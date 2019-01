Norwegen zu stark für Deutschland

Dennoch hatte der Keeper mit den Rückraumwürfen der Skandinavier permanent Probleme und wurde unter lautem Fluchen schon nach rund 19 Minuten erstmals durch Silvio Heinevetter ersetzt.



In seiner ersten Auszeit forderte Prokop seine Schützlinge auf, in Überzahl "nicht zu langsam", sondern "mit Druck" zu spielen. Tatsächlich haperte es zunächst an der Entschlossenheit in den deutschen Offensivbemühungen. Zudem wurde die norwegische Abwehr immer besser. In der 27. Minute gingen die Norweger erstmals mit drei Toren in Führung.