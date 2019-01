Da waren nur noch zwölf Minuten zu spielen, und die Körpersprache der Brasilianer machte klar, dass sie fest an die Sensation glaubten. Sie spielten mit großem Kampfgeist, frech und unerschrocken. Die Respektlosigkeit, mit der sie gegenüber dem Titelverteidiger auftraten, grenzte fast an Majestätsbeleidigung. Warum sie dann dieses Auftaktspiel doch mit 22:24-Toren verloren? Weil sie zu oft an Keeper Vincent Gerard scheiterten.



Kurzum: Der Vize-Panamerikameister zeigte, dass er tatsächlich von „einem anderen Kaliber“ (Bundestrainer Christian Prokop) als Südkorea ist, das der Gastgeber Deutschland am Donnerstag im WM-Eröffnungsspiel mit 30:19-Toren klar distanziert hatte. Wenn die Mannschaft um Kapitän Uwe Gensheimer am heutigen Samstagabend in der erneut ausverkauften Mercedes-Benz Arena gegen Brasilien antritt, ist dies nicht weniger als der erste Stresstest. „Das wird ein härterer Gegner“, weiß Rückraum-Linkshänder Steffen Weinhold (THW Kiel).