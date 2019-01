Auch Bundestrainer Christian Prokop zog es vor, über die sportlichen Qualitäten des Gegners zu schweigen. Zählt Korea doch zu den krassesten Außenseitern der WM. Dennoch wird das Team von Trainer Cho Young-shin zu Beginn der 26. IHF-Weltmeisterschaften die größten Schlagzeilen schreiben. Weil sie die erste vereinigte Mannschaft Koreas nach den Olympischen Winterspielen 2018 von Pyeongchang darstellt – damals lief, begleitet von viel Tamtam, ein vereinigte Frauenteam im Eishockey auf. Zweifelsohne ist der Aufritt einer gesamtkoreanischen Mannschaft in Berlin – jener Stadt, in der sich die politische Spaltung von Ost und West bis 1989 wie unter einem Brennglas offenbarte – von besonderer Symbolkraft. „Die Aussicht, eine gemeinsame koreanische Mannschaft in Berlin zu erleben, berührt uns aufgrund unserer eigenen Geschichte“, erklärte DHB-Präsident Andreas Michelmann im Juli, nachdem IHF-Präsident Hassan Moustafa von seinem Plan berichtet hatte. Es wird also im Eröffnungsspiel in der Mercedes-Benz Arena mehr Prominenz anwesend sein als bei jedem anderen WM-Spiel. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich angesagt, auch IOC-Präsident Thomas Bach, zu dem IHF-Präsident Moustafa ein enges Verhältnis pflegt. „Es wird ein historisches Event werden“, weiß Coach Cho. „Gerade Berlin ist ein Symbol für Friede und Einheit.“