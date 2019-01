Nikola der Große

Frankreichs Nationaltrainer Didier Dinart und Kentin Mahé (re.)

Eine Weltmeisterschaft in Deutschland - daran haben die Franzosen, auch wenn die letzte schon zwölf Jahre zurückliegt, nicht die allerbeste Erinnerung. "Man soll sich wundern, aber es steckt schon noch tief in den Köpfen", bekennt Kentin Mahé. Geboren in Paris, aufgewachsen in Monaco und Dormagen, erlebte der heute 27-jährige das besagte WM-Turnier als Teenager mit, weshalb das Halbfinaldrama zwischen Deutschland und Frankreich bei ihm noch sehr präsent ist. Er sei, berichtet Mahé, damals in der Kölnarena gewesen.