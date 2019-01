Deutsche Handballer nehmen Kurs auf Halbfinale

Die deutschen Handballer sind erfolgreich in die Hauptrunde der Heim-WM gestartet. Das Prokop-Team besiegte Island in Köln 24:19 (14:10) und übernahm mit 5:1 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe I.. Das Prokop-Team besiegte zum Start der Hauptrunde Island in Köln 24:19 (14:10) und übernahm mit 5:1 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe I.