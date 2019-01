Kroatiens Hoffnung heißt Duvnjak

In der Heimat, in den Handballhochburgen in Zagreb, Split, Metkovic oder Nexe, herrschte nach der Vorrunde große Euphorie. "Das ist schon wie ein kleines Wunder", sagt Vlado Sola, der kroatische Weltmeistertorwart von 2003, der einst in Deutschland spielte und nun als TV-Experte die Mannschaft begleitet. "Vor der WM war die Stimmung bei uns im Land, was den Handball angeht, eher schlecht." Der fünfte Platz bei der EM 2018 im eigenen Land, der als herbe Enttäuschung betrachtet wurde, wirkte lange nach.