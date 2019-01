Die jungen Wilden aus Island

Wie radikal die Zäsur ist, wird deutlich im Rückraum. Dort vertraut Gudmundsson auf den 19-jährigen Spielmacher Gisli Kristjansson, der seit dem Sommer in Kiel unter Vertrag steht, und auf den 21-jährigen Elvar Örn Jonsson (Jg.1997), der noch in der heimischen Liga in Selfoss spielt. Auch auf anderen zentralen Positionen hat der Coach junge Spieler eingebaut, etwa den Kreisläufer Arnar Freyr Arnarsson (Jg. 1996) und den Halbrechten Omar Ingi Magnusson (Jg. 1997). Diese "jungen Wilden" hatten großen Anteil am Sieg gegen Mazedonien. Immer wieder faszinierend, wie viele starke Nachwuchsspieler der isländische Handball produziert, obwohl dort nur rund 330.000 Menschen leben, so viele wie in Bielefeld.