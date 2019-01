Für das ZDF am Ball

Sven-Sören Christophersen im Trikot der Recken.

Quelle: imago

Im Sommer 2008 folgte der Wechsel zur HSG Wetzlar. Dort wurde Christophersen zum Stammspieler und einem der besten Werfer der Liga. In der Saison 2009/10 erzielte er in 31 Ligaspielen 207 Tore. Durch seine starken Leistungen wurden die Füchse Berlin auf ihn aufmerksam und verpflichteten den Rechtshänder für die darauffolgende Saison. In der Hauptstadt gewann der mittlerweile 33-Jährige den DHB-Pokal und war in der Champions League aktiv. Nach vier Jahren bei den Füchsen zog es ihn zu Hannover-Burgdorf. Nach seinem Karriereende 2018 wurde er dort Sportlicher Leiter.