Spieler fördern und fordern sich gegenseitig“, sagt Prokop, der bereits ankündigte, seine Entscheidung schon am Sonntag zu fällen. Das Team werde, so der Bundestrainer, mit nur 16 Mann nach Berlin reisen. Damit handelt Prokop anders als vor zwölf Jahren Heiner Brand, der stets einige Reserve-Profis mitfahren ließ, um im Falle einer Verletzung sofort Zugriff auf einen Ersatzmann zu haben.



Die beiden letzten Gegner wählte Prokop selbstverständlich mit Hintergedanken. Tschechien gibt als Sparringspartner eine typische osteuropäische Mannschaft, auf die das DHB-Team in der Vorrunde mit Russland und Serbien treffen wird. „Es sind andere Anforderungen, die uns gegen Argentinien erwarten“, erklärte Prokop zum zweiten Gegner. Der Panamerika-Champion soll in seiner Spielweise den zweiten Vorrundengegner der deutschen Mannschaft, Brasilien, simulieren.