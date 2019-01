Sport | ZDF SPORTextra - Handball-WM: Deutschland - Brasilien vom 13. Januar

Bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark trifft Deutschland in der Vorrunde der Gruppe A auf Brasilien. Das Spiel in voller Länge mit Analyse und Interviews. Reporter: Martin Schneider, Co-Kommentator: Markus Baur, Moderation: Yorck Polus, …