Russland vor Herkulesaufgabe

Der Linksaußen ist als vorgezogener "Indianer" in einer 5:1-Deckung ein Meister des Stellungsspiels, auch beherrscht er alle Tricks und ist vor dem Tor eiskalt. An die Weltklasse Dibirows reicht sein Pendant auf Rechtsaußen, Daniil Schischkarew, zwar nicht ganz heran. Aber beide haben, das spricht für sie, mit Vardar Skopje 2017 die Champions League gewonnen.



Dibirow war es auch, der die Deutschen im letzten Pflichtspiel mit seiner Cleverness an den Rand einer Niederlage trieb: In der EM-Hauptrunde 2016 (30:29) hätten die Russen den deutschen Traum vom EM-Titel fast platzen lassen. Hätten alle Spieler das Niveau der beiden Flügelspieler - die Russen würden um den Titel mitspielen können. Aber der Welthandball ist bekanntlich kein Konjunktiv, das weiß "der Eiserne" auf der Bank am besten.